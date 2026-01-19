REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego

Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 stycznia 2026, 20:23
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
budżet państwa 2026, ustawa budżetowa, wypłata świadczeń, 800 plus, skierowanie budżetu do TK
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
Kancelaria Prezydenta RP

REKLAMA

REKLAMA

Stało się - Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. Konstytucja RP uniemożliwia Prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Ulga, bo budżet będzie działał? No właśnie niekoniecznie - jednocześnie bowiem Prezydent skierował podpisaną ustawę do kontroli w TK, na co Konstytucja już pozwala. To nie koniec zamieszania wokół budżetu państwa w tym roku - ale co to oznacza dla wypłat świadczeń teraz?

Ustawa budżetowa 2026 podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego, ale jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Karol Nawrocki na stronie Kancelarii zamieścił informację o podpisaniu ustawy budżetowej na 2026 rok. Jednocześnie obszernie wyjaśnił, dlaczego "podpisał, ale się nie cieszył". I właśnie dlatego ustawa została jednocześnie skierowana do zbadania jej konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny. Co to dla wszystkich oznacza? Czy realizacja budżetu zostaje wobec tego zawieszona do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał?

REKLAMA

REKLAMA

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Ważne

Zgodnie z art. 224 par. 2 Konstytucji RP:

W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.

Budżet podpisany, wystarczy opublikować w Dzienniku Polskim i wszystko działa, prawda? Do czasu... czyli sprawa o bilion złotych trafiła przed sąd

Trybunał Konstytucyjny powinien procedować w ten sposób, aby zgodnie z Konstytucją orzec w sprawie konstytucyjności ustawy budżetowej w ciągu 2 miesięcy od wpływu wniosku Prezydenta w tej sprawie. Inaczej sam naruszy w tym zakresie Konstytucję RP. To mało czasu na rozpatrzenie sprawy o wartości blisko biliona zł (zaplanowane wydatki to ponad 900 miliardów złotych).

Jakie są możliwości, czyli co może zrobić Trybunał Konstytucyjny?

Ustawa budżetowa może zostać przez Trybunał Konstytucyjny uznana za zgodną z Konstytucją i wtedy nie ma żadnego zamieszania. Natomiast TK ma oczywiście również możliwość uznania jej za niezgodną z Konstytucją w całości w lub w części, zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania.

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

W przypadku uznania za niezgodną w części, ustawa nie będzie obowiązywała tylko w tym zakresie, w jakim TK dopatrzy się nieprawidłowości. Natomiast uznanie jej za niekonstytucyjną w całości będzie poważnym problemem dla państwa i jego instytucji - bo budżet państwa w takiej formie, w jakiej został uchwalony przez Sejm, przestanie obowiązywać w dacie określonej w orzeczeniu Trybunału. To opcja atomowa. Inna sprawa, że co do budżetu TK musi orzekać w pełnym składzie, a tego obecnie nie ma z uwagi na koniec kadencji niektórych sędziów i brak powołania następców.

REKLAMA

Co trzeba wiedzieć na dziś? Czy wypłata świadczeń z budżetu państwa jest zagrożona po skierowaniu ustawy budżetowej do TK przez Prezydenta?

Tym, co zrobi TK, oczywiście trzeba się będzie martwić później, ale dobra wiadomość jest taka: dopóki nie rozpozna on sprawy, to budżet państwa na 2026 r. obowiązuje, działa i jest podstawą do jego realizacji. Zaplanowane w nim wydatki będą zatem wypłacane w sposób i w wysokości wynikającej z ustawy budżetowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To jest moment na złapanie oddechu. Ale rozwój sytuacji trzeba będzie śledzić, w zależności od tego, jak rozwijać się będzie sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym.

Powiązane
Miła niespodzianka w podatkach od skarbówki na 2026 rok: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - najnowsza ulga działa już za 2025 rok i jest dostępna w PIT i CIT, gdy spełnisz te warunki, ale nie wolno przegapić terminów
Miła niespodzianka w podatkach od skarbówki na 2026 rok: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - najnowsza ulga działa już za 2025 rok i jest dostępna w PIT i CIT, gdy spełnisz te warunki, ale nie wolno przegapić terminów
Rząd bierze się za reformę taryf. Jak przełoży się to na ceny prądu w 2026 roku i kto grzebie przy stawkach za energię?
Rząd bierze się za reformę taryf. Jak przełoży się to na ceny prądu w 2026 roku i kto grzebie przy stawkach za energię?
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
19 sty 2026

Stało się - Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. Konstytucja RP uniemożliwia Prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Ulga, bo budżet będzie działał? No właśnie niekoniecznie - jednocześnie bowiem Prezydent skierował podpisaną ustawę do kontroli w TK, na co Konstytucja już pozwala. To nie koniec zamieszania wokół budżetu państwa w tym roku - ale co to oznacza dla wypłat świadczeń teraz?
Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
16 sty 2026

Warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie stolicy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej.
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.
Dofinansowanie na retencję deszczówki i zielono-niebieską infrastrukturę: ruszył nabór wniosków FEPW.02.02. Tarcza klimatyczna dla miast Polski Wschodniej
15 sty 2026

Intensywne opady, coraz częstsze fale upałów i okresy suszy sprawiają, że samorządy szukają rozwiązań, które realnie poprawiają odporność miasta – i to nie „kiedyś”, ale już teraz. Dane IMGW-PIB pokazują, że Polska doświadcza bezprecedensowych zmian: od połowy XX wieku średnia roczna temperatura wzrosła u nas o ponad 2°C, a w 2024 r. odnotowano rekordowo wysoką średnią roczną temperaturę (10,9°C) oraz serię zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów, susze i nawalne opady.

REKLAMA

Unia Europejska ma ok. 940 mld euro długów i jeszcze nie zaczęła ich spłacać. Komisja Europejska proponuje nowe opłaty i podatki
15 sty 2026

W Parlamencie Europejskim w Brukseli eksperci ostrzegali 14 stycznia 2026 r. przed kryzysem związanym z liczącym setki miliardów euro zadłużeniem UE. – Mamy zobowiązania do spłaty długu, ale jeszcze go nie zaczęliśmy spłacać. Mamy też inne wyzwania: demograficzne, polityczne - powiedział hiszpański ekonomista Daniel Lacalle.
Phishing i ransomware – zagrożenia w świecie cyfrowym
14 sty 2026

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych sprawił, że internet stał się nieodłączną częścią codziennego życia. Niestety, wraz z tym rozwojem pojawiają się coraz bardziej zaawansowane zagrożenia cybernetyczne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują phishing oraz ransomware, które należą do najczęściej stosowanych i najbardziej szkodliwych metod ataków cyberprzestępców. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, na czym polegają i jak się przed nimi ochronić.
Strefa czystego transportu w Krakowie. Ważny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
14 sty 2026

Strefa czystego transportu w Krakowie budzi wiele kontrowersji w opinii publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie częściowo uwzględnił skargę wojewody małopolskiego i stwierdził nieważność poszczególnych zapisów o strefie czystego transportu (SCT). Wyrok jest nieprawomocny.
Łódzkie stawia na ekologię: miliony złotych dla samorządów na zielone projekty
14 sty 2026

Ponad 660 mln zł znalazło się w tegorocznym budżecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. O tym, jakie wsparcie dla ekologicznych projektów będą mogły uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, mówiono w środę podczas Zielonego Forum Możliwości - Inwestycje.

REKLAMA

Rozwój południowego Gdańska i sześć nowych przystanków PKM Południe. Umowa na opracowanie Masterplanu Gdańsk Nowe Południe podpisana
14 sty 2026

W dniu 14 stycznia 2026 r. podpisano umowę na opracowanie Masterplanu Gdańsk Nowe Południe – strategicznego dokumentu, który wyznaczy ramy rozwoju południowej części miasta wzdłuż planowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Południe (PKM Południe). Masterplan przygotuje polsko-holenderskie konsorcjum A2P2 architecture & planning z Gdańska oraz KCAP B.V. z Rotterdamu.
Rekord cyberataków na polskie urzędy. W żadnym kraju Europy nie było ich aż tyle
14 sty 2026

Polska z powodu swojego coraz większego znaczenia geopolitycznego w regionie oraz z powodu wsparcia dla Ukrainy, stała się głównym celem cyberataków w Europie. Jak wynika z nowego raportu, w pierwszym tygodniu stycznia padł rekord liczby cyberataków wymierzonych w sektor rządowy; średnio na jeden urząd przypadało niemal 3,2 tys. prób ataków. O sprawie pisze środowa „Rzeczpospolita”.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA