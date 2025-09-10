ISAC wod-kan: nowe centrum cyberbezpieczeństwa chroniące infrastruktury wodociągowe

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne rząd powołał Centrum Wymiany Informacji i Analiz dla sektora wodno-kanalizacyjnego (ISAC wod-kan), umożliwiające wspólne reagowanie na incydenty, wzmacnianie ochrony systemów i zapewnienie bezpiecznego dostępu do wody dla milionów obywateli.

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji na swojej stronie internetowej:

W dobie rosnącej liczby cyberataków musimy działać razem, by trwale wzmocnić odporność naszych strategicznych zasobów i systemów. ISAC wod-kan to przestrzeń, w której przedsiębiorstwa wodociągowe będą wymieniać się informacjami o zagrożeniach. Dzięki temu będą mogły reagować szybciej i skuteczniej się bronić. To tarcza, która wzmocni ochronę przed cyberatakami jednej z najwrażliwszych części infrastruktury – wodociągów – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Czym jest ISAC wod-kan i jak działa?

ISAC (ang. Information Sharing and Analysis Centre) to forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat incydentów cyberbezpieczeństwa w danym sektorze.

Sygnatariuszami Porozumienia o utworzeniu ISAC dla sektora wodno-kanalizacyjnego, które zostało podpisane 5 września 2025 r. w Ministerstwie Infrastruktury, są:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu S.A.

Aquanet Poznań S.A.,

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Dzięki współpracy, przedsiębiorstwa będą mogły szybciej reagować na zagrożenia, lepiej chronić infrastrukturę, a także dzielić się najlepszymi praktykami. Co ważne, nowe centrum będzie otwarte dla wszystkich podmiotów z sektora wodno-kanalizacyjnego, które wyrażą chęć dołączenia do inicjatywy.

– Kiedy myślimy o infrastrukturze krytycznej, to w głowie pojawiają się nam obrazy mostów, dróg czy linii kolejowych. I słusznie, jednakże kluczową sprawą dla każdego człowieka jest dostęp do wody. Jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, suszy i powodzi. Pojawiły się nowe zagrożenia – cyberataki na infrastrukturę krytyczną, która jest podstawą naszego codziennego funkcjonowania. Owszem, woda jest potrzebna dla przemysłu czy rolnictwa, ale przede wszystkim jest konieczna do życia. Zabezpieczenie sektora wodociągowego jest więc kluczowe. To dobra wiadomość, że branża wodociągowa otrzyma dodatkowe 300 mln zł ze środków KPO – powiedział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

Konkurs „Cyberbezpieczne Wodociągi”: wsparcie z KPO dla całego sektora

Nowe centrum to tylko jeden z elementów budowania cyberodporności Polski – równolegle rząd wspiera przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne środkami finansowymi na wzmocnienie ich cyberbezpieczeństwa.

W związku z nasilającymi się cyberatakami na ten sektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło 1 września konkurs grantowy pn. „Cyberbezpieczne Wodociągi”. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę objęte krajowym system cyberbezpieczeństwa, wykorzystujące technologie operacyjne w przemysłowych systemach sterowania, mogą ubiegać się o środki na wzmocnienie zabezpieczeń cyfrowych, modernizację infrastruktury i szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa.