Kto w rządzie Donalda Tuska w 2023 roku? Wszystkie nazwiska już znane? Harmonogram powołania nowego rządu 11-12-13 grudnia

Najprawdopodobniej już 11 grudnia wieczorem Donald Tusk zostanie wybrany przez większość sejmową na Prezesa Rady Ministrów. 12 grudnia 2023 r. Tusk ma wygłosić expose w Sejmie i przedstawić skład nowej Rady Ministrów. A do zaprzysiężenia całej nowej Rady Ministrów dojdzie najpewniej 13 grudnia 2023 roku. Kto wejdzie w skład nowego rządu Tuska? Niektóre nazwiska nowych ministrów już zostały potwierdzone przez samego Donalda Tuska.

Tusk premierem już (najprawdopodobniej) 11 grudnia. Harmonogram dnia w Sejmie

W poniedziałek 11 grudnia o godz. 10.00 obecny premier Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi expose i złoży wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania. Po tym expose premiera Morawieckiego przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów poselskich i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Następnie po tej debacie, o godzinie 15.00 odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.



Przypomnijmy, że ustawowa liczba posłów to 460. A bezwzględna większość głosów, to taka większość, gdy liczba głosów „za” wotum zaufania jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.



Najprawdopodobniej rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska w tym głosowaniu wotum zaufania (bo klub PiS ma tylko 191 posłów – należy zakładać, że wszyscy 460 posłów zjawi się na głosowaniu więc potrzebna będzie większość przynajmniej 231 głosów). W takim przypadku nastąpi tzw. drugi krok konstytucyjny (zob. art. 154 ust. 3 Konstytucji RP), w którym inicjatywa w sprawie wyboru Prezesa Rady Ministrów i należy do Sejmu.



Jeszcze tego samego dnia 11 grudnia ma nastąpić przedstawienie wspólnego kandydata na nowego premiera rządu - Donalda Tuska - przez kluby Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy, które w sumie mają 248 posłów.

Art. 154 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: (2 pierwsze kroki powołania rządu):



1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.



2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.



3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.



Art. 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: (3 krok powołania rządu):



1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, 11 grudnia 2023 r. o godz. 20.00 odbędzie się głosowanie nad wyborem premiera Tuska. W dniu 7 grudnia 2023 r. Sejm zmienił swój regulamin, tak aby głosowanie w tzw. drugim kroku konstytucyjnym przebiegało przy użyciu urządzeń do liczenia głosów oraz poprzez podniesienie ręki. Wcześniej regulamin przewidywał wybór premiera za pomocą imiennych podpisanych kart wrzucanych do urn.

Expose premiera Tuska i przedstawienie składu nowego rządu 12 grudnia 2023 r.

Według harmonogramu prac Sejmu we wtorek, 12. grudnia, o godzinie 9.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Głosowanie nad nową Radą Ministrów odbędzie się o godz. 15.

Zaprzysiężenie nowego rządu przez prezydenta RP prawdopodobnie 13 grudnia 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk - po spotkaniu z kandydatami na ministrów w jego przyszłym rządzie - wyraził nadzieję, że do uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu dojdzie w środę, 13 grudnia. "Nie dlatego, żeby powodował mną pośpiech, ale już kilka godzin później będą zapadały w Brukseli bardzo ważne decyzje z punktu widzenia polskich interesów" - wskazywał lider PO. Tusk podkreślił, że rozmowy na Radzie Europejskiej będą dotyczyły m.in. Ukrainy i sytuacji na granicy z tym krajem.

Kto będzie ministrem w nowym rządzie Donalda Tuska?

Donald Tusk potwierdził tego samego dnia, że:

- Radosław Sikorski (europoseł PO) jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych,

- Andrzej Domański (poseł PO) jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych,

- Adam Bodnar (były Rzecznik Praw Obywatelskich) jest kandydatem ministra sprawiedliwości,

- Barbara Nowacka (posłanka KO) jest kandydatką na ministra edukacji,

- Dariusz Wieczorek (poseł Nowej Lewicy) jest kandydatem na ministra nauki,

- Czesław Siekierski (poseł PSL) jest kandydatem na ministra rolnictwa,- Adam Szłapka jest kandydatem na ministra ds. Unii Europejskiej,

- prof. Marzena Czarnecka jest kandydatką na ministra przemysłu (Ministerstwo Przemysłu ma mieć nową siedzibę w Katowicach).



Z wcześniejszych – nie potwierdzonych oficjalnie - doniesień medialnych wynika, że w nowym rządzie Donalda Tuska wicepremierem, ministrem obrony narodowej ma być szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica) - wicepremierem, ministrem cyfryzacji.



Ponadto z doniesień PAP wynika, że:

Marcin Kierwiński (poseł PO) jest kandydatem na ministra spraw wewnętrznych i administracji,

Tomasz Siemoniak (poseł PO) ma zostać koordynatorem służb specjalnych,

Bartłomiej Sienkiewicz (poseł PO) jest kandydatem na kultury i dziedzictwa narodowego,

Borys Budka (poseł PO) jest kandydatem na ministra aktywów państwowych,

Sławomir Nitras (poseł PO) jest kandydatem na ministra sportu i turystyki,

Izabela Leszczyna (posłanka PO) jest kandydatką na ministra zdrowia,

Dariusz Klimczak (poseł PSL) jest kandydatem na ministra infrastruktury,

Krzysztof Hetman (poseł PSL) jest kandydatem na ministra rozwoju i technologii,

Paulina Hennig-Kloska (posłanka Polski 2050) jest kandydatką na ministra klimatu i środowiska,

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest kandydatką na ministra funduszy i polityki regionalnej,

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (posłanka Nowej Lewicy) jest kandydatką na ministra rodziny i polityki społecznej.



Oprócz nich do rządu mają wejść też:

Marzena Okła-Drewnowicz (posłanka PO), jako minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw polityki senioralnej,

Katarzyna Kotula (posłanka Nowej Lewicy), jako minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw równości,

Agnieszka Buczyńska (posłanka Polski 2050), jako minister-członek Rady Ministrów, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego,

Jan Grabiec (poseł PO) jako minister-członek Rady Ministrów, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Maciej Berek, jako sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu.

