Nowe standardy opieki nad dziećmi. Sprawdź, kiedy i gdzie odbędą się szkolenia dla samorządów

W ramach ogólnopolskiego programu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce 2024–2026” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz partnerzy wojewódzcy zapraszają przedstawicieli gmin i powiatów na szkolenia dotyczące nadzoru i kontroli nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia odbywają się w całym kraju, a udział jest bezpłatny.

Nowe standardy opieki – co się zmienia?

Szkolenia są odpowiedzią na rozporządzenie MRiPS z 13 grudnia 2024 r., które wprowadza nowe standardy opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2026 r., a do tego czasu placówki muszą się do nich przygotować.

Standardy obejmują cztery obszary:

Praca z dziećmi – nacisk na atmosferę, relacje i codzienne doświadczenia najmłodszych.

– nacisk na atmosferę, relacje i codzienne doświadczenia najmłodszych. Organizacja pracy personelu – profesjonalizacja usług i stałe doskonalenie kadry.

– profesjonalizacja usług i stałe doskonalenie kadry. Współpraca z rodzicami – budowanie partnerstwa i włączanie rodzin w życie placówki.

– budowanie partnerstwa i włączanie rodzin w życie placówki. Monitorowanie jakości – systematyczna ocena i dokumentowanie wyników.

Resort podkreśla, że wysoka jakość opieki wymaga nie tylko odpowiedniego wyposażenia placówek, ale też sprawnego nadzoru samorządów.

Cel i zakres szkoleń

Samorządy odgrywają istotną rolę w tworzeniu systemu wczesnej opieki. Nowe przepisy oznaczają dla nich większą odpowiedzialność w zakresie rejestracji, kontroli i wspierania placówek.

Podczas zajęć uczestnicy:

poznają nowe wymagania prawne i dobre praktyki,

nauczą się planować i przeprowadzać kontrole,

zdobędą umiejętność dokumentowania wyników w systemie monitoringu,

dowiedzą się, jak budować współpracę z rodzicami i dyrektorami placówek,

wymienią się doświadczeniami z innymi gminami.

Tematyka zajęć

Program różni się w zależności od województwa, ale wszędzie obejmuje:

podstawy prawne i wprowadzenie do standardów,

metodykę nadzoru i kontroli jakości,

współpracę gmin z placówkami,

działania naprawcze i raportowanie wyników.

W niektórych regionach, jak na Dolnym Śląsku czy w Podlaskiem, szkolenia podzielono na dwa moduły, obejmujące zarówno teorię, jak i praktyczne przygotowanie do monitorowania standardów od 2026 r.

Gdzie i kiedy?

Szkolenia odbywają się we wszystkich województwach, w formule stacjonarnej, trwającej zwykle ok. 7 godzin.

Przykładowo:

na Mazowszu zajęcia zaplanowano w Warszawie, Płocku, Radomiu czy Siedlcach (wrzesień–październik 2025),

w woj. śląskim warsztaty odbędą się między 23 a 30 września 2025 r.,

w woj. podlaskim – w dniach 20–22 października w Augustowie.

Każdy region uruchomił osobny formularz zgłoszeniowy online. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są według zasady „jedna osoba – jeden e-mail”.

Dlaczego warto?

Szkolenie to szansa, by z wyprzedzeniem przygotować się do zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Udział w warsztatach pozwoli:

podnieść kompetencje urzędników i ułatwić codzienną pracę,

zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gmin,

zdobyć praktyczne narzędzia i dobre wzorce do wykorzystania w lokalnych działaniach.

Organizatorzy przypominają, że udział jest bezpłatny, a szczegółowe informacje o godzinach i miejscu zajęć uczestnicy otrzymują mailowo przed terminem spotkania.