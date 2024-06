Szkolne obiekty sportowe dostępne po lekcjach i weekendy, wyższe stawki dla trenerów. 300 mln zł na program Ministerstwa Sportu

Ministerstwo Sportu przeznaczyło ponad 300 mln zł na program "Aktywna Szkoła", który ma na celu otwieranie szkolnych obiektów sportowych dla dzieci i dorosłych po lekcjach, w weekendy oraz w okresie wakacyjnym. Szef resortu, Sławomir Nitras, podkreślił, że celem programu jest zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do boisk, hal, basenów, siłowni i bieżni lekkoatletycznych.

Ministerstwo Sportu przeznaczyło ponad 300 mln zł na program “Aktywna Szkoła”, który ma na celu otwieranie szkolnych obiektów sportowych dla dzieci i dorosłych po lekcjach, w weekendy oraz w okresie wakacyjnym. Szef resortu, Sławomir Nitras, podkreślił, że celem programu jest zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do boisk, hal, basenów, siłowni i bieżni lekkoatletycznych. Obiekty sportowe dostępne po lekcjach Program “Aktywna Szkoła” ma na celu wsparcie finansowe funkcjonowania szkolnych obiektów sportowych po godzinach lekcyjnych. Dzięki temu dzieci i dorośli będą mogli korzystać z infrastruktury sportowej także poza standardowymi zajęciami.

Wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów Z programu finansowane będzie również wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów pracujących w tych obiektach. Stawki zostały urealnione – z 20 zł za godzinę w ubiegłym roku do 60 zł za godzinę obecnie. Minister Nitras podkreślił, że celem jest zwiększenie świadomości społecznej, aby każdy obywatel wiedział, że obiekt przyszkolny należy także do niego. Dysponentami tych obiektów powinni być świadomi, że istnieją narzędzia wsparcia, a nie powinni zamykać ich na kłódkę. Wsparcie dla samorządów, szkół i nauczycieli Ministra edukacji narodowej, Barbara Nowacka, podkreśliła, że program “Aktywna Szkoła” ma na celu wspieranie samorządów, szkół i nauczycieli. Dzięki temu zachęca się ich do pracy w szkołach także w weekendy, tworząc atrakcyjne warunki dla lokalnej społeczności.

Dodała, że program ma też "głęboko społeczny" wymiar, ponieważ otwiera szkolne obiekty sportowe nie tylko dla uczniów po lekcjach, ale na każdego, kto chce uprawiać sport. Zachęcam wszystkich dyrektorów, wszystkie dyrektorki do zainteresowania się programem, do wpłynięcia na samorząd, by otworzył szkołę - dodała.

Do tej pory do programu przystąpiło ponad 2,5 tys. szkół.