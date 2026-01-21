REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają

Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają

21 stycznia 2026, 10:07
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zwiększona liczba wniosków o obywatelstwo polskie

Według gazety z danych MSWiA przygotowanych dla „DGP” wynika, że takich wniosków wniesiono 19,6 tys. wobec 16,1 tys. rok wcześniej.

Zwiększenie liczby decyzji odmownych

„Jednak urzędy wojewódzkie coraz częściej tonują entuzjazm wnioskodawców. Wyraźnie zwiększyła się bowiem także liczba wydawanych decyzji odmownych” – czytamy w „DGP”.

„Ta nowa tendencja budzi niepokój przedsiębiorców i prawników. Ich zdaniem wskazuje to na usztywnienie polityki urzędów, co może przynieść szkody polskiemu rynkowi pracy. Eksperci alarmują, że polityka »zero tolerancji«, gdy nawet drobny mandat blokuje prawo do paszportu, sprawi, że wykwalifikowani specjaliści zaczną omijać Polskę” – czytamy w dzienniku.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
