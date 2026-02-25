Rząd zmienia zasady dotyczące azbestu. Rezygnuje z kar i upraszcza procedury

Ministerstwo zapowiada uproszczenie przepisów i wycofanie kar za brak deklaracji dotyczących azbestu. Samorządy alarmują jednak, że bez realnego finansowania usunięcie niebezpiecznych wyrobów do 2032 roku może okazać się nierealne.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) opublikował na swojej stronie internetowej odpowiedź Ministerstwo Rozwoju i Technologii na stanowisko podjęte przez Kongres Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie niewystarczającego finansowania usuwania azbestu oraz konieczności jego integracji z programem „Czyste Powietrze”.

Odpowiedź resortu na stanowisko Kongresu Gmin Wiejskich w sprawie usuwania azbestu

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stanowisko XXI Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz pismo z 21 stycznia 2026 r. skierowane do Prezesa Rady MinistrówDepartament Zrównoważonej Gospodarki Ministerstwa Rozwoju i Technologii przygotował i przekazał odpowiedź na stanowisko XXI Kongresu Gmin Wiejskich z dnia 19 listopada 2025 r. w sprawie niewystarczającego finansowania usuwania azbestu oraz konieczności integracji programu z „Czystym Powietrzem” (dostępne tutaj), a także na pismo Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWPR) w tym zakresie z dnia 21 stycznia 2026 r., skierowanego do Prezesa Rady Ministrów (zamieszczone tutaj).

W odpowiedzi wskazano m.in., że: „W 2026 r. w ramach realizacji zadań legislacyjnych wynikających z Programu prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o wyrobach zawierających azbest, m.in. w związku ze zmianą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy. Aktualnie projekt ustawy przewiduje m.in. uproszczenie sprawozdawczości względem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz marszałka województwa (użytkujący wyroby będą składali deklarację jednorazowo i aktualizowali ją wyłącznie w przypadku zaistnienia zmian) oraz wprowadzenie możliwości tzw. zabezpieczania trwałego wyrobów. Trwałe zabezpieczenie oznacza pozostawienie pod powierzchnią gruntu lub zabudowanie określonych w ustawie rodzajów wyrobów (odcinków podziemnych instalacji, płyt warstwowych lub żeberkowych znajdujących się w ścianie osłonowej budynku lub w pokryciach warstwowych połączonych trwale ze ścianą osłonową budynku lub w konstrukcji stropodachu) bez konieczności ich demontowania. W toku prac nad projektem ustawy wycofano się z nakładania kar na mieszkańców za brak złożenia deklaracji.

Równolegle kontynuowane są prace nad projektami aktów wykonawczych do ustawy o wyrobach zawierających azbest oraz nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu renowacji budynków. Plan ten uwzględnia konieczność usuwania wyrobów zawierających azbest podczas prac termomodernizacyjnych i remontowych oraz zastępowania ich wyrobami bezazbestowymi. Planowane jest również rozpoczęcie prac w zakresie aktualizacji Programu, m.in. w zakresie ustalenia systemu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Pełną treść odpowiedzi zawiera dokument: Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stanowisko XXI Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz pismo z 21 stycznia 2026 r. skierowane do Prezesa Rady Ministrów. W tej sprawie warto także zajrzeć na stronę: zgwrp.pl, gdzie zamieszczona jest także korespondencja z Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Komentarz do odpowiedzi resortów w kwestii usuwania azbestu. Komentuje Mariusz Marszał, Zastępca Dyrektora Biura ds. Legislacyjnych

Jednym z efektów minionego XXI Kongresu Gmin Wiejskich jest stanowisko w sprawie niewystarczającego finansowania usuwania azbestu oraz konieczności integracji programu z „Czystym Powietrzem”. Do tego stanowiska ustosunkowały się Ministerstwo Klimatu i Środowiska (czytaj tutaj) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (odpowiedź dostępna tutaj).

Procedury i uproszczenia zamiast pieniędzy?

Przekazane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) odpowiedzi koncentrują się głównie na aspektach proceduralnych, edukacyjnych i formalnych, prezentując liczne systemy, bazy danych oraz programy informacyjne. Niestety, w żaden sposób nie rozwiązują one kluczowych problemów wskazywanych przez gminy w związku z usuwaniem azbestu. Termin oczyszczenia kraju z azbestu do 2032 r., określany w odpowiedzi MRiT jako „termin krajowy”, został narzucony odgórnie i nie wynikał z realnych możliwości operacyjnych ani finansowych samorządów. Jednocześnie państwo – autor określenia „termin krajowy” – nie zapewnia ani wystarczających środków, ani mechanizmów umożliwiających jego realizację w praktyce.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chwali się funkcjonalnością Bazy Azbestowej, szkoleniami dla urzędników oraz wsparciem edukacyjnym. Jednak finansowanie działań samorządów ogranicza się wyłącznie do inwentaryzacji i szkoleń, a realny demontaż wyrobów azbestowych pozostaje poza zakresem środków budżetowych.

Obietnice finansowania, które zostały wycofane

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wcześniej deklarowało formalne źródła finansowania poprzez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i zmniejszenie wpłat ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na inne cele, dzięki czemu kwoty pozostające w dyspozycji NFOŚiGW mogłyby zostać przekazane na inne cele, w tym przypadku na Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Jednak zapowiedź ta została anulowana. Oznacza to, że gminy nie mają zapewnionego żadnego wsparcia finansowego na usuwanie azbestowych pokryć dachowych i innych wyrobów w budynkach mieszkalnych.

Brak integracji z „Czystym Powietrzem” blokuje inwestycje

Zarówno MRiT, jak i MKiŚ jednoznacznie odmawiają integracji programu usuwania azbestu z programem „Czyste Powietrze”, powołując się na różnicę celów i metodologii. W praktyce blokuje to realizację termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w tysiącach gospodarstw domowych.

W efekcie gminy pozostają wykonawcami bez realnego wpływu na harmonogram działań, bez środków i narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji ustawowych obowiązków, a program pozostaje w dużej mierze „papierowy”.

Samorządy: cele na 2032 rok są nierealne

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że brak kompleksowego podejścia i stabilnego finansowania skutkuje tym, że cele programu oczyszczania Polski z azbestu do 2032 r. są w praktyce nierealne, a mieszkańcy pozostają bez wsparcia w realizacji proekologicznych działań. Można odnieść wrażenie, że państwo bardziej angażuje się w tworzenie rozbudowanych raportów i procedur niż w realne usuwanie azbestu – najwyraźniej papierowe działania, są dziś bardziej „ekologiczne” niż praktyczne i odpowiedzialne podejście do rozwiązania tak trudnego problemu.