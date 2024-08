Więcej niż 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wyższe ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

Budżet Kancelarii Sejmu w 2025 r. większy o ponad 80 mln zł. Wzrosną wynagrodzenia posłów i wszystkich pracowników

Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki przekazał, że w projekcie budżetu kierowanej przez niego instytucji zaplanowano wzrosty wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu, a także posłów. Jak zaznaczył, ogólny wzrost wydatków Kancelarii Sejmu w 2025 r. w porównaniu z 2024 r. wyniesie ok. 80 mln zł, czyli będzie to o 11,6 proc. więcej.



Wyjaśnił, że składa się na to głównie wzrost wynagrodzeń i liczby zatrudnionych; wymienił w tym kontekście m.in. nowe etaty cywilne dla Straży Marszałkowskiej i rozbudowanie kancelarii tajnej.

Prezydencja Polski w Radzie UE od 1 stycznia 2025 r.

Według szefa Kancelarii Sejmu wzrost wynika też z planowanej prezydencji Polski w Radzie UE, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 r., a także m.in. z ogólnego wzrostu kosztów eksploatacyjnych, inwestycji remontowych, wzniesienia budynku biochemicznego, wymiany samochodów i zakupu większego busa dla transportu posłów na lotnisko i poza Warszawę. Cichocki poinformował również, że w 2025 r. marszałek Sejmu będzie sponsorem nagrody za drugie miejsce w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina.

Nowe etaty w Sejmie

Dyrektor Biura Finansowego Kancelarii Sejmu Grażyna Witan poinformowała, że w każdym z klubów poselskich zostanie zatrudniony pracownik do sporządzenia ocen skutków regulacji. Cichocki wyjaśnił, że Biuro Eksperyz i Oceny Skutków Regulacji będzie miało partnerów w klubach, aby profesjonalnie wesprzeć posłów w przygotowywaniu dokumentów według jednolitej instrukcji i standardów.



Komendant Straży Marszałkowskiej podinsp. Michał Sadoń przekazał z kolei, że Straż planuje zatrudnienie 10 pracowników cywilnych. "Jako Straż Marszałkowska chcemy zrobić oddział kancelarii tajnej w Kancelarii Sejmu. Spowodowane jest to przepływem wiadomości między nami a służbami Rzeczpospolitej" - powiedział, tłumacząc, że chodzi o to, by był on bardziej "płynny".

Większe ryczałty na biura poselskie

Projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 r. przewiduje również zwiększenie o 4,1 proc. ryczałtów na prowadzenie biur poselskich. W ocenie szefa Kancelarii Sejmu pieniądze te "pozwolą zwiększyć wynagrodzenie pracownikom, którzy obsługują pracę posłów w terenie lub w klubach parlamentarnych, a nie tylko pracownikom Sejmu". Witan poinformowała z kolei, że "na wynagrodzenia pracowników i uposażenia funkcjonariuszy wraz z pochodnymi przeznaczone będzie 334 mln zł".

Budowa punktu kontroli biochemicznej

Dyrektor Biura Inwestycyjno-Technicznego Sejmu Jan Węgrzyn poinformował, że we współpracy z jednym z ośrodków wojskowych rozpoczęto w 2021 r. przygotowania do budowy punktu kontroli biochemicznej; Kancelaria Sejmu chce rozpocząć tę inwestycję w przyszłym roku.



