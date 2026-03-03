REKLAMA

Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności

Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności

03 marca 2026, 13:07
Schron
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
ShutterStock

172 mln zł na modernizacje miejsc ukrycia i dalsze zakupy sprzętu do ochrony ludności w Podlaskiem będą przeznaczone z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r. Ruszył nabór wniosków.

90 proc. z tej kwoty trafi do samorządów i straży pożarnej, reszta pieniędzy będzie w rezerwie wojewody na uzupełnianie potrzeb w trakcie realizacji programu. Każdy z samorządów wie, jaką kwotą będzie w 2026 r. z programu dysponował. Odbyły się też wcześniej szkolenia z przygotowania wniosków - poinformował na konferencji prasowej wojewoda.

Modernizacja schronów i miejsc ukrycia

Modernizacje, remonty, przebudowy doraźnych miejsc ukrycia są wśród priorytetów, na które będą przeznaczane pieniądze z programu.

- Musimy stworzyć odpowiednią infrastrukturę na terenie naszego regionu, która służyć będzie jako miejsca doraźnego schronienia, miejsca ukrycia - powiedział Brzozowski. Dodał, że remonty schronów i przystosowanie ich do wymogów ustawowych, a także budowa nowych w miejscach, które będą ustalone w porozumieniu z MON i MSWiA, to - jak to określił - dłuższa perspektywa działań. Miejsca do modernizacji zgłoszone przez samorządy opiniuje straż pożarna.

Z programu zostaną też kupione różne urządzenia. - Nacisk kładziemy dalej na agregaty prądotwórcze, bo te urządzenia zawsze są potrzebne i powinniśmy wyposażyć zdecydowaną większość instytucji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego tak, aby były w stanie zagwarantować dostawę prądu na wypadek sytuacji kryzysowych - powiedział wojewoda.

Podobnie jak w 2025 r. będą też kupowane urządzenia potrzebne do zapewnienia mieszkańcom dostępu do czystej wody pitnej, a także takie, których nie udało się kupić dotychczas.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Plany straży pożarnej na 2026 rok

Np. straży pożarnej nie udało się kupić sprzętu ochrony balistycznej dla strażaków - poinformował komendant wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Kondrat. Do przetargu nie zgłosiła się żadna firma.

W 2025 r. podlaska PSP kupiła sprzęt za 38 mln zł. W 2026 r. straż chce też kupić np. dwa pojazdy: ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy oraz specjalistyczny wóz dla grupy dronowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. W pierwszym półroczu ma się zacząć pierwsza z trzech budów magazynów obrony cywilnej, które mają powstać przy komendach miejskich PSP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Województwo podlaskie graniczy m.in. z Białorusią

Województwo podlaskie graniczy m.in. z Białorusią. Przy tej granicy od lata 2021 r. trwa wywołany przez ten kraj kryzys migracyjny, wojna hybrydowa.

Wzmocnieniu granicy z Białorusią i Rosją ma służyć Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód realizowany przez MON w latach 2024-2028.

Wojewoda podlaski poinformował, że z Tarczy Wschód i Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ośmiu podlaskich powiatach przygranicznych powstaną centra i huby logistyczne. Decyzje w tej sprawie podjęto w 2025 r. Brzozowski poinformował, że na spotkaniach w MON z udziałem samorządowców ustalono działki pod takie centra. Przeznaczają je samorządy, jedynie w powiecie augustowskim działkę kupiono na ten cel z pieniędzy z programu ochrony ludności.

- Na terenie ośmiu starostw powstaną centra logistyczne, w których sprzęt niezbędny do ochrony ludności będzie należał i do wojska i do jednostki samorządu terytorialnego (...) Od tego roku rusza już budowa tych centrów logistycznych - uściślił Brzozowski.

Powstanie ośmiu centrów logistycznych

Budowa centrów ma się wkrótce rozpocząć. Wojewoda wyraził nadzieję, że centra powstaną w 2026 r. W 27 gminach powstaną także mniejsze huby logistyczne. Jeden taki hub działa w Krynkach.

W 2025 r. z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Podlaskie otrzymało 161 mln zł.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
