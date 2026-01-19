Stało się - Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. Konstytucja RP uniemożliwia Prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Ulga, bo budżet będzie działał? No właśnie niekoniecznie - jednocześnie bowiem Prezydent skierował podpisaną ustawę do kontroli w TK, na co Konstytucja już pozwala. To nie koniec zamieszania wokół budżetu państwa w tym roku - ale co to oznacza dla wypłat świadczeń teraz?

Ustawa budżetowa 2026 podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego, ale jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Karol Nawrocki na stronie Kancelarii zamieścił informację o podpisaniu ustawy budżetowej na 2026 rok. Jednocześnie obszernie wyjaśnił, dlaczego "podpisał, ale się nie cieszył". I właśnie dlatego ustawa została jednocześnie skierowana do zbadania jej konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny. Co to dla wszystkich oznacza? Czy realizacja budżetu zostaje wobec tego zawieszona do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał?

Ważne Zgodnie z art. 224 par. 2 Konstytucji RP: W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.

Budżet podpisany, wystarczy opublikować w Dzienniku Polskim i wszystko działa, prawda? Do czasu... czyli sprawa o bilion złotych trafiła przed sąd

Trybunał Konstytucyjny powinien procedować w ten sposób, aby zgodnie z Konstytucją orzec w sprawie konstytucyjności ustawy budżetowej w ciągu 2 miesięcy od wpływu wniosku Prezydenta w tej sprawie. Inaczej sam naruszy w tym zakresie Konstytucję RP. To mało czasu na rozpatrzenie sprawy o wartości blisko biliona zł (zaplanowane wydatki to ponad 900 miliardów złotych).

Jakie są możliwości, czyli co może zrobić Trybunał Konstytucyjny?

Ustawa budżetowa może zostać przez Trybunał Konstytucyjny uznana za zgodną z Konstytucją i wtedy nie ma żadnego zamieszania. Natomiast TK ma oczywiście również możliwość uznania jej za niezgodną z Konstytucją w całości w lub w części, zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania.

W przypadku uznania za niezgodną w części, ustawa nie będzie obowiązywała tylko w tym zakresie, w jakim TK dopatrzy się nieprawidłowości. Natomiast uznanie jej za niekonstytucyjną w całości będzie poważnym problemem dla państwa i jego instytucji - bo budżet państwa w takiej formie, w jakiej został uchwalony przez Sejm, przestanie obowiązywać w dacie określonej w orzeczeniu Trybunału. To opcja atomowa. Inna sprawa, że co do budżetu TK musi orzekać w pełnym składzie, a tego obecnie nie ma z uwagi na koniec kadencji niektórych sędziów i brak powołania następców.

Co trzeba wiedzieć na dziś? Czy wypłata świadczeń z budżetu państwa jest zagrożona po skierowaniu ustawy budżetowej do TK przez Prezydenta?

Tym, co zrobi TK, oczywiście trzeba się będzie martwić później, ale dobra wiadomość jest taka: dopóki nie rozpozna on sprawy, to budżet państwa na 2026 r. obowiązuje, działa i jest podstawą do jego realizacji. Zaplanowane w nim wydatki będą zatem wypłacane w sposób i w wysokości wynikającej z ustawy budżetowej.

To jest moment na złapanie oddechu. Ale rozwój sytuacji trzeba będzie śledzić, w zależności od tego, jak rozwijać się będzie sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym.