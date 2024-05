Ochrona stosunku pracy radnego: Czy rada miasta rozstrzyga spory z zakresu prawa pracy?

Do kompetencji rady miasta należy ocena, czy przyczyny rozwiązania z radnym stosunku pracy nie są związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego. Czy rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy należy do rady?

Ochrona stosunku pracy radnego przez radę miasta

Rada miasta rozpatrywała wniosek marszałka województwa o wyrażenia zgody na odwołanie radnego ze stanowiska dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w C. Jako przyczyna odwołania radnego wskazana została utrata zaufania spowodowana m.in. nieprawidłowościami ustalonymi w trakcie kontroli w Stacji Ratownictwa Medycznego.

Rada miasta w uchwale nie wyraziła zgody na odwołanie radnego ze stanowiska. Rada podkreśliła, że zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody, jeśli przyczyny rozwiązania stosunku pracy radnego są związane z wykonywaniem przez niego mandatu. Jednak przyczyna ewentualnego wypowiedzenia stosunku pracy nie była związana z wykonywaniem przez radnego mandatu, w związku z czym wyrażenie zgody lub jej odmowa zależało od uznania rady.

Podjęta przez radę miasta uchwała odmawiająca zgody na odwołanie radnego została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Liczy się związek z wykonywaniem mandatu radnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził, że skarga jest uzasadniona.

Uprzywilejowanie radnych w zakresie możliwości rozwiązania z nimi stosunku pracy jest uzasadnione wtedy, gdy ma to związek ze sprawowaniem mandatu radnego. Rada miasta nie ma uprawnień do oceny ruchów personalnych pracodawcy. Radny, jak każdy inny pracownik, może wykazywać przed sądem pracy, że powody rozwiązania z nim stosunku pracy, niezwiązane z wykonywanym mandatem radnego, są niezgodne z prawem i nieuzasadnione. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy i ocena okoliczności uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy nie należą do rady, gdyż oznaczałoby to wkraczanie w kompetencje sądu pracy. Do kompetencji rady należy jedynie ocena, czy przyczyny rozwiązania z radnym stosunku pracy nie są związane z wykonywaniem przez niego mandatu radnego.

W konsekwencji WSA w Lublinie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały rady miasta.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 listopada 2023 r., III SA/Lu 466/23)