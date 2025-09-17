REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Akademia Wsparcia: bezpłatne szkolenia dla samorządów o nowych standardach opieki nad dziećmi do lat 3

Akademia Wsparcia: bezpłatne szkolenia dla samorządów o nowych standardach opieki nad dziećmi do lat 3

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2025, 15:01
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Akademia Wsparcia: bezpłatne szkolenia dla samorządów o nowych standardach opieki nad dziećmi do lat 3
Nowe standardy opieki nad dziećmi. Sprawdź, kiedy i gdzie odbędą się szkolenia dla samorządów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ramach ogólnopolskiego programu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce 2024–2026” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz partnerzy wojewódzcy zapraszają przedstawicieli gmin i powiatów na szkolenia dotyczące nadzoru i kontroli nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia odbywają się w całym kraju, a udział jest bezpłatny.

Nowe standardy opieki – co się zmienia?

Szkolenia są odpowiedzią na rozporządzenie MRiPS z 13 grudnia 2024 r., które wprowadza nowe standardy opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2026 r., a do tego czasu placówki muszą się do nich przygotować.

REKLAMA

REKLAMA

Standardy obejmują cztery obszary:

  • Praca z dziećmi – nacisk na atmosferę, relacje i codzienne doświadczenia najmłodszych.
  • Organizacja pracy personelu – profesjonalizacja usług i stałe doskonalenie kadry.
  • Współpraca z rodzicami – budowanie partnerstwa i włączanie rodzin w życie placówki.
  • Monitorowanie jakości – systematyczna ocena i dokumentowanie wyników.

Resort podkreśla, że wysoka jakość opieki wymaga nie tylko odpowiedniego wyposażenia placówek, ale też sprawnego nadzoru samorządów.

Cel i zakres szkoleń

Samorządy odgrywają istotną rolę w tworzeniu systemu wczesnej opieki. Nowe przepisy oznaczają dla nich większą odpowiedzialność w zakresie rejestracji, kontroli i wspierania placówek.

REKLAMA

Podczas zajęć uczestnicy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • poznają nowe wymagania prawne i dobre praktyki,
  • nauczą się planować i przeprowadzać kontrole,
  • zdobędą umiejętność dokumentowania wyników w systemie monitoringu,
  • dowiedzą się, jak budować współpracę z rodzicami i dyrektorami placówek,
  • wymienią się doświadczeniami z innymi gminami.

Tematyka zajęć

Program różni się w zależności od województwa, ale wszędzie obejmuje:

  • podstawy prawne i wprowadzenie do standardów,
  • metodykę nadzoru i kontroli jakości,
  • współpracę gmin z placówkami,
  • działania naprawcze i raportowanie wyników.

W niektórych regionach, jak na Dolnym Śląsku czy w Podlaskiem, szkolenia podzielono na dwa moduły, obejmujące zarówno teorię, jak i praktyczne przygotowanie do monitorowania standardów od 2026 r.

Gdzie i kiedy?

Szkolenia odbywają się we wszystkich województwach, w formule stacjonarnej, trwającej zwykle ok. 7 godzin.
Przykładowo:

  • na Mazowszu zajęcia zaplanowano w Warszawie, Płocku, Radomiu czy Siedlcach (wrzesień–październik 2025),
  • w woj. śląskim warsztaty odbędą się między 23 a 30 września 2025 r.,
  • w woj. podlaskim – w dniach 20–22 października w Augustowie.

Każdy region uruchomił osobny formularz zgłoszeniowy online. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są według zasady „jedna osoba – jeden e-mail”.

Dlaczego warto?

Szkolenie to szansa, by z wyprzedzeniem przygotować się do zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Udział w warsztatach pozwoli:

  • podnieść kompetencje urzędników i ułatwić codzienną pracę,
  • zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gmin,
  • zdobyć praktyczne narzędzia i dobre wzorce do wykorzystania w lokalnych działaniach.

Organizatorzy przypominają, że udział jest bezpłatny, a szczegółowe informacje o godzinach i miejscu zajęć uczestnicy otrzymują mailowo przed terminem spotkania.

Powiązane
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – definicja, choroby, prawa i świadczenia
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – definicja, choroby, prawa i świadczenia
Dokumentacja medyczna na komisję. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności?
Dokumentacja medyczna na komisję. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak je zdobyć w 2025 r.
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak je zdobyć w 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Akademia Wsparcia: bezpłatne szkolenia dla samorządów o nowych standardach opieki nad dziećmi do lat 3
17 wrz 2025

W ramach ogólnopolskiego programu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce 2024–2026” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz partnerzy wojewódzcy zapraszają przedstawicieli gmin i powiatów na szkolenia dotyczące nadzoru i kontroli nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia odbywają się w całym kraju, a udział jest bezpłatny.
MOPS i SKO muszą wyjaśnić, dlaczego dochód do zasiłku stałego jest za wysoki
16 wrz 2025

Tak wynika z jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem sądu nie wystarczy samo podanie przepisów. Beneficjenci pomocy społecznej często nie wiedzą czym różni się dochód rodziny od dochodu własnego i jakie może to mieć praktyczne konsekwencje.
Naczelna Rada Lekarska krytykuje rządowe zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty
12 wrz 2025

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się propozycji rządu, by w ramach pilnej nowelizacji dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzić także zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Samorząd lekarski ocenia, że „uproszczony” tryb uznawania kwalifikacji lekarzy spoza UE stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i omija właściwą ścieżkę legislacyjną.
Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?
11 wrz 2025

Proponowaną listę najpotrzebniejszych rzeczy można znaleźć w Poradniku Bezpieczeństwa. W publikacji przygotowanej przez MSWiA, MOC i RCB znajdziemy ważne zasady postępowania podczas kryzysu.

REKLAMA

Dochody jednostek samorządu terytorialnego [Projekt ustawy]
12 wrz 2025

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi precyzyjniejsze dopasowanie dochodów osiąganych przez poszczególnych podatników do właściwej JST.
Coraz mniej czasu na plany ewakuacyjne w samorządach
11 wrz 2025

Gminy teoretycznie mają czas na sporządzenie planów ewakuacyjnych do końca 2025 roku. W praktyce jednak trzeba to zrobić wcześniej. Gminne plany stanowią bowiem wkład do planów wojewódzkich. Ustawowy termin dotyczy zaś wszystkich organów ludności i obrony cywilnej.

E-rejestracja do lekarza od 2026 roku. Sejmowa komisja zdrowia przyjęła projekt ustawy
11 wrz 2025

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, wprowadzający centralny system e-rejestracji na wizyty w ramach NFZ. Zmiany mają wejść w życie w 2026 roku i początkowo obejmą kardiologię, mammografię oraz cytologię. Nowe przepisy mają usprawnić dostęp do lekarzy i uporządkować kolejki pacjentów.
Lex szarlatan: nowe przepisy mają ukrócić pseudomedycynę i chronić pacjentów onkologicznych
10 wrz 2025

Wzrost popularności pseudomedycyny i alternatywnych metod leczenia raka stał się poważnym zagrożeniem dla pacjentów. Jesienią mają ruszyć prace nad ustawą Lex szarlatan, która da Rzecznikowi Praw Pacjenta nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami i ochrony chorych przed szarlatanami medycznymi.

REKLAMA

Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjskie drony. Uruchomiono procedury obronne
10 wrz 2025

Kilkanaście lecących z Rosji dronów naruszyło nad ranem w środę polską przestrzeń powietrzną. Wojsko podjęło decyzję o ich zestrzeleniu. Armia i służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Władze apelują o śledzenie komunikatów.
Pakiet antyblackoutowy: nowe prawo ma ochronić Polskę przed blackoutem i cyberzagrożeniami
10 wrz 2025

Ministerstwo Energii wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) zaprezentowały właśnie kompleksowy pakiet regulacji prawnych – tzw. pakiet antyblackoutowy – który ma zwiększyć odporność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na awarie, cyberataki oraz zakłócenia. Projekty trafią we wrześniu do wykazu prac Rady Ministrów.

REKLAMA