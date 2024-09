ZUS reaguje na powódź. Przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Za nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko, uważa się takie zamknięcie tej placówki, o którym ubezpieczony dowiedział się w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia.

Maksymalny wymiar zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym. Ten limit ma zastosowanie do wszystkich członków rodziny, którzy są uprawnieni do zasiłku opiekuńczego, niezależnie od ich liczby oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Na jakich warunkach przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę. Warunek ten nie dotyczy jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Wówczas zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inny członek rodziny może zapewnić dziecku opiekę.

Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba:

całkowicie niezdolna do pracy,

chora,

niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,

zatrudniona na podstawie umowy o pracę i odpoczywająca po pracy na nocnej zmianie,

prowadząca działalność pozarolniczą,

niezobowiązana do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć wniosek Z-15A. A także oświadczenie, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte.