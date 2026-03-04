REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci ostrzegają

AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci ostrzegają

04 marca 2026, 10:20
AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę?
AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę?
GazetaPrawna.pl

Eksperci ostrzegają, że świat stoi na krawędzi momentu, w którym człowiek przestaje mieć kontrolę nad autonomicznymi systemami broni, co może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Takie ostrzeżenia pojawiają się w kontekście rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w wojnach.

Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę?

Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci alarmują, że świat właśnie przekracza granicę, za którą człowiek przestaje kontrolować machinę wojenną – czytamy w „Rz”. W Genewie rozpoczęły się rozmowy ONZ na temat w pełni autonomicznej broni. W ocenie cytowanej przez „Rz” dyrektor wykonawczej inicjatywy Stop Killer Robot Nicole Van Rooijen, bez wiążącego prawa międzynarodowego, luka między możliwościami tych systemów a naszą zdolnością do zarządzania nimi pogłębia się z każdym rokiem. Ekspertka alarmuje, że cenę militarnego wykorzystania sztucznej inteligencji zapłacą „cywile w strefach konfliktów oraz obywatele państw autorytarnych i demokratycznych, którzy będą musieli stawić czoła tym nieludzkim technologiom, gdy ich użycie stanie się normą, a prawa człowieka zostaną podważone”.

Potencjalny atak AI w Iranie

Choć wciąż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, zdaniem ekspertów, sobotni atak na szkołę dla dziewcząt w Minab w Iranie to prawdopodobnie skutek ataku dokonanego przez AI.

Jak ostrzega rozmówczyni „Rz” Kaja Kowalczewska z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka AI Law Tech, AI może prowadzić do eskalowania rozmiarów szkód i liczby ofiar konfliktów zbrojnych.

Już teraz autonomiczne systemy broni są wykorzystywane na Bliskim Wschodzi i w Ukrainie. Samodzielnie namierzają i atakują cele, co – jak wskazuje w rozmowie z „Rz” Marta Stępniak, ekspertka Instytutu Spraw Obywatelskich – prowadzi do dehumanizacji procesu decyzyjnego.

oprac. Anna Rymkiewicz
