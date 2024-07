Rewolucja w PIT i CIT. Rząd odsłonił karty ws. zmian w finansowaniu JST

Dochody samorządów z PIT i CIT mają być liczone jako procent od dochodów podatników z danego terenu. Potrzeby finansowe JST będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT. Tak wynika z informacji na temat projektowanej ustawy o dochodach samorządów, opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

Dochody samorządów z tytułu PIT i CIT mają być liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST

REKLAMA

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu została opublikowana informacja na temat projektowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana ustawa ma trafić pod obrady rządu w III kw. 2024 r., a odpowiedzialne jest za nią Ministerstwo Finansów. „Proponuje się by dochody samorządów z tytułu PIT i CIT liczone były jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (obecnie dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej JST). Co do zasady byłby to dochód podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne. Jednocześnie dochód podatników PIT/CIT byłby waloryzowany do warunków roku budżetowego” – czytamy w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

REKLAMA

Dodano w niej, że każda kategoria samorządu terytorialnego będzie miała określony procentowy udział w dochodach podatników PIT i CIT oraz, że proponuje się również rozszerzenie obecnego katalogu dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne partycypują, również o podatek pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Potrzeby finansowe JST będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT

REKLAMA

„Projektowana ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT i w mniejszym stopniu subwencją ogólną. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenie subwencji ogólnej z budżetu państwa” – czytamy w informacji. Dodano w niej, że proponuje się uwzględnianie następujących potrzeb finansowych – wyrównawczych (chodzi o wyrównywanie różnic w dochodach oraz uwzględnienie potrzeb wydatkowych samorządów, oświatowych (obejmujących także edukację przedszkolną), potrzeby rozwojowe (dotyczą inwestycji) oraz potrzeby ekologiczne i uzupełniające.

W projektowanej ustawie zakłada się także wydzielenie miast na prawach powiatu jako odrębnej kategorii samorządów, korzystających z finansowania. „Obecnie miasta na prawach powiatu finansowane są w części gminnej i części powiatowej. Wydzielenie miast na prawach powiatu zmierza do bardziej precyzyjnego ustalenia potrzeb finansowych JST” – czytamy w informacji na stronach kancelarii premiera.

Jedna rezerwa uzupełniająca dochody jednostek samorządu terytorialnego

Dodano w niej także, że w projektowanej ustawie zostanie zapisana jedna rezerwa uzupełniająca dochody jednostek samorządu terytorialnego. „Proponuje się odejście od obecnych kilku mniejszych, rozdrobnionych rezerw. Projektowana ustawa wprowadza jedną rezerwę uzupełniającą dochody jednostek samorządu terytorialnego, z elastycznymi kryteriami podziału. Wielkość rezerwy ustalona zostałaby jako 1 proc. kwoty potrzeb finansowych ustalonych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Rezerwa byłaby przeznaczona w danym roku budżetowym na dofinansowanie zadań o szczególnie ważnym dla samorządu terytorialnego znaczeniu społecznym lub gospodarczym. Proponuje się by podział tej rezerwy następował z udziałem Strony Samorządowej” – czytamy w informacji o projektowanej ustawie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo