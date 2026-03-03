REKLAMA

Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów

Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 14:43
Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.

Zakaz przesyłek pocztowych do krajów Bliskiego Wschodu

Poczta Polska wskazała, że zawiesiła przyjmowanie przesyłek pocztowych do następujących krajów Bliskiego Wschodu: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iraku, Iranu, Izrael, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Operator wyjaśnił, że decyzja o zawieszeniu przyjmowania przesyłek pocztowych adresowanych do tych krajów wynika z niestabilnej sytuacji w regionie, a także wynikających z tego utrudnień w transporcie przesyłek.

Wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w Iranie i sąsiednich państwach

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Firma dostarcza rocznie 800 mln listów i 80 mln paczek.

oprac. Anna Rymkiewicz
Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.
Reforma wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jakie jest stanowisko rządu?
03 mar 2026

Związek Gmin Wiejskich RP skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym domagał się kompleksowej reformy płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Zagadnienia dotyczące wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych będą przedmiotem analiz – poinformowało MRPiPS.
