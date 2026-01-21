Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
REKLAMA
REKLAMA
Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zwiększona liczba wniosków o obywatelstwo polskie
Według gazety z danych MSWiA przygotowanych dla „DGP” wynika, że takich wniosków wniesiono 19,6 tys. wobec 16,1 tys. rok wcześniej.
REKLAMA
REKLAMA
Zwiększenie liczby decyzji odmownych
„Jednak urzędy wojewódzkie coraz częściej tonują entuzjazm wnioskodawców. Wyraźnie zwiększyła się bowiem także liczba wydawanych decyzji odmownych” – czytamy w „DGP”.
„Ta nowa tendencja budzi niepokój przedsiębiorców i prawników. Ich zdaniem wskazuje to na usztywnienie polityki urzędów, co może przynieść szkody polskiemu rynkowi pracy. Eksperci alarmują, że polityka »zero tolerancji«, gdy nawet drobny mandat blokuje prawo do paszportu, sprawi, że wykwalifikowani specjaliści zaczną omijać Polskę” – czytamy w dzienniku.
REKLAMA
REKLAMA