Wykaz gmin poszkodowanych w wyniku powodzi [rozporządzenie Rady Ministrów]

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie związane z sytuacją powodziową. Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie.

§ 4. Na terenie gmin poszkodowanych w przypadku zastosowania:

1) art. 5 ustawy [Jednorazowy zasiłek powodziowy] - termin, o którym mowa w art. 5 ust. 3, ustala się do dnia 15 marca 2025 r.;

2) art. 7 ustawy [Zbycie nieruchomości na rzecz poszkodowanych w trybie bezprzetargowym] - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

3) art. 10 ustawy [Przeznaczenie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele związane z pomocą dla poszkodowanych] - okres ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

4) art. 11 ustawy [Przeznaczenie środków PFRON] - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 1, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

5) art. 12 ustawy [Przeznaczenie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych] - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 2, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

6) art. 14 ustawy [Odroczenie terminu płatności należności z tytułu zwrotu udzielonej pomocy] - termin, o którym mowa w art. 15 pkt 4, ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

7) art. 16 ustawy [Refundacja w przypadku nieterminowego opłacania składek] - termin ustala się do dnia 15 września 2025 r.;

8) art. 17 ustawy [Umorzenie pożyczki udzielonej na sfinansowanie kosztów szkolenia] - termin, o którym mowa w art. 17 ust. 2, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

9) art. 18 ustawy [Umorzenie przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy] - termin, o którym mowa w art. 18 ust. 3, ustala się do dnia 31 grudnia 2024 r.;

10) art. 19 ustawy [Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych]: