Eurowybory - jak pobrać zaświadczenie w gminie o prawie do głosowania lub zmienić miejsce głosowania? Jest już mało czasu

Już tylko do czwartku 6 czerwca można pobrać zaświadczenia w gminie o prawie do głosowania lub zmienić miejsce głosowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w najbliższą niedzielę 9 czerwca, wybierzemy wtedy 53 europosłów spośród 1020 kandydatów.

Eurowybory. Wyborca w dowolnie wybranym urzędzie gminy może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, jest na to czas do czwartku 6 czerwca

Osoba chcąca zagłosować w eurowyborach, która nie wie, gdzie jest zapisana do spisu wyborców, może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl (w zakładce "twoje dane"). Znajdzie tam informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze. Natomiast, aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, wyborca w dowolnie wybranym urzędzie gminy może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest na to czas do czwartku 6 czerwca. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wyborca, któremu wydano takie zaświadczenie, zostanie wykreślony ze spisu w danej gminie. PKW przypomina, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W takim wypadku, niezależnie od przyczyny, nie będzie można otrzymać kolejnego zaświadczenia ani wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. O takie zaświadczenie może wystąpić także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą; wniosek musi złożyć właściwemu konsulowi do 6 czerwca.

Dopisanie do spisu wyborców w dowolnej gminie, czyli rozwiązanie dla osób, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania

Innym rozwiązaniem jest dopisanie do spisu wyborców w dowolnej gminie. To rozwiązanie przewidziano dla osób, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a także dla osób nieujętych w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Termin na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania upływa 6 czerwca; należy go złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować lub elektronicznie przez stronę gov.pl.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 9 czerwca 2024 r. Wybierzemy wówczas 53 europosłów spośród 1020 kandydatów.

Państwowa Komisja Wyborcza spodziewa się większej liczby głosujących w wyborach do PE w 45 gminach

W Monitorze Polskim ukazała się uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których można spodziewać się zwiększonej liczby wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r. Na liście jest 45 gmin. Są to głównie miejscowości o charakterze turystycznym i uzdrowiskowym. PKW spodziewa się także większej liczby wyborców w Warszawie.

W wykazie znalazły się m.in. gminy: Białowieża, Bukowina Tatrzańska, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Krościenko nad Dunajcem, Krynica-Zdrój, Mielno, Międzyzdroje, Nieporęt, Piwniczna-Zdrój, Poronin, Solina i Stegna. Są tam także m.in. miasta: Ciechocinek, Darłowo, Duszniki-Zdrój, Sandomierz, Świnoujście oraz Zakopane. Pełen wykaz gmin w Monitorze Polskim z rok 2024 poz. 405.

Państwowa Komisja Wyborcza ustala wykaz gmin, w których można spodziewać się zwiększonej liczby wyborców na podstawie wniosków komisarzy wyborczych. Kodeks wyborczy mówi bowiem, że komisarze, "jeżeli wymaga tego zachowanie sprawności przebiegu głosowania", mogą uzupełnić skład liczbowy obwodowych komisji wyborczych w gminie, w której można spodziewać się zwiększonej liczby wyborców w porównaniu do liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców.