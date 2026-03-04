IMGW wydał ostrzeżenia. Przekroczono stan alarmowy wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia dla pięciu województw. Na trzech stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy wód, a na ośmiu ostrzegawczy.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Ostrzeżenia III stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) zostały wydane dla części województwa mazowieckiego (zlewnia Wkry do ujścia Łydyni) i warmińsko-mazurskiego (zlewnia Guber). Alerty będą obowiązywać do godz. 10 w czwartek.

REKLAMA

REKLAMA

Z kolei w części województw: pomorskiego (zlewnia Martwa Wisła), warmińsko-mazurskiego (zlewnia Pasłęka od Wałszy do ujścia), mazowieckiego (zlewnia Omulew) i kujawsko-pomorskiego (zlewnie: Osa, Drwęca od Rypienicy do ujścia oraz Drwęca od Welu do Rypienicy) obowiązują ostrzeżenia II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych).

Alerty II stopnia w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim pozostaną w mocy do piątkowego południa, a w woj. mazowieckim i kujawsko-pomorskim do czwartkowego poranka.

Najniższy stopień ostrzeżeń (gwałtowne wzrosty stanów wody) obowiązuje natomiast w części województwa warmińsko-mazurskiego (m.in. zlewnie: Górna Łyna, Dolna Łyna, Pisa, Szkwa i Rozoga oraz Gołdapa) i podlaskiego (zlewnie: Biebrza poniżej ujścia Netty, Biebrza do ujścia Netty, Niemen, Supraśl, Węgorapa i Górny Ełk, Górna Lega). Ostrzeżenia będą aktywne do godz. 10 w czwartek.

REKLAMA

Z danych IMGW wynika też, że poziom wody powyżej stanu alarmowego zanotowano na trzech stacjach hydrologicznych: Prosna na rzece Guber w woj. warmińsko-mazurskim, Szreńsk na rzece Mławce i Trzciniec na rzece Wkrze w woj. mazowieckim. Z kolei na ośmiu stacjach przekroczony został stan ostrzegawczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ostrzeżenia hydrologiczne wydawane są w przypadku prognozowanego lub trwającego wezbrania rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych bądź alarmowych, gwałtownych wzrostów stanów wody czy zjawisk lodowych.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

Ostrzeżenie II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.

Ostrzeżenie III stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody. (PAP)