Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy w wysokości 7000 zł. Komentarz Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt nowelizacji zakładający zwiększenie zasiłku pogrzebowego.

Projekt ten zakłada zwiększenie zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 tys. zł od 1 stycznia 2026 r. Zasiłek ten ma być objęty mechanizmem waloryzacji. Dodatkowo, w projekcie znalazło się doprecyzowanie przesłanek przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu pogrzebu oraz jego maksymalną wysokość. Więcej informacji o nowym projekcie nowelizacji można przeczytać w artykule: Wyższy zasiłek pogrzebowy od 1 stycznia 2026 r. Będzie wynosić 7000 zł. Jest nowy [projekt]

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy w wysokości 7000 zł. Komentarz Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Redakcja Infor.pl zwróciła się z prośbą o komentarz do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej w związku ze zmianami, które zakłada aktualna wersja projektu nowelizacji omawianej ustawy. Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak przypomniał, że w dotychczasowych swoich wypowiedziach Izba opowiadała się za pilnym zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego do minimalnej kwoty 7 tys. zł w 2024 r. Mamy informację potwierdzającą rozpoczęcie prac zmierzających do wprowadzenia zmiany wysokości świadczenia dopiero od roku 2026, czyli niemalże dwa lata później. Pytanie, co w związku z nadal wysoką inflacją i wzrostem cen energii, gazu czy pozostałych składowych, które na pewno wpłyną na wysokość cen usług pogrzebowych na przestrzeni kolejnych dwóch lat. Rozumiemy, że w obecnej chwili nie ma dostatecznych środków na podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego, jednakże wspominaliśmy wielokrotnie, że z samego procesu uszczelnienia naszej branży każdego roku – a pomogłoby w tym wprowadzenie bez wątpienia znowelizowanego Prawa Pogrzebowego – rząd może zyskać około 3 mld złotych, biorąc pod uwagę roczną ilość zgonów na poziomie 400 tys. i różnicę kwoty zasiłku, która wynosi dziś 3 tys. zł – powiedział Czyżak. Dodał, że na pokrycie tej różnicy ministerstwo finansów potrzebuje rezerwy około 1,2 mld zł. Przy skutecznej likwidacji szarej strefy w naszej branży, o czym mowa np. w projekcie nowelizacji Prawa Pogrzebowego, rząd ma ponad dwukrotnie więcej środków na podniesienie kwoty zasiłku. Dobrą informacją jest zaś tu ta o wypłacie dodatkowego 2 tys. zł na tzw. pokrycie nadzwyczajnych kosztów przy pochówku osób trzecich, niebędących członkami rodziny, jednak uznaniowość dalej pozostaje po stronie urzędniczej i nie znamy dokładnie ewentualnego mechanizmu, w którym kwota taka byłaby przyznawana. Dlatego do tego podchodzimy w sposób zrównoważony i w pełni konstruktywny – dodał.