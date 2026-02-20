REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Seniorzy w Polsce: liczba podwoi się do 2060 r., a miejsc w domach opieki nie przybywa. Co dalej? [RAPORT]

Seniorzy w Polsce: liczba podwoi się do 2060 r., a miejsc w domach opieki nie przybywa. Co dalej? [RAPORT]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lutego 2026, 09:03
Seniorzy w Polsce: liczba podwoi się do 2060 r., a miejsc w domach opieki nie przybywa. Co dalej? [RAPORT]
Seniorzy w Polsce: liczba podwoi się do 2060 r., a miejsc w domach opieki nie przybywa. Co dalej? [RAPORT]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od pięciu lat liczba miejsc w domach opieki społecznej w publicznym systemie jest na stałym poziomie, a dynamicznie rozwija się sektor prywatny - wynika z opublikowanego raportu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Prognozy demograficzne i starzenie się społeczeństwa

Prognozy demograficzne dla Polski wskazują na gwałtowne przyśpieszenie procesu starzenia się społeczeństwa. Autorzy raportu „Rynek opieki długoterminowej w Polsce” przewidują, że w latach 2023-2060 populacja w wieku 75 plus wzrośnie dwukrotnie z 2,9 mln do 5,8 mln osób.

REKLAMA

REKLAMA

W okresie 2019-2024 liczba publicznych DPS-ów pozostała na zbliżonym poziomie i zwiększyła się zaledwie o 28 nowych placówek. Natomiast w sektorze prywatnym liczba domów opieki zwiększyła się z 385 w 2019 r. do 680 placówek w 2024 r.

Dostępność miejsc w placówkach opiekuńczych w Polsce

Z raportu wynika, że w 2024 r. działało łącznie 2201 zakładów opiekuńczych. W tym 903 domów opieki społecznej (DPS), 680 prywatnych domów opieki całodobowej (PDOC), 455 zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) oraz 163 zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Autorzy raportu podkreślili, że w 2024 r. było ponad 151 tys. miejsc w placówkach opiekuńczych. Oznacza to dostępność dla osób w wieku 75 lat i więcej na poziomie 5 proc. Bez miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych ten wskaźnik to 3,7 proc.

REKLAMA

Porównanie z krajami OECD

Wynik ten jest poniżej wartości obserwowanych w wybranych krajach europejskich” - podkreślono w raporcie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W Belgii wskaźnik dostępności miejsc w placówkach opiekuńczych to 13,3 proc., w Niemczech - 13,1 proc., w Holandii - 9,7 proc., we Francji - 8,6 proc., Norwegii - 8,2 proc., Szwecji - 7,9 proc., Danii - 7,2 proc.

W krajach OECD średnio ok. 12 proc. populacji seniorów korzysta z jakiś form opieki długoterminowej, przy czym wskaźnik ten odnosi się głównie do opieki instytucjonalnej i w wielu przypadkach nie obejmuje opieki świadczonej w warunkach domowych. „W Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 0,9 proc., co sytuuje Polskę na trzecim miejscu od końca w rankingu państw OECD – jedynie przed Łotwą i Kostaryką” - zaznaczono w raporcie.

Doświadczenia Holandii i Niemiec

Według autorów raportu, doświadczenia innych europejskich państw, m.in. Holandii czy Niemiec, dowodzą, że efektywny system opieki długoterminowej dla osób starszych powinien opierać się głównie na usługach środowiskowych świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego. Natomiast instytucjonalna opieka całodobowa powinna stanowić uzupełnienie i być skierowana do seniorów, których stan zdrowia wymaga całodobowej opieki.

Prognozy potrzeb w zakresie opieki długoterminowej

Prognozy demograficzne wskazują, że populacja osób 75 plus w Polsce w 2040 r. wzrośnie do 4,6 mln osób. Oznacza to, że do zapewnienia modelowego poziomu dostępności miejsc na poziomie 6 proc. populacji potrzeba 276 tys. miejsc w placówkach opiekuńczych. Wymagałoby to utworzenia przynajmniej 124 tys. nowych miejsc czyli podwojenia obecnie istniejących zasobów - czytamy w raporcie.

Obecnie funkcjonujący w Polsce system jest mieszany (publiczno-prywatny) oparty głównie na instytucjonalnej opiece całodobowej świadczonej przez publiczne i prywatne domy opieki, dodatkowo wspierany przez zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) i pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO), które są placówkami medycznymi przeznaczonymi dla osób wymagających stałej opieki medycznej.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza obecnie 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, w tym Polskę.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele
Koperta życia dla seniorów: tak niewiele a tak wiele
Seniorzy z tych roczników dostaną prawie 7 tys. zł miesięcznie w 2026! Jest tylko jeden warunek
Seniorzy z tych roczników dostaną prawie 7 tys. zł miesięcznie w 2026! Jest tylko jeden warunek
Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia w 2026 roku
Ponad 2 tys. zł miesięcznie dla seniorów z tych roczników. Dodatkowe pieniądze dla osób po 75. roku życia w 2026 roku
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Seniorzy w Polsce: liczba podwoi się do 2060 r., a miejsc w domach opieki nie przybywa. Co dalej? [RAPORT]
20 lut 2026

Od pięciu lat liczba miejsc w domach opieki społecznej w publicznym systemie jest na stałym poziomie, a dynamicznie rozwija się sektor prywatny - wynika z opublikowanego raportu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
RPO: Zakaz fajerwerków byłby ograniczeniem wolności i praw jednostek
19 lut 2026

Posłowie chcą wprowadzić całkowity zakaz używania niektórych fajerwerków. Sprzeciwia się temu Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem taki zakaz byłby nadmiernym ograniczeniem wolności i praw jednostek.
Pogryzienie przez psa. Czy właściciel powinien mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC?
20 lut 2026

Więcej osób doświadcza ugryzienia przez psa niż doznaje urazu w wypadku drogowym. Średnio dziennie aż 73 osoby zostaje pogryzionych przez te zwierzęta, natomiast w wypadkach drogowych zostaje rannych 68 osób. Mimo to tylko 35% Polaków uważa, że opiekunowie psów powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC – wynika z badania Rankomat.pl.
Ochrona zdrowia poczeka na podwyżki do 2027 r. Wiceminister zdradza szczegóły
19 lut 2026

Trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia nie omówił w środę propozycji przesunięcia podwyżek płac minimalnych z lipca na styczeń. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zaznaczyła, że zmiany spowalniające wzrost płac, mimo przedłużających się rozmów, zostaną wprowadzone przed lipcem.

REKLAMA

Podwyżki w administracji: pensje idą w górę, niektóre nawet o 9,5 proc. [RAPORT]
19 lut 2026

W 2025 r. recepcjonistki odnotowały 9,5-procentowy wzrost wynagrodzeń, najwięcej w obszarze administracji i zakupów - wynika z raportu Grafton Recruitment. Jak dodano, najlepsze zarobki oferowane były na stanowiskach kierowników biura oraz administracyjnych.
Bon senioralny (nawet 2150 zł miesięcznie) jest tylko dla dzieci z dochodem 3500 zł brutto - 6700 zł. Jest też limit 10 000 zł brutto
19 lut 2026

Wykluczone z pomocy asystenckiej w bonie senioralnym są osoby 75+, które nie mają dzieci. Jednocześnie bon da świadczenie pomocy asystenta osobie w wieku 75+, która ma np. trójkę dzieci. Każde z tych dzieci może mieć własną rodzinę z dochodem 10 000 zł brutto. A i tak ich ojciec albo matka (75+) ma prawo do maksymalnie 2150 zł (świadczenie opieki) miesięcznie. W tym samym czasie biedny staruszek bez dzieci nie otrzyma nic z nowego świadczenia - dostanie jakiś nędzny zasiłek z MOPS.
70 wniosków w Olsztynie do budżetu obywatelskiego. Sport króluje wśród zgłoszonych projektów
18 lut 2026

70 projektów, w tym 17 miejskich zgłosili dotychczas mieszkańcy Olsztyna do budżetu obywatelskiego na 2027 rok - podał w środę olsztyński magistrat. Nabór wniosków kończy się w niedzielę. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 9 mln zł.
Bezdomni w Polsce. Kiedy i jak sprawdzimy, ilu ich jest?
18 lut 2026

W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności. Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca 2026 r. (oraz dodatkowo w dniach 3–5 marca 2026 r.) na terenie całego kraju. Badanie obejmie miejsca instytucjonalne (schroniska, noclegownie, szpitale) oraz niemieszkalne (pustostany, altany, ulice).

REKLAMA

Nowa ustawa ma zmienić zasady rozwoju miast. Rząd stawia na współpracę samorządów
18 lut 2026

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast. Kluczowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie tzw. związku rozwojowego, czyli nowej, elastycznej formy współpracy samorządów, która ma usprawnić planowanie, transport i dostęp do usług publicznych.
Wsparcie dla samorządów: 2,7 mld złotych na remonty i przebudowy dróg w Polsce
18 lut 2026

1179 samorządów otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2,7 mld zł - napisał w środę na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Poinformował jednocześnie o zatwierdzeniu listy zadań dla RFRD.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA