REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby

Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 09:52
Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby
Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Potrzebujemy 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji. Możliwości produkcyjne mamy jednak znacznie mniejsze. Miny produkuje tylko jedna firma – czytamy w „Rz.

Są nią Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma, które dostały ponad 311 mln zł na zwiększenie zdolności produkcyjnych min do 1,2 mln rocznie. Jednak zdaniem analityków Instytutu Wschodniej Flanki, na których powołuje się „Rz”, zapotrzebowanie Polski to ok. 5-6 mln sztuk.

REKLAMA

REKLAMA

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma

Zdaniem autorów raportu IWF „Współczesna wojna minowa. Doświadczenia ukraińskie oraz wyzwania dla Polski i regionu po wyjściu z Traktatu Ottawskiego”, zróżnicowanie systemów minowania oraz fakt, że czas użycia min jest ograniczony, sprawiają, że jednorazowy zakup nie jest rozwiązaniem problemu. Byłaby nim natomiast zdywersyfikowana produkcja na terenie kraju. Jak czytamy w „Rz”, zapewniałaby bezpieczeństwo dostaw, a konkurencja pomiędzy wytwórcami gwarantowałaby rozsądną cenę.

Koszt produkcji miny i jej rozbrojenia

Jak czytamy w „Rz”, koszt jednej miny to kilkadziesiąt dolarów. Koszt jej rozbrojenia – kilkaset. Właśnie ta dysproporcja daje przewagę stronie broniącej się.

Największymi zapasami min lądowych na świecie dysponuje Rosja. Ma ich ok. 26,5 mln sztuk. I wykorzystuje je na skalę masową.

REKLAMA

gru/wr/

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
Emerytura mundurowa w Polsce. Jak wypada na tle innych krajów?
Emerytura mundurowa w Polsce. Jak wypada na tle innych krajów?
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby
04 mar 2026

Potrzebujemy 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji. Możliwości produkcyjne mamy jednak znacznie mniejsze. Miny produkuje tylko jedna firma – czytamy w „Rz.
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
03 mar 2026

Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.
Emerytura mundurowa w Polsce. Jak wypada na tle innych krajów?
03 mar 2026

W Polsce mundurowi mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. We Francji wiek emerytalny zależy od rodzaju wojsk i stopnia – niektórzy mogą przejść w stan spoczynku już w wieku 47 lat; w Czechach służba trwa do 65. roku życia, podobnie jest na Węgrzech, w Szwecji i Niemczech. Takie rozbieżności w systemach emerytalnych świadczą o różnorodności podejść do służb mundurowych w różnych częściach Europy.
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
03 mar 2026

172 mln zł na modernizacje miejsc ukrycia i dalsze zakupy sprzętu do ochrony ludności w Podlaskiem będą przeznaczone z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r. Ruszył nabór wniosków.

REKLAMA

Większość Polaków za programem SAFE, lecz z wątpliwościami [SONDAŻ]
02 mar 2026

Zgodnie z najnowszym sondażem CBOS, 52% Polaków popiera przystąpienie Polski do unijnego programu SAFE, 35% jest przeciwnych, a 8% twierdzi, że nie ma wiedzy na ten temat.
LOT odwołuje loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Sprawdź terminy zawieszenia rejsów
02 mar 2026

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.
Atak USA i Izraela na Iran: Polacy utknęli w regionie, MSZ uruchamia infolinię i wydaje zalecenia
02 mar 2026

Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.
Brak pelletu to nie wina ograniczeń w pozyskiwaniu drewna. Wiceminister klimatu wskazuje "głównego winowajcę"
01 mar 2026

Mniejsza dostępność pelletu drzewnego nie miała związku z ograniczeniami w pozyskiwaniu drewna, czy rozporządzeniem ws. jakości pelletu - powiedział PAP wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Dodał, że głównym winowajcą była mroźna zima i co za tym idzie mniejsza produkcja tartaków.

REKLAMA

Loty do Tel Awiwu zawieszone do 15 marca, a do 2 marca do Dubaju i Rijadu
28 lut 2026

PLL LOT podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu do 15 marca włącznie - poinformował w sobotę wieczorem rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że zdecydowano również o odwołaniu rejsów do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i Rijadu (Arabia Saudyjska) do 2 marca.
Polacy utknęli na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Co z bezpieczeństwem?
28 lut 2026

Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał w sobotę wieczorem, że pewna liczba Polaków utknęła na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Wskazał, że są za nich odpowiedzialne linie lotnicze, a polscy konsulowie starają się do nich dotrzeć. Zapewnił, że aktualnie polscy obywatele nie są w niebezpieczeństwie.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA