Min. Kierwiński: rozważałbym zatrudnienie obcokrajowców w Policji jako pracowników cywilnych. Łatwiejszy powrót do służby - skrócone postępowanie kwalifikacyjne

Rozważałbym możliwość zatrudnienie w Policji obcokrajowców mieszkających na terytorium Polski jako pracowników cywilnych - powiedział 6 maja 2024 r. szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zastrzegł, że nie dotyczy to służby kontraktowej. Przekazał, że resort chce zaproponować byłym policjantom powrotu na kontrakt czasowy.

Szef MSWiA został w poniedziałek zapytany w radiu Zet, czy w polskiej policji powinni pracować obcokrajowcy.



Komenda Główna Policji prowadziła analizy pod kątek skorzystania z obcokrajowców jako np. pracowników cywilnych - powiedział Kierwiński. "Rozważałbym możliwość zatrudnienie obcokrajowców mieszkających na terytorium Polski jako pracowników cywilnych" - oświadczył.



Dopytywany, czy może to dotyczyć także służby kontraktowej w samej policji, odpowiedział, że "nie".

Skrócone postępowanie kwalifikacyjne przy powrocie do Policji

"Analizujemy różne możliwości - robi to minister Czesław Mroczek (PO), komendant główny policji Rafał Kochańczyk, aby np. dla funkcjonariuszy, którzy odeszli już ze służby zaproponować formę powrotu na kontrakt czasowy" - powiedział szef MSWiA. Dodał, że obecnie Sejm pracuje nad ustawą ułatwiającą powroty do policji.



Zwrócił uwagę, że dotychczas, policjant, który chciałby powrócić do służby musi przejeść wszystkie testy od nowa. Co, jak ocenił szef MSWiA, "nie jest właściwe, jeżeli ktoś pracował np. dwadzieścia lat w policji i ma doświadczenie".



Przypomniał, że w Polsce jest 16 tys. wakatów. Jest to największa liczba od powstania policji.



Rząd planuje uregulowanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów – byłych funkcjonariuszy Policji, którzy mają co najmniej stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Z uwagi na nabyte kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz kompetencje ta grupa byłych funkcjonariuszy również będzie podlegała skróconemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.



Dla tych kandydatów - z uwagi na posiadane zalety nie będzie cenzusu czasowego związanego z pozostawaniem poza służbą. Dodatkowo kandydaci ci nie będą przechodzili testu sprawności fizycznej. W przypadku kandydatów chcących się ponownie przyjąć do służby proponuje się, aby rozmowa kwalifikacyjna miała odmienny charakter i sprowadzała się do dwóch obszarów, tj. motywacji do podjęcia służby oraz społecznych postaw wobec ludzi.

Ważne Postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego) będzie miało zastosowanie, w przypadku braku posiadania przez kandydata – byłego funkcjonariusza Policji, odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.

