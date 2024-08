1 sierpnia 2024 r.: utrudnienia komunikacyjne w Warszawie i obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W czwartek, 1 sierpnia 2024 r. w wielu dzielnicach stolicy wystąpią utrudnienia komunikacyjne i zmiany tras tramwajów i autobusów spowodowane obchodami 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz koncertem Taylor Swift na stadionie Narodowym. Największe utrudnienia będą w Śródmieściu - poinformował stołeczny ratusz.

W związku z wydarzeniami prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa sztab, który we współpracy z Policją i wszystkimi zaangażowanymi służbami będzie czuwał nad sytuacją w mieście.

Mokotów

Pierwsze uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczną się o godz. 10 na Mokotowie przed pomnikiem "Mokotów Walczący – 1944" w parku Orlicz-Dreszera. Bezpośrednio po ich zakończeniu (około godziny 11) rozpocznie się Marsz Mokotowa. Jego uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk "Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa". Wydarzenie może wpłynąć na kursowanie autobusów linii: 118, 141, 172 i Z-4.

Śródmieście

Następnie obchody przeniosą się do Śródmieścia i spowodują, że od początku dnia do około godziny 14.30 nie będzie można zaparkować na ulicy Chopina, pomiędzy Sieroszewskiego a Alejami Ujazdowskimi, także na wyznaczonych miejscach postojowych. Do godziny 17 obustronny zakaz parkowania będzie obowiązywał na ulicach Matejki i Pięknej, na odcinku od Wiejskiej do Alej Ujazdowskich. Dodatkowo od godziny 8 ulica Matejki będzie zamknięta, od wjazdu na teren Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do ambasady). A w godzinach 13-16 będzie obowiązywał zakaz ruchu również na ulicy Wiejskiej, od Pięknej do Frascati.

Rondo Dmowskiego od 15:00

Obok oficjalnych obchodów w czwartek, 1 sierpnia, odbędą się również różnego rodzaje zgromadzenia publiczne i przemarsze. Jedno z liczniejszych rozpocznie się o godzinie 15 na rondzie Dmowskiego. Stamtąd po godzinie 17 uczestnicy planują przemarsz ulicami: Aleje Jerozolimskie, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową na plac Krasińskich. W czasie wydarzenia innymi trasami będą kursowały autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525, 980 i E-2. W przypadku zablokowania torowiska na rondzie Dmowskiego na objazdy zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 15, 22, 35, 74 i 78.

Koncert Taylor Swift na Stadionie Narodowym

W tym samy czasie dziesiątki tysięcy osób będą zmierzały w kierunku stadionu Narodowego na koncert Taylor Swift. "Szacuje się, że w każdym z koncercie udział weźmie ok 66 tys. osób" - podał stołeczny ratusz, który zaleca fanom piosenkarki korzystanie z drugiej linii metra M2, a także pociągów podmiejskich zatrzymujących się tuż przy stadionie.



W godz. 17-21 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami.



Od godz. 17 do końca kursowania linii – w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście.



Jeżeli zamknięte zostaną ulice Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 135, 146, 147 i 202 i E-1. Autobusy linii 102 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 – Targową, 146, 147 i E-1 pojadą przez most Świętokrzyski.

Patrol Policji wskaże drogę

"W najbliższych dniach w Warszawie pojawi się więcej patroli policyjnych, które nadzorem obejmą rejony dworców i przystanków transportu publicznego, a także trasy dojazdowe na stadion. Stołeczna +drogówka" będą wskazywać trasy alternatywne oraz kierować na wyznaczone parkingi gości, którzy przyjechali własnymi pojazdami" - poinformowała stołeczna policja.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach

O godzinie 17 przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W czwartek od początku dnia zostanie wprowadzony zakaz parkowania na terenie całego parkingu przy Cmentarzu Wojskowym, w zatokach przy wejściu głównym na nekropolię od strony ulicy Powązkowskiej oraz całej ulicy Ostrowieckiej. Dodatkowo od godziny 13 nie będzie wjazdu w ulicę Ostrowiecką i na parking przy cmentarzu. Zmiany będą obowiązywały do godziny 19.

Wola

Później uroczystości przeniosą się na Wolę, gdzie o godzinie 18.30 rozpocznie się składanie kwiatów na kurhanie, gdzie znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na jezdni serwisowej ulicy Wolskiej. W godzinach 16-22 będzie wyłączony z ruchu skrajny prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego. Będą się tam zatrzymywały samochody i autokary dowożące uczestników uroczystości. Autobusy będą stawały również po przeciwnej stronie drogi, na prawym pasie jezdni w kierunku Powstańców Śląskich, u zbiegu z ulicą Sowińskiego. Dodatkowo w godzinach 16.30-20 nie będzie wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego – z obu stron nekropolii.

Plac Piłsudskiego o 20:30

Wieczorem, o godzinie 20.30, mieszkańcy zgromadzą się na placu Piłsudskiego, by wziąć udział w wydarzeniu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki". Od godziny 17 do końca dnia będą zamknięte ulice: Królewska, Ossolińskich i Moliera. Trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: E-2, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 980 i N44.

Zabytkowe linie tramwajowe

W czwartek zabytkowe tramwaje linii W w godzinach 14-19 będą kursowały z placu Narutowicza ulicami: Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, aleją Niepodległości, Chałubińskiego, aleją Jana Pawła II, przez ronda Czterdziestolatka i ONZ, Prostą, przez rondo Daszyńskiego (obok Muzeum Powstania Warszawskiego), Kasprzaka, Skierniewicką i Wolską do Cmentarza Wolskiego.



Natomiast specjalne linie autobusowe: 912, 922, 944, 970 i 980 połączą główne punkty miasta z miejscami obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.(PAP)

mas/ mark/