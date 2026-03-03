Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów

Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.

Zakaz przesyłek pocztowych do krajów Bliskiego Wschodu

Poczta Polska wskazała, że zawiesiła przyjmowanie przesyłek pocztowych do następujących krajów Bliskiego Wschodu: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iraku, Iranu, Izrael, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

REKLAMA

REKLAMA

Operator wyjaśnił, że decyzja o zawieszeniu przyjmowania przesyłek pocztowych adresowanych do tych krajów wynika z niestabilnej sytuacji w regionie, a także wynikających z tego utrudnień w transporcie przesyłek.

Wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w Iranie i sąsiednich państwach

W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael oraz odwetem sił irańskich wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej zarówno Iranu, jak i państw sąsiednich, w których znajdują się bazy USA. Zaleciła operatorom wstrzymanie się od lotów.

REKLAMA

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Firma dostarcza rocznie 800 mln listów i 80 mln paczek.