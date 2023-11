Na podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS oraz wykonujących zawód adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i notariuszy został nałożony obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń. Termin wdrożenia tego obowiązku został wyznaczony na 10 grudnia 2023 r., jednak Minister Cyfryzacji zdecydował się na jego przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie zapowiedział inicjatywę ustawodawczą, która ma przesunąć ten termin na 1 stycznia 2025 r.

Minister Cyfryzacji przedłużył termin wdrożenia e-doręczeń

Powody przesunięcia terminu wdrożenia e-doręczeń

Zmiany w systemie e-Doręczeń

Minister Cyfryzacji przedłużył termin wdrożenia e-doręczeń

W związku ze zmianą terminu przedsiębiorcy wpisani do KRS zyskali więcej czasu na założenie skrzynki do e-doręczeń. Dodajmy, że Minister Cyfryzacji przedłużył termin wdrożenia e-doręczeń także dla podmiotów publicznych, także objętych obowiązkiem posiadania adresu do e-doręczeń wskazanych w art. 155 ust. 1-5, art. 9 ust. 1 pkt 1-7 oraz art. 155 ust. 6 ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Z informacji publikowanej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji wynikało, że planowano przesunięcie terminu z 10 grudnia na 30 grudnia, ale nowelizacja komunikatu publikowanego w Dzienniku Ustaw wskazuje, że ostatecznie termin ten został przesunięty na 31 grudnia 2023 r. Nie jest to ostateczny termin wdrożenia. Minister Cyfryzacji zapowiedział, że przedłoży projekt ustawy zmieniającej maksymalny termin wdrożenia na 1.01.2025 r. Nowelizacja taka jest niezbędna aby przesunąć termin wdrożenia e-doręczeń. Ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje bowiem maksymalny termin, kiedy musi nastąpić wejście w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń na 1.01.2024 r. Bez zmiany przepisów Minister Cyfryzacji nie może dokonać dłuższego przesunięcia daty wdrożenia, dlatego został przygotowany projekt ustawy, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt zawiera wyłącznie propozycje zmiany maksymalnej daty z 1.01.2024 r. na 1.01.2025 r. zgodnie z postulatami interesariuszy.

Powody przesunięcia terminu wdrożenia e-doręczeń

Jak wynika z komunikatu Ministra Cyfryzacji: „Organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego występowały z licznymi apelami o przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych. Jak podkreślają, potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji. W trakcie spotkania postulat przesunięcia terminu poparli przedstawiciele m.in. Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Związku Polska Cyfrowa oraz dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz kwalifikowanej usługi doręczenia elektronicznego. W swoich stanowiskach przedstawiciele samorządu terytorialnego wskazywali również, że termin wejścia w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przypada tuż przed dużą wysyłką realizowaną w jednostkach samorządu terytorialnego – tj. obowiązkiem wysłania, w pierwszych tygodniach każdego roku, decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne w gminach, które wysyłają w tym okresie 50 proc. korespondencji wysyłanej przez cały rok."

Zmiany w systemie e-Doręczeń

Dodatkowo operator wyznaczony wdroży nowe funkcjonalności, które zapewnią sprawniejszą obsługę korespondencji, szczególnie w podmiotach publicznych, w tym: funkcjonalność pozwalającą na masowe wysyłanie wiadomości do wielu adresatów, masową archiwizację wiadomości w skrzynce doręczeń czy zwiększenie możliwej do wysyłania wielkości załączników za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Cyfryzacji z 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym – Dz.U. z 2023 r. poz. 2540

Źródło: Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji z 22 listopada 2023 r. pt. „Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń" – opubl. na www.cyfryzacja.gov.pl

Ewa Sławińska
prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego"

