Premier Donald Tusk ogłosił, że w Baranowie, niedaleko Warszawy, powstanie nowe lotnisko, które ma być najnowocześniejszym w Europie. Jednocześnie rząd zrezygnował z koncepcji budowy linii kolejowych, przecinających się w Baranowie.

Premier Tusk wyjaśnił, że w projekcie koleje nie będą budowane od nowa, aby łączyć się w Baranowie. Zamiast tego rząd proponuje połączenia kolejami wszystkich dużych polskich miast. To relatywnie gęsta sieć, łącząca realne skupiska ludzi i obsługująca realne potoki pasażerów.

Nowe połączenia kolejowe

Początkiem budowy nowej sieci kolejowej będzie tzw. “Y” – linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z Łodzią. Następnie w okolicy Sieradza linia rozgałęzia się w kierunku Poznania i Wrocławia. Dodatkowo na autostradzie Warszawa-Łódź powstaną trzeci i czwarty pas ruchu.

Lotnisko na Okęciu i w Modlinie zostaną zmodernizowane

Premier Tusk zapowiedział, że rząd będzie wspierał rozwój lotnisk regionalnych tam, gdzie będzie to potrzebne. Lotnisko w Modlinie zostanie rozbudowane i zmodernizowane, aby obsługiwać tanie linie lotnicze. Dodatkowo planowane jest połączenie kolejowe z Warszawą.

Premier Donald Tusk zapowiedział również pilną modernizację lotniska na Okęciu.

Plan dla Polskich Linii Lotniczych LOT

Rząd dąży do tego, aby LOT stał się jedną z największych firm lotniczych. Choć nie przegoni Lufthansy, to ma potencjał być firmą tego rzędu. Plan zakłada uzupełnienie floty do ponad 130 samolotów do 2032 roku, w tym około 31 szerokokadłubowych samolotów.

