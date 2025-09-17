Nowe standardy opieki nad dziećmi. Sprawdź, kiedy i gdzie odbędą się szkolenia dla samorządów

Akademia Wsparcia: bezpłatne szkolenia dla samorządów o nowych standardach opieki nad dziećmi do lat 3
W ramach ogólnopolskiego programu „Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce 2024–2026” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz partnerzy wojewódzcy zapraszają przedstawicieli gmin i powiatów na szkolenia dotyczące nadzoru i kontroli nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia odbywają się w całym kraju, a udział jest bezpłatny.
Nowe standardy opieki – co się zmienia?
Szkolenia są odpowiedzią na rozporządzenie MRiPS z 13 grudnia 2024 r., które wprowadza nowe standardy opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Wejdą one w życie 1 stycznia 2026 r., a do tego czasu placówki muszą się do nich przygotować.
Standardy obejmują cztery obszary:
- Praca z dziećmi – nacisk na atmosferę, relacje i codzienne doświadczenia najmłodszych.
- Organizacja pracy personelu – profesjonalizacja usług i stałe doskonalenie kadry.
- Współpraca z rodzicami – budowanie partnerstwa i włączanie rodzin w życie placówki.
- Monitorowanie jakości – systematyczna ocena i dokumentowanie wyników.
Resort podkreśla, że wysoka jakość opieki wymaga nie tylko odpowiedniego wyposażenia placówek, ale też sprawnego nadzoru samorządów.
Cel i zakres szkoleń
Samorządy odgrywają istotną rolę w tworzeniu systemu wczesnej opieki. Nowe przepisy oznaczają dla nich większą odpowiedzialność w zakresie rejestracji, kontroli i wspierania placówek.
Podczas zajęć uczestnicy:
- poznają nowe wymagania prawne i dobre praktyki,
- nauczą się planować i przeprowadzać kontrole,
- zdobędą umiejętność dokumentowania wyników w systemie monitoringu,
- dowiedzą się, jak budować współpracę z rodzicami i dyrektorami placówek,
- wymienią się doświadczeniami z innymi gminami.
Tematyka zajęć
Program różni się w zależności od województwa, ale wszędzie obejmuje:
- podstawy prawne i wprowadzenie do standardów,
- metodykę nadzoru i kontroli jakości,
- współpracę gmin z placówkami,
- działania naprawcze i raportowanie wyników.
W niektórych regionach, jak na Dolnym Śląsku czy w Podlaskiem, szkolenia podzielono na dwa moduły, obejmujące zarówno teorię, jak i praktyczne przygotowanie do monitorowania standardów od 2026 r.
Gdzie i kiedy?
Szkolenia odbywają się we wszystkich województwach, w formule stacjonarnej, trwającej zwykle ok. 7 godzin.
Przykładowo:
- na Mazowszu zajęcia zaplanowano w Warszawie, Płocku, Radomiu czy Siedlcach (wrzesień–październik 2025),
- w woj. śląskim warsztaty odbędą się między 23 a 30 września 2025 r.,
- w woj. podlaskim – w dniach 20–22 października w Augustowie.
Każdy region uruchomił osobny formularz zgłoszeniowy online. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są według zasady „jedna osoba – jeden e-mail”.
Dlaczego warto?
Szkolenie to szansa, by z wyprzedzeniem przygotować się do zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Udział w warsztatach pozwoli:
- podnieść kompetencje urzędników i ułatwić codzienną pracę,
- zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gmin,
- zdobyć praktyczne narzędzia i dobre wzorce do wykorzystania w lokalnych działaniach.
Organizatorzy przypominają, że udział jest bezpłatny, a szczegółowe informacje o godzinach i miejscu zajęć uczestnicy otrzymują mailowo przed terminem spotkania.
