Obwarzanek krakowski jest wpisany do oficjalnego, unijnego rejestru produktów regionalnych i dlatego może się posługiwać znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG). Jaka jest historia nazwy i receptura tego regionalnego przysmaku?

Obwarzanek krakowski - spróbuj koniecznie

Podczas wizyty w Krakowie warto spróbować tego niezwykłego wypieku! Dzięki doświadczeniu i umiejętnościach małopolskich piekarzy, już od XIV wieku można rozkoszować się smakiem krakowskiego obwarzanka. Z pozornie zwykłego pieczywa wyczarowują pyszne wypieki o chrupiącej skórce i z rozpływającym się w ustach miękkim i lekko słodkawym miąższem.

Obwarzanek krakowski (ChOG) to wyrabiany ręcznie wypiek przypominający pierścień, utworzony ze splotu ciasta z otworem w środku, posypany solą, makiem, sezamem czy czarnuszką. A skąd nazwa obwarzanek? Nazwa obwarzanka krakowskiego (ChOG) wywodzi się od sposobu jego produkcji – obwarzania, czyli obgotowywania ciasta, a także kultywowanej w Krakowie tradycji wypieku i spożywania obwarzanków w okresie Wielkiego Postu.

Bez opakowania, bez etykiety, ale każdy wie

Wygląd obwarzanka krakowskiego (ChOG) jest na tyle charakterystyczny, że konsumenci i turyści bez trudu go identyfikują wizualnie w miejscach sprzedaży. Ma to duże znaczenie, gdyż zwyczajowo produkt ten sprzedawany jest bez opakowania i etykiet.

Gdzie najczęściej można nabyć ten regionalny przysmak? Punkty sprzedaży oznaczone napisem „obwarzanek krakowski”, to najczęściej uliczne, ruchome stoiska, czyli charakterystyczne wózki, które można spotkać niemal na każdym rogu krakowskiego Starego Miasta czy Kazimierza. Ten sposób oferowania produktu konsumentom praktykowany jest od lat, dzięki czemu utrwalił się w świadomości mieszkańców Krakowa i turystów.

Budowana od ponad 600 lat renoma tego produktu stworzyła z obwarzanka krakowskiego (ChOG) jeden z symboli miasta, znany i ceniony przez mieszkańców Krakowa, a także turystów. Skojarzenie z Krakowem to nie tylko Wawel, Bazylika Mariacka, Lajkonik, smok ziejący ogniem, ale także wózki pełne pysznych obwarzanków.

Receptura i certyfikacja krakowskiego obwarzanka

Mąka pszenna (możliwe jest stosowanie do 30 proc. mąki żytniej), tłuszcz, cukier, drożdże, szczypta soli i odrobina wody - to wszystko co składa się na kultowy wypiek. Prosty skład, a jakże urzekający smak.

Warto wiedzieć, że proces certyfikacji produktów spożywczych wyróżnionych znakiem chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS), a także produktów rolnictwa ekologicznego w Polsce nadzoruje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Oprócz tego, Inspekcja sprawuje szeroki nadzór nad jakością handlową żywności – „od pola do stołu” – a więc począwszy od etapu produkcji, poprzez obrót w handlu i gastronomii, aż po kontrolę graniczną. Za pomocą prowadzonych kontroli oraz działań edukacyjnych Inspekcja przeciwdziała zafałszowaniom żywności i innym możliwym nadużyciom rynkowym, z jednej strony chroni więc interesy polskich konsumentów, a z drugiej strony wspiera też rodzimych producentów, stojąc na straży wysokiej jakości i uczciwej konkurencji w branży rolno-spożywczej.

Gdzie szukać informacji o produktach ChNP, ChOG, GTS

Na stronie internetowej IJHARS można znaleźć aktualną listę wszystkich polskich produktów wpisanych do unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, a także wiele innych informacji na ich temat – w zakładce „Produkty tradycyjne i regionalne”.

Więcej informacji o samym obwarzanku krakowskim można znaleźć w jego oficjalnej specyfikacji, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

