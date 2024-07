Zespół Scorpions zagra dziś na Narodowym. Gdzie utrudnienia?

W piątek 26 lipca na Stadionie Narodowym odbędzie się koncert Warsaw Rocks ’24. Wśród gwiazd m.in. zespół Scorpions. Kierowców czekają utrudnienia.

Jak najlepiej dojechać na koncert?

Na koncert najłatwiej będzie dojechać metrem. Przy błoniach stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, a mostem Poniatowskiego kursują tramwaje i autobusy.

Przed koncertem, o godzinie 17, ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21 będą wyłączone z ruchu indywidualnego obszary pomiędzy aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej.

- W zależności od aktualnej sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic - zapowiedział ratusz. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ul. Zamoście.

Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego objazdami pojadą autobusy linii: 102, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii: 102 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 - Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką. Z kolei autobusy E-1 nie dojadą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, ale Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Świętokrzyskiego i nim do stacji Centrum Nauki Kopernik.

Po zakończeniu koncertu

Po zakończeniu widowiska, około godziny 23, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku zamknięcia mostu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej na pętli Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna, alejami Zieleniecką i Waszyngtona.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Z kolei autobusy linii 146 i 147 pojadą objazdem przez aleję Zieleniecką do Targowej, Kijowskiej i pętli przy Dworcu Wschodnim.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski.

Po zakończeniu koncertu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, przez rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą dodatkowe tramwaje linii 9. Z kolei składy linii 26 z alei Zielenieckiej pojadą w kierunku Metra Młociny.

Na większą liczbę pasażerów przygotowane jest również metro. Pociągi w kierunku Bemowa będą częściej podjeżdżały na stację.

