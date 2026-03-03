Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności

172 mln zł na modernizacje miejsc ukrycia i dalsze zakupy sprzętu do ochrony ludności w Podlaskiem będą przeznaczone z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r. Ruszył nabór wniosków.

90 proc. z tej kwoty trafi do samorządów i straży pożarnej, reszta pieniędzy będzie w rezerwie wojewody na uzupełnianie potrzeb w trakcie realizacji programu. Każdy z samorządów wie, jaką kwotą będzie w 2026 r. z programu dysponował. Odbyły się też wcześniej szkolenia z przygotowania wniosków - poinformował na konferencji prasowej wojewoda.

Modernizacja schronów i miejsc ukrycia

Modernizacje, remonty, przebudowy doraźnych miejsc ukrycia są wśród priorytetów, na które będą przeznaczane pieniądze z programu.

- Musimy stworzyć odpowiednią infrastrukturę na terenie naszego regionu, która służyć będzie jako miejsca doraźnego schronienia, miejsca ukrycia - powiedział Brzozowski. Dodał, że remonty schronów i przystosowanie ich do wymogów ustawowych, a także budowa nowych w miejscach, które będą ustalone w porozumieniu z MON i MSWiA, to - jak to określił - dłuższa perspektywa działań. Miejsca do modernizacji zgłoszone przez samorządy opiniuje straż pożarna.

Z programu zostaną też kupione różne urządzenia. - Nacisk kładziemy dalej na agregaty prądotwórcze, bo te urządzenia zawsze są potrzebne i powinniśmy wyposażyć zdecydowaną większość instytucji na poziomie jednostek samorządu terytorialnego tak, aby były w stanie zagwarantować dostawę prądu na wypadek sytuacji kryzysowych - powiedział wojewoda.

Podobnie jak w 2025 r. będą też kupowane urządzenia potrzebne do zapewnienia mieszkańcom dostępu do czystej wody pitnej, a także takie, których nie udało się kupić dotychczas.

Plany straży pożarnej na 2026 rok

Np. straży pożarnej nie udało się kupić sprzętu ochrony balistycznej dla strażaków - poinformował komendant wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Kondrat. Do przetargu nie zgłosiła się żadna firma.

W 2025 r. podlaska PSP kupiła sprzęt za 38 mln zł. W 2026 r. straż chce też kupić np. dwa pojazdy: ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy oraz specjalistyczny wóz dla grupy dronowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. W pierwszym półroczu ma się zacząć pierwsza z trzech budów magazynów obrony cywilnej, które mają powstać przy komendach miejskich PSP w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Województwo podlaskie graniczy m.in. z Białorusią

Województwo podlaskie graniczy m.in. z Białorusią. Przy tej granicy od lata 2021 r. trwa wywołany przez ten kraj kryzys migracyjny, wojna hybrydowa.

Wzmocnieniu granicy z Białorusią i Rosją ma służyć Narodowy Program Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód realizowany przez MON w latach 2024-2028.

Wojewoda podlaski poinformował, że z Tarczy Wschód i Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ośmiu podlaskich powiatach przygranicznych powstaną centra i huby logistyczne. Decyzje w tej sprawie podjęto w 2025 r. Brzozowski poinformował, że na spotkaniach w MON z udziałem samorządowców ustalono działki pod takie centra. Przeznaczają je samorządy, jedynie w powiecie augustowskim działkę kupiono na ten cel z pieniędzy z programu ochrony ludności.

- Na terenie ośmiu starostw powstaną centra logistyczne, w których sprzęt niezbędny do ochrony ludności będzie należał i do wojska i do jednostki samorządu terytorialnego (...) Od tego roku rusza już budowa tych centrów logistycznych - uściślił Brzozowski.

Powstanie ośmiu centrów logistycznych

Budowa centrów ma się wkrótce rozpocząć. Wojewoda wyraził nadzieję, że centra powstaną w 2026 r. W 27 gminach powstaną także mniejsze huby logistyczne. Jeden taki hub działa w Krynkach.

W 2025 r. z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Podlaskie otrzymało 161 mln zł.