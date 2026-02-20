NFOŚiGW zamyka nabór: Pula na przydomowe wiatraki całkowicie wyczerpana

Nabór wniosków o wsparcie budowy przydomowych elektrowni wiatrowych i magazynów energii został w piątek zamknięty z powodu wyczerpania budżetu w wysokości 150 mln zł - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program "Moja Elektrownia Wiatrowa"

Według Funduszu, w ramach naboru wpłynęło prawie 5 tys. wniosków, a łączna deklarowana w nich moc mikroinstalacji wiatrowych wyniosła niemal 21 MW. Środki przeznaczone na realizację wsparcia w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa zostały w pełni rozdysponowane - zaznaczył NFOŚiGW.

Program Moja Elektrownia Wiatrowa został uruchomiony w czerwcu 2024 r. Dofinansowanie na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej oraz opcjonalnie magazynu energii elektrycznej skierowane było do właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w takich budynkach, którzy produkują energię na własne potrzeby.

Kwoty dofinansowania na instalacje wiatrowe i magazyny energii

Proponowane dofinansowanie w formie dotacji ma pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o mocy nie mniejszej niż 1 kW i nie większej niż 20 kW. Na magazyn o pojemności co najmniej 2 kWh można było dostać do 17 tys. zł dotacji.

Budżet programu pochodził z pieniędzy Funduszu Modernizacyjnego, instrumentu zasilanego pieniędzmi ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu EU-ETS.