Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko dla osób starszych i bez emerytury [Petycje]

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko dla osób starszych i bez emerytury [Petycje]

19 października 2025, 12:29
[Data aktualizacji 19 października 2025, 12:29]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Masz lat 75+ to podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł (z MOPS). Jesteś młodszy bez podwyżki do 2028 r. [Petycje]
Masz lat 75+ to podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego 215,84 zł (z MOPS). Jesteś młodszy bez podwyżki do 2028 r. [Petycje]
Co więcej podwyżka nie dla każdej osoby 75+, ale takiej, która nie ma prawa do emerytury i renty. To niszowe sytuacje. Zazwyczaj osoba w wieku 75+ ma emeryturę albo rentę. Otrzymuje wtedy dodatek pielęgnacyjny. Ale są osoby, które w wieku 75 lat nie mają prawa do emerytury i renty. Bardzo rzadko, ale są takie osoby. I dla nich jest adresowany pomysł, aby ich zasiłek pielęgnacyjny był podniesiony do dodatku pielęgnacyjnego.

Problem dotyczy osoby 75+ bez prawa do emerytury albo renty - mają wtedy prawo do niższego zasiłku pielęgnacyjnego. Sejm i Senat zajmowały się tym tematem w trybie rozpatrywania petycji już rok temu. Jak to zazwyczaj jest z petycjami, nic z nich nie wynika. Ale temat pojawił się nowo w przestrzeni publicznej. Zobaczmy jak to było rok temu:

Problem opisano w treści petycji, która trafiła do Sejmu - plik pdf do ściągnięcia

plik

plik

Autorem petycji jest Eugeniusz Szymala - od wielu lat próbuje przekonać polityków do korzystnych zmian dla emerytów i rencistów w prawie (takich jak podwyżka wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

petycja w sprawie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego - SENAT

petycja w sprawie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego - SENAT

Senat

Ważne

Postulat zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego dotyczy bardzo specyficznej i rzadkiej sytuacji. Chodzi o osoby w wieku 75 plus, które nie mają prawa do emerytury albo renty. Pobierają więc zasiłek pielęgnacyjny (niższa wartość), a nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego (wyższa wartość).

Przykład

Pan Antoni (wiek 77 lata) nie ma prawa do emerytury i renty. Otrzymuje więc zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł (MOPS), a nie dodatek pielęgnacyjny 348,30 zł (ZUS).

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego zrównująca do dodatku pielęgnacyjnego

Infor.pl opisywał wiele razy prace w Senacie dotyczące zrównania zasiłku pielęgnacyjnego (w 2025 r. 215,84 zł) i dodatku pielęgnacyjnego (w 2015 r. 348,30 zł).

W Senacie idea była taka, że nie udało się w 2024 r. bezpośrednio podnieść kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Więc stałoby się to pośrednio poprzez powiązanie zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym (bo dodatek jest wyższy i stale waloryzowany). W Sejmie chodzi o coś innego – o rzadką sytuację, kiedy osoba 75+ nie ma renty ani emerytury. Wtedy nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego, a zasiłek pielęgnacyjny. Czym to się różni? Wysokością świadczeń. Porównajmy:

dodatek pielęgnacyjny (prawdopodobna wartość w 2025 r. po waloryzacji 348,22 zł), a

zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł).

Żeby zrozumieć problem porównajmy przepisy o dodatku pielęgnacyjnym i przepisy o zasiłku pielęgnacyjnym:

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje automatycznie po ukończeniu 75 roku życia

"Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia."

Podstawą prawną jest art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z przepisu wynika, że osoba w wieku 75+ nie otrzymuje automatycznie dodatku pielęgnacyjnego z uwagi na kryterium wieku – musi mieć (dodatkowo) prawo do emerytury albo renty.

Zasiłek pielęgnacyjny

Podstawa prawna

Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat (komentarz - tu nie ma wymogu posiadania prawa do renty albo emerytury).

Podstawa prawna - kilka informacji o petycji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego

Petycja (BKSP-155-X-336/24) została wniesiona na podstawie:

1) art. 63 Konstytucji RP oraz

2) art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Autor petycji w 2024 r. był Eugeniusz Szymala – weteran walki o podniesienie wartości zasiłku pielęgnacyjnego. Autor petycji wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych jako osoby wnoszącej petycję (taką możliwość daje ustawa o petycjach). Pan Eugeniusz traktuje petycję z 2024 r. jako kontynuację swoich działań sprzed wielu lat. Nie udało się wtedy, być może uda się dzisiaj. W poprzednich kadencjach Sejmu padły słowa, z których wynika, że posłowie popierali ten projekt (w zakresie zrównania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego).

Autor petycji domaga się aby w Sejmie pojawiła się inicjatywa ustawodawcza w sprawie zrównania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego, ale tylko w odniesieniu do osób które ukończyły 75 lat. Jest dla niego oczywiste że zasiłek pielęgnacyjny powinien być równy dodatkowi pielęgnacyjne pielęgnacyjnemu.

Sprawy nie udało się załatwić w 2024 r. jak i w 2025 r.

Mitem jest, że MOPS daje tylko jeden zasiłek na osobę. W przykładzie wypłacił 6 zasiłków. Na jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz
Mitem jest, że MOPS daje tylko jeden zasiłek na osobę. W przykładzie wypłacił 6 zasiłków. Na jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz
MOPS nie rozumie przepisów. Świadczenie jest tylko pozornie za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków
MOPS nie rozumie przepisów. Świadczenie jest tylko pozornie za sprzątanie mieszkania, zmianę pościeli, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków
Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam pielęgnacyjne (stare). Życzę innym osobom dużo cierpliwości w sądach
Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam pielęgnacyjne (stare). Życzę innym osobom dużo cierpliwości w sądach
Źródło: INFOR
