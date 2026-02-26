REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta. Gminy płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System zawodzi

Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta. Gminy płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System zawodzi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 lutego 2026, 16:54
Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta
Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta - niegospodarność gmin
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta? Problem ukazuje rażącą i systemową niegospodarność gmin. Płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System, który zawodzi, należy zmienić. Oto propozycje rozwiązań.

rozwiń >

Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta

Polskie gminy wydają na bezdomność zwierząt 335 mln zł rocznie. Mimo wzrostu kosztów o 134% w ostatniej dekadzie, problem nie zmniejsza się. Nowy raport Fundacji Pomagam.pl obnaża systemową niegospodarność, zawiera opinie ekspertów, sprawdzone rozwiązania oraz rekomendacje zmian.

REKLAMA

REKLAMA

W skrócie:

  • Mamy prawie milion zwierząt bezdomnych w Polsce, w tym około 72 tys. psów i aż 750 tys. kotów, które są systemowo marginalizowane.
  • 335 mln zł: tyle wydały polskie gminy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku. To wzrost o 134% w ciągu ostatniej dekady.
  • 90% / 10%: zdecydowana większość budżetu idzie na kosztowne usuwanie skutków bezdomności, a zaledwie ok. 10% na prewencję (kastrację i czipowanie), która mogłaby obniżyć liczbę zwierząt trafiających do schronisk o ponad 70%
  • 0,99 zł dziennie na kota, 2,89 zł na psa to najniższa wykazana przez gminy stawka za dzienne wyżywienie i opiekę. Eksperci szacują, że minimalny realny koszt wynosi ok. 30 zł.
  • 95% organizacji prozwierzęcych finansuje opiekę z prywatnych środków. Tylko na Pomagam.pl w 2025 r. zebrano na zwierzęta ponad 32 mln zł.

System walki z bezdomnością zwierząt skrajnie nieefektywny

Mimo wzrostu nakładów finansowych w ostatniej dekadzie, system walki z bezdomnością zwierząt w Polsce pozostaje skrajnie nieefektywny. Tylko w 2023 roku na ten cel wydaliśmy 355 mln zł na poziomie gmin. W porównaniu z 2013 jest to wzrost aż o 134%. Jak podkreślają liczni eksperci, bez systemowej zmiany wydatków i wdrożenia powszechnych działań zapobiegawczych, koszty obsługi systemu będą stale rosnąć.

bezdomne zwierzęta

Bezdomne zwierzęta

Źródło zewnętrzne

Koszty rosną, a skala problemu nie maleje. Dlaczego? Głównym powodem jest alokacja środków. Zamiast zapobiegać, usuwamy skutki. Według raportu NIK z 2024 roku blisko 90% budżetu pochłanianiają koszty odławiania i utrzymania schroniska, a zaledwie 10,1% jest przeznaczanych na działania prewencyjne, takie jak czipowanie czy kastracja. - Problemem polskiego systemu finansowania programów przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest to, że te pieniądze idą nie na zmniejszanie liczby zwierząt bezdomnych, lecz na opiekę nad tymi, które już są bezdomne. I te wydatki niestety nie przynoszą oczekiwanego skutku - omawia Jacek Kozłowski, wiceprezes NIK.

REKLAMA

Brak czipowania - wielokrotne pobieranie opłat za tego samego psa lub kota

Brak powszechnego obowiązku czipowania i centralnego rejestru to kolejna furtka do potencjalnych wykroczeń. Pozwala na wielokrotne pobieranie opłat za osobnika od różnych gmin i powoduje lukę w ewidencji. Rocznie „gubimy” ok. 11 tys. zwierząt, np. w 2023 roku gminy zaraportowały ok. 66 000 psów, do schronisk przyjęto jedynie 54 762. - Dopiero kontrole wywołane przez organizacje społeczne ujawniały, że w ewidencji było znacznie więcej zwierząt niż faktycznie. Gminy płaciły za zwierzęta, których w schronisku nie było. To najgorzej wydane środki publiczne - podkreśla Henryk Strzelczyk, dyrektor Schroniska Na Paluchu w latach 2015-2023.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Brak kontroli schronisk

Sytuację pogarsza brak kontroli. Prawie 60% gmin w 2023 r. nie przeprowadziło wizytacji w schronisku, któremu przekazało zwierzęta, a co czwarta gmina przyznaje, że nie posiada informacji, ile zwierząt z jej terenu przebywa obecnie w opłacanych przez nią placówkach.

bezdomne zwierzęta brak kontroli

Bezdomne zwierzęta - brak kontroli

Źródło zewnętrzne

Ogromne środki schronisk i organizzacji prozwierzęcych?

W obecnej debacie na temat ochrony zwierząt częstym tematem są ogromne środki, którymi dysponują schroniska i organizacje prozwierzęce. Warto jednak przyjrzeć się realiom. Eksperci szacują, że realny koszt dziennego utrzymania jednego zwierzęcia w schronisku, obejmujący leczenie i opiekę, wynosi minimum 30 zł. W przeliczeniu na np. 350 zwierząt, miesięczny koszt oscyluje wokół 300 tys. złotych. Dla porównania najniższa wykazana przez gminy stawka za wyżywienie i opiekę nad kotem wyniosła w 2022 tylko 0,99 zł dziennie.

Jednorazowa opłata za przyjęcie psa do schroniska

- Przy ponad 300 zwierzętach przebywających obecnie w Korabiewicach stałe zatrudnienie wykwalifikowanego personelu jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo, ciągłość opieki oraz szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia - mówi Cezary Wyszyński z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! Obecny system opiera się natomiast na jednorazowej opłacie za przyjęcie psa do schroniska, która wynosi zwykle 1,2-1,5 tys. . To powoduje, że zwierzę po kilku miesiącach staje się wyłącznie kosztem, co może prowadzić do różnych patologii.

bezdomność zaniżanie kosztów

Bezdomność zwierząt - zaniżanie kosztów

Źródło zewnętrzne

Polacy płacą na bezdomne zwierzęta - darowizny dla organizacji

Ciężar ratowania zwierząt ląduje na barkach obywateli. Aż 95% organizacji pozarządowych finansuje z prywatnych darowizn zadania, które ustawowo należą do samorządu, a w przypadku 61% wydatki te pochłaniają aż trzy czwarte ich rocznego budżetu. Jesteśmy w sytuacji, w której prywatne pieniądze Polaków są wydawanie na realizację zadań publicznych, z których państwo się nie wywiązuje. Równolegle crowdfunding stał się kluczowym narzędziem wsparcia. Tylko w 2025 roku w serwisie Pomagam.pl Polacy zebrali na cele prozwierzęce ponad 32 mln zł.

- To jasny sygnał, że dobrostan zwierząt jest dla Polaków istotnym priorytetem społecznym. Ta suma to wynik tysięcy indywidualnych decyzji o wsparciu, które wspólnie tworzą realną, alternatywną sieć finansowania opieki. Pokazuje to ogromny potencjał społeczeństwa, które potrafi sprawnie organizować się wokół konkretnych problemów, biorąc na siebie realną odpowiedzialność za poprawę standardów opieki nad zwierzętami w Polsce - mówi Dobrosława Gogłoza, dyrektor zarządzająca w serwisie Pomagam.pl.

Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta

Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta

Źródło zewnętrzne

Źródło: pomagam.pl

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Redaktor Infor.pl i Dziennik.pl płynie dla psów ze schroniska. Co to za akcja?
Redaktor Infor.pl i Dziennik.pl płynie dla psów ze schroniska. Co to za akcja?
Psy zamiast ochroniarza. Czy ich utrzymanie można wrzucić w koszty? Odpowiedź skarbówki może zaskoczyć wielu przedsiębiorców!
Psy zamiast ochroniarza. Czy ich utrzymanie można wrzucić w koszty? Odpowiedź skarbówki może zaskoczyć wielu przedsiębiorców!
Psy służące w Wojsku Polskim będą miały nadawane dożywotnio stopnie wojskowe - od szeregowego do sierżanta
Psy służące w Wojsku Polskim będą miały nadawane dożywotnio stopnie wojskowe - od szeregowego do sierżanta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta. Gminy płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System zawodzi
26 lut 2026

Dlaczego Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta? Problem ukazuje rażącą i systemową niegospodarność gmin. Płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System, który zawodzi, należy zmienić. Oto propozycje rozwiązań.
Rząd zmienia przepisy o azbeście – koniec kar, uproszczone deklaracje i nowe zasady usuwania
25 lut 2026

Ministerstwo zapowiada uproszczenie przepisów i wycofanie kar za brak deklaracji dotyczących azbestu. Samorządy alarmują jednak, że bez realnego finansowania usunięcie niebezpiecznych wyrobów do 2032 roku może okazać się nierealne.
Zamówienia publiczne: jak skutecznie projektować obiekty użyteczności publicznej? Kluczowe decyzje zapadają przed ogłoszeniem przetargu
25 lut 2026

Rosnące koszty inwestycji, presja efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz coraz większa złożoność projektów sprawiają, że przygotowanie inwestycji publicznych w 2026 r. wymaga strategicznego podejścia już na etapie planowania. Odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia, realistyczne szacowanie budżetu oraz wykorzystanie właściwych narzędzi, może w praktyce przesądzić o powodzeniu inwestycji. Oto kluczowe działania, które pozwalają zamawiającym projektować obiekty użyteczności publicznej w sposób bardziej efektywny ekonomicznie i organizacyjnie.
Ta gmina chce płacić 1500 zł za adoptowanie psa. "Becikowe na 4 łapy" [PROJEKT UCHWAŁY]
24 lut 2026

Gmina Sońsk (woj. mazowieckie) chce wprowadzić program „Becikowe na 4 łapy” czyli 1,5 tys. zł dotacji za adopcję psa odłowionego na jej terenie i czekającego w schronisku w Pawłowie. W czwartek o wprowadzeniu pomysłu zadecydują lokalni radni.

REKLAMA

Nowe zasady leczenia Ukraińców w Polsce. Co się zmieni 5 marca?
24 lut 2026

Od 5 marca bezpłatne leczenie będzie przysługiwało tylko obywatelom Ukrainy, którzy są ofiarami tortur, a także dzieciom i kobietom w ciąży. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, aby korzystać z publicznego systemu, będą musieli płacić składkę zdrowotną.
Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach
23 lut 2026

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała w poniedziałek, że na Lubelszczyźnie powstało ponad 4,1 tys. nowych miejsc w żłobkach. W 43 gminach w regionie po raz pierwszy uruchomiono usługi żłobkowe - dodała.
Bocian Krutek już w Polsce. Czy jego powrót oznacza koniec zimy?
23 lut 2026

Bocian Krutek zwiastun wiosny, którego lot do Polski śledzili wyczekujący końca zimy jest już w Krutyni na Mazurach. Bociek jest wycieńczony; przebywa na obserwacji w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów.
Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy?
23 lut 2026

Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy lub właściciela gruntu, na którym stoi wiatrak? Jakie są przepisy?

REKLAMA

Ile naprawdę zarabiają lekarze? Szpitale milczą, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje sytuację
23 lut 2026

Żadna instytucja w Polsce nie wie, ile dokładnie zarabiają lekarze. Większość posługuje się medianą wynagrodzeń - pisze poniedziałkowa „Gazeta Wyborcza".
Kto nie zdąży do sierpnia, nie zainwestuje? Gminy walczą z czasem
23 lut 2026

Termin na przyjęcie planów ogólnych zostanie przedłużony do 31 sierpnia br. Po tym terminie gmina nie będzie miała podstaw prawnych do wydawania warunków zabudowy - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA