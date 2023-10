W weekend w stolicy zmiany kursowania komunikacji, pojawią się też linie cmentarne

W najbliższy weekend 28-29 października w Warszawie zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu komunikacji. Ma to związek ze wzmożonym ruchem w rejonach cmentarzy przed dniem Wszystkich Świętych.

W weekend zmienione rozkłady jazdy

W sobotę, 28 października, tramwaje, autobusy i metro będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, linie nocne wg weekendowego rozkładu jazdy. W niedzielę, 29 października, tramwaje będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy, autobusy według świątecznego rozkładu jazdy, linie nocne wg niedzielnego rozkładu jazdy. Pociągi metra na linii M1 i M2 będą kursować według niedzielnego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych).

Dodatkowe tramwaje i autobusy

Na ulicach pojawią się specjalne tramwajowe (C1, C4, C6) i autobusowe linie cmentarne.

Tramwaje linii C1 pojadą trasą: Annopol, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty, Odrowąża, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Okopowa, al. Solidarności, Wolska, PKP Wola (Wolska).

Linia C4 z Żerania Wschodniego pojedzie trasą: Annopol, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty, Odrowąża, 11 Listopada, Targowa, al. Solidarności, most Śląsko–Dąbrowski, al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, pl. Narutowicza.

Tramwaje linii C6 pojadą z pętli Żerań Wschodni trasą: Annopol, Rembielińska, Matki Teresy z Kalkuty, Odrowąża, 11 Listopada, Targowa, al. Solidarności, most Śląsko–Dąbrowski, al. Solidarności, Wolska, PKP Wola (Wolska).

Autobusowa linia C09 z pętli Metro Młociny pojedzie: drogą na tyłach parkingu P+R MŁOCINY, Zgrupowania AK "Kampinos", Nocznickiego, Wólczyńską, Opłotek, Palisadową, Wóycickiego, do bramy głównej cmentarza Północnego. Natomiast w drugą stronę ulicami: Wóycickiego, Wólczyńską, Nocznickiego, zawrotka na skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza do pętli Metro Młociny.

Autobusy linii C11 łączącej Cmentarz Powązkowski z Bródnowskim, pojadą trasą: Cmentarz Powązki Wojskowe, Ficowskiego, Powązkowska, Okopowa, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty, zawrotka na rondzie Matki Teresy z Kalkuty/Chodecka, Matki Teresy z Kalkuty, Cmentarz Bródnowski (Balkonowa). Natomiast w stronę Powązek pojadą ulicami: Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, rondo Żaba, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Okopowa, Powązkowska.

Linia C13 będzie kursowała na trasie: Cmentarz Bródnowski (Balkonowa), Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, rondo Żaba, Starzyńskiego, most Gdański, Słomińskiego, rondo Zgrupowania AK "Radosław", al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, Żeromskiego, Wólczyńska, Opłotek, Palisadowa, Wóycickiego do bramy głównej Cmentarza Północnego. A w kierunku Bródna: Wóycickiego, Wólczyńska, Żeromskiego, Słowackiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty, zawrotka na rondzie Matki Teresy z Kalkuty/Chodecka, Matki Teresy z Kalkuty, Cmentarz Bródnowski (Balkonowa).

Linia C40 będzie kursowała z Metro Młociny, Nocznickiego, Wólczyńska, Cm. Północny-Brama Płd., Wólczyńska, Estrady, Dziekanowska, Cm. Północny-Brama Zach. W kierunku Młocin trasą: Dziekanowska, Estrady, Wólczyńska, Cm. Północny-Brama Płd., Wólczyńska, Nocznickiego, al. Wittek, Zgrupowania AK "Kampinos", droga na tyłach parkingu P+R MŁOCINY.

Linia C84 z placu Narutowicza pojedzie ulicami: Grójecką, Kopińską, Grzymały–Sokołowskiego, Alejami Jerozolimskimi, al. Prymasa Tysiąclecia, Wolską, Połczyńską, Powstańców Śląskich, Conrada, Wólczyńską, Opłotek, Palisadową, Wóycickiego, Cm. Północny-Brama Gł. W kierunku placu Narutowicza: Wóycickiego, Wólczyńska, Conrada, Powstańców Śląskich, Połczyńska, Wolska, al. Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Niemcewicza, Grójecka.

Linia C90 spod Dworca Centralnego ulicami: Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, Leszno, Okopowa, Powązkowska, Powązki-Cm. Wojskowy. Z kolei w kierunku Centrum: Ficowskiego, Powązkowska, Okopowa, al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Emilii Plater.

Które autobusy i tramwaje pojadą częściej

Dodatkowo w weekend zwiększona zostaje częstotliwość kursowania tramwajów linii 3. Dla linii 76 uruchomione zostaną przystanki Połczyńska–Parking P+R 03 i 04. "W godzinach 7.30-18.30 wszystkie kursy realizowane będą na trasie Fort Wola – Metro Młociny" - przekazał ZTM.

Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 114, 169, 173, 177 (w niedzielę), 181, 183, 189, 211, 500, Z-26.

Które autobusy i tramwaje pojadą zmienioną trasą

W związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ul. Opłotek i Palisadowej linia 250 zostaje skierowana na trasę zmienioną w kierunku krańca Metro Młociny, ulicami: Estrady, Wólczyńska, Opłotek, Palisadowa, Wóycickiego, Wólczyńska, Sokratesa. "Uwaga! Przystanki Opłotek 02 i Palisadowa 02 obowiązywały będą dla linii 250 w obu kierunkach. Ponadto, w godzinach 9 – 17 uruchamia się dodatkowo podjazdy do Bramy Zachodniej Cmentarza Północnego" - poinformował ZTM.

Linia 263 w godzinach 9–17, wyłącznie w kursach z/do krańca Stegny linia zostaje skierowana na trasę zmienioną. W kierunku krańca Stegny: Branickiego, Przyczółkowa, przejazd przez pętlę Wilanów, Przyczółkowa, Vogla. A w kierunku krańca Centrum Onkologii: Vogla, Przyczółkowa, zwrotka na wjeździe na pętlę Wilanów, Przyczółkowa, Branickiego.

"W kursach skróconych do przystanku Syta linia kursuje prosto ciągiem ul. Branickiego – Vogla, bez podjazdu do przystanków w zespole Wilanów" - przekazał ZTM.

Zmieni się też trasa linii 409. W kierunku Cmentarza Północnego: Conrada, Wólczyńska, Opłotek, Palisadowa, Wóycickiego, Wólczyńska, Estrady, Dziekanowska. W kierunku Bródna: Dziekanowska, Estrady, Wólczyńska, Opłotek, Palisadowa, Wóycickiego, Wólczyńska, Conrada. Zwiększona zostaje częstotliwość kursowania linii.

Również linia 507 zostaje skierowana na trasę zmienioną: Aleje Jerozolimskie, Emilii Plater, zawrotka na wysokości ul. Śliskiej, Emilii Plater (powrót: Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie).

Kursy linii 727,737, L5 w kierunku Cmentarza Południowego zostają skierowane na trasę zmienioną: Antoninów: jezdnia wokół cmentarza, Stefanowo: jezdnia wokół cmentarza – Marysin: jezdnia wokół cmentarza, CM. Południowy-Brama Płn. Zwiększona zostaje częstotliwość kursowania linii.

Zmienioną trasą pojedzie też linia 739. Z Metra Wilanowska, Julianowską, Okulickiego, Przesmyckiego do Markowskiego. Podobnie będzie z linią L39, która pojedzie Julianowską, Okulickiego, Przesmyckiego, Julianowską, Chyliczkowską do Szpitala w Piasecznie.

Nocna linia N41 w noc 28/29 października zostaje skierowana na trasę zmienioną ulicami Pułkową i Wóycickiego (powrót: Wóycickiego – Żubrowa – Dzierżoniowska – Pułkowa).

Przystanki w okolicach cmentarzy z warunkowych (na żądanie) zmienią się na stałe.

autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/

