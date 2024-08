Marszałek Hołownia jest zdania, że Fundusz Kościelny powinien zostać zlikwidowany. A w zamian możliwość dobrowolnego odpisu podatkowego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że Fundusz Kościelny powinien zostać zlikwidowany. Jego zdaniem prace Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego powinny postępować szybciej. Według Hołowni zastąpić go może dobrowolny odpis podatkowy.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia został zapytany, jak ocenia tempo prac nad likwidacją Funduszu Kościelnego. Stwierdził, że tempo prac Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego go nie cieszy i uważa, że powinny one postępować szybciej. "Nasze stanowisko jest jasne i niezmienne - tylko tego typu decyzje muszą być decyzjami koalicyjnymi - Fundusz Kościelny powinien zostać zlikwidowany" - przekazał Hołownia.

REKLAMA

Fundusz Kościelny do likwidacji, a w zamian możliwość dobrowolnego odpisu podatkowego

REKLAMA

Jednocześnie zaznaczył, że nie wystarczy sama likwidacja Funduszu Kościelnego, lecz należy zaproponować coś, co go zastąpi. Przypomniał, że większość środków z Funduszu Kościelnego trafia z powrotem do systemu w formie ubezpieczeń społecznych osób duchownych. "Musimy się zastanowić, co zrobić, żeby (...) zrealizować to, o co nam od samego początku chodziło w tym pomyśle, to znaczy, żeby to nie Sejm decydował o tym, który Kościół ile dostanie, tylko ludziom dać tę decyzję, w formie odpisu podatkowego" - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Hołownia dodał, że w ten sposób każdy obywatel mógłby przekazać część swojego podatku na wybrany przez siebie Kościół lub związek wyznaniowy, którego jest członkiem. Podobnie jak w tej chwili może przekazać 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pozarządową.

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego ma przedstawić propozycje zmian

W piątek w KPRM odbyło się drugie spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego, na którego czele stoi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. We wrześniu zespół ten ma przedstawić na posiedzeniu Rady Ministrów propozycje wypracowanych rozwiązań.

Przypomnijmy, że Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. Według założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z tych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały w naszym kraju w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Jest ich 185.

Prace nad zmianami dotyczącymi Funduszu Kościelnego trwały już w latach 2012-2013. Wówczas zakończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych, ale ostatecznie prace nad nim przerwano. W 2014 r. rząd umówił się z Kościołem katolickim na odłożenie kwestii do 1 stycznia 2016 r., uznając, że temat nie powinien być przedmiotem kampanii wyborczej. Do sprawy powrócono w 2023 r. po wyborach parlamentarnych.