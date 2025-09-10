REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Mrożenie cen prądu i bon ciepłowniczy coraz bliżej – rząd przyjął projekty ustaw

Mrożenie cen prądu i bon ciepłowniczy coraz bliżej – rząd przyjął projekty ustaw

10 września 2025, 06:00
Marta Pawłowska
oprac. Marta Pawłowska
licznik energii elektrycznej
Mrożenie cen prądu i bon ciepłowniczy coraz bliżej – rząd przyjął projekty ustaw
Shutterstock

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął trzy kluczowe projekty ustaw, które mają zabezpieczyć domowe budżety: przedłużenie zamrożenia cen energii elektrycznej do końca 2025 roku, wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla najuboższych gospodarstw oraz nowelizację przepisów w zakresie zapasów ropy i gazu, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął niezwykle ważne projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Energii. Ich celem jest ochrona polskich rodzin przed skutkami wzrostu kosztów energii oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Dlaczego potrzebna jest ofensywa legislacyjna?

– Propozycje Ministerstwa Energii to realne wsparcie dla polskich rodzin. Chronimy domowe budżety przed nagłymi podwyżkami rachunków za prąd i ciepło, a równocześnie dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju. To odpowiedzialna polityka, która łączy troskę o obywateli z długofalowym myśleniem o transformacji sektora energetycznego – mówi Miłosz Motyka, Minister Energii.

Jak działa mechanizm zamrożenia cen energii?

Pierwszy z projektów przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie do końca 2025 roku oraz wprowadzenie całkowicie nowego rozwiązania. To bon ciepłowniczy dla gospodarstw domowych o najniższych przychodach, które korzystają z ciepła systemowego. Rozwiązanie to obejmie około 400 000 gospodarstw i pozwoli złagodzić skutki rosnących kosztów ogrzewania.

Komitet zajął się także projektem ustawy o zapasach ropy i gazu, który został złożony przez Ministerstwo Energii po wecie Prezydenta wobec wcześniejszej nowelizacji. Nowe regulacje mają na celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych gazu ziemnego poprzez przedłużenie możliwości utrzymywania tych zapasów przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Zawiera także bardzo oczekiwane przez przedsiębiorców doprecyzowania przepisów w zakresie zapasów ropy i paliw, w tym zmianę struktury zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu

Resort energii przygotował projekt ustawy, który zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2025 roku. Projekt przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh do końca 2025 roku. Dzięki temu gospodarstwa domowe nie odczują gwałtownego wzrostu rachunków za prąd w ostatnim kwartale roku.

Ustawa zakłada również wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego. Rozwiązanie ma chronić polskie rodziny przed nagłymi wzrostami kosztów ciepła. Z programu będzie mogło skorzystać około 400 000 gospodarstw, które osiągają dochody:

  • do 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
  • do 2454,52 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
  • oraz ponoszą koszty ciepła powyżej 170 zł/GJ netto.
Ważne

Bon będzie przyznawany na zasadzie „złotówka za złotówkę” – co oznacza, że będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wnioski o bon ciepłowniczy za 2025

Wnioski o bon ciepłowniczy za 2025 rok będą przyjmowane w okresie 3 listopada – 15 grudnia 2025 roku, natomiast wnioski za 2026 rok będą przyjmowane przez gminy w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku.

Wypłata bonu ciepłowniczego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku planowana jest w pierwszym kwartale 2026 roku, natomiast za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku planowana jest w trzecim kwartale 2026 roku.

Zobacz również:

Za proces obsługi udzielania i wypłaty bonu ciepłowniczego, a także weryfikacji poprawności danych branych pod uwagę przy naborze, odpowiedzialne będą gminy, którym zostaną pokryte koszty realizacji bonów.

Szacuje się, że koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego, wypłacanego dwukrotnie w 2026 roku, wyniesie łącznie około 900 mln zł.

Projekt ustawy o zapasach ropy i gazu

Projekt ustawy o zapasach ropy i gazu to szybka reakcja na decyzję prezydenta, który 27 sierpnia 2025 roku zawetował nowelizację ustawy.

Przyjęcie projektu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski – brak nowych regulacji grozi osłabieniem systemu zabezpieczającego zapasy surowców.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

W sektorze gazu ziemnego projekt ustawy obejmuje rozwiązania niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu zapasów obowiązkowych tego surowca.

Natomiast w sektorze ropy naftowej i paliw projekt wprowadza zmianę struktury zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów ropopochodnych, prowadząc do zwiększenia roli RARS w tworzeniu, utrzymywaniu i finansowaniu za pomocą systemu opłaty zapasowej zapasów interwencyjnych.

Ponadto, projekt wprowadza zmiany dotyczące systemu teleinformatycznego pod nazwą Platforma Paliwowa, które są odpowiedzią na liczne postulaty przedsiębiorców.

Powiązane
Kielce liderem ekologii: pierwsze w Polsce urządzenie do wychwytu i magazynowania CO₂
Kielce liderem ekologii: pierwsze w Polsce urządzenie do wychwytu i magazynowania CO₂
Obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025. Po raz pierwszy na tak powszechną skalę
Obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025. Po raz pierwszy na tak powszechną skalę
Zadłużenie Polski 2025. Trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę
Zadłużenie Polski 2025. Trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę
Źródło: Ministerstwo Energii
Rosyjskie drony zaatakowały Polskę. Apel o nieopuszczanie domów
10 wrz 2025

Kilkanaście lecących z Rosji dronów naruszyło nad ranem w środę polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło decyzję o ich zestrzeleniu. Armia i służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Władze apelują o śledzenie komunikatów.
Pakiet antyblackoutowy: nowe prawo ma ochronić Polskę przed blackoutem i cyberzagrożeniami
10 wrz 2025

Ministerstwo Energii wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) zaprezentowały właśnie kompleksowy pakiet regulacji prawnych – tzw. pakiet antyblackoutowy – który ma zwiększyć odporność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na awarie, cyberataki oraz zakłócenia. Projekty trafią we wrześniu do wykazu prac Rady Ministrów.
Mrożenie cen prądu i bon ciepłowniczy coraz bliżej – rząd przyjął projekty ustaw
10 wrz 2025

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął trzy kluczowe projekty ustaw, które mają zabezpieczyć domowe budżety: przedłużenie zamrożenia cen energii elektrycznej do końca 2025 roku, wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla najuboższych gospodarstw oraz nowelizację przepisów w zakresie zapasów ropy i gazu, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne państwa.
ISAC wod-kan: nowe centrum cyberbezpieczeństwa chroniące infrastruktury wodociągowe
10 wrz 2025

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne rząd powołał Centrum Wymiany Informacji i Analiz dla sektora wodno-kanalizacyjnego (ISAC wod-kan), umożliwiające wspólne reagowanie na incydenty, wzmacnianie ochrony systemów i zapewnienie bezpiecznego dostępu do wody dla milionów obywateli.

Granty do 500 tys. zł dla samorządów. Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku w programie Premia Społeczna
09 wrz 2025

Jeszcze tylko do 17 września 2025 r. gminy i powiaty mogą składać wnioski o granty do 500 tys. zł w ramach programu „Premia Społeczna”. Środki pozwolą rozwinąć lokalne usługi społeczne, wesprzeć osoby potrzebujące i zacieśnić współpracę między samorządami a podmiotami ekonomii społecznej.
Nowi wiceministrowie zdrowia. Kim są Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski?
09 wrz 2025

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o zmianach w kierownictwie. Nowymi wiceministrami zostali dr Katarzyna Kęcka oraz dr Tomasz Maciejewski. Nominacje wręczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Sprawdź, kim są nowi podsekretarze stanu.
Kielce liderem ekologii: pierwsze w Polsce urządzenie do wychwytu i magazynowania CO₂
09 wrz 2025

W Kielcach stanie pierwsza w Polsce pilotażowa instalacja do bezpośredniego wychwytywania CO₂ z atmosfery, która może usunąć aż 500 ton rocznie. Kontenerowa jednostka, zasilana energią słoneczną i wyposażona w sorbentowe filtry, będzie testowana do końca 2026 r. – projekt partnerski miasta z firmą Oraquel ma też silny wymiar edukacyjny.
Obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2025. Po raz pierwszy na tak powszechną skalę
08 wrz 2025

Zgodnie z nowymi przepisami z 2025 r. po raz pierwszy na tak powszechną skalę przeprowadzane będą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Kto przeprowadzi szkolenia? Jakie tematy będą poruszane? Obowiązek dotyczy również ćwiczeń przeprowadzanych minimum raz w roku.

Zadłużenie Polski 2025. Trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę
08 wrz 2025

Zadłużenie Polski w 2025 r. - trzeba społeczeństwu powiedzieć prawdę. Trzeba zmienić myślenie i zamiast ograniczać wydatki zastanowić się nad podwyżkami podatków. Nie dlatego, że ktoś lubi wysokie podatki, ale dlatego, że brak działań teraz, szczególnie tych niepopularnych – będzie nas kosztować znacznie więcej, niż podjęcie tych działań.
Finansowanie samorządów po zmianach prawnych – stabilność czy nowe wyzwania? [Gość Infor.pl]
05 wrz 2025

Finanse samorządów to temat, który wraca w debacie publicznej regularnie. Ostatnie lata przyniosły jednak szczególnie istotne zmiany – od wprowadzenia Polskiego Ładu, po ustawę z października 2024 roku, która znacząco przeorganizowała sposób zasilania budżetów gmin, powiatów i województw. O tym, co w praktyce oznacza nowy model finansowania, mówił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu prof. Paweł Felis ze Szkoły Głównej Handlowej.

