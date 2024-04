Ministerstwo Cyfryzacji: Szybki internet ma być w całej Polsce. Będzie konkurs na budowę sieci szerokopasmowych w tzw. białych plamach

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza konsultacje planowanych założeń konkursu na budowę sieci dostępu do szybkiego internetu w ramach KPO.

Szybki internet w białych plamach

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konsultacje społeczne planowanego konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w tzw. białych plamach, czyli na obszarach pozbawionych dostępu do szybkiego internetu.

Konkurs będzie finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Termin ogłoszenia konkursu to maj 2024 r.

Najważniejsze założenia konkursu

Resort cyfryzacji przedstawił najważniejsze założenia nowego konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w białych plamach ze środków KPO w 2024 r.

Obszary projektowe będą zawierać się w granicach gminy lub kilku gmin, jednak nie będą większe niż w granicach powiatu. Możliwością dofinansowania zostaną objęte adresy w których nie ma i nie jest planowane zapewnienie dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Beneficjent będzie musiał zapewnić dostęp do szybkiego internetu dla co najmniej 80% gospodarstw domowych wyznaczonych do objęcia zasięgiem na danym obszarze (beneficjenci będą wybierali gospodarstwa domowe z udostępnionej listy). Beneficjent będzie miał możliwość wymiany punktów adresowych w trakcie realizacji projektów

Poziom dofinansowania wyniesie co najmniej 90% kosztów inwestycyjnych, jednak największe szanse mają te podmioty, które zrobią to najtaniej.

Całość materiałów dotyczących konkursu jest dostępna na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach

Uwagi i komentarze do proponowanych założeń nowego konkursu na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w białych plamach ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w 2024 r. należy kierować na adres: sekretariat.DT@cyfra.gov.pl.

Termin przesyłania uwag i komentarzy mija 6 maja 2024 r.