REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Czy gminy w Polsce będą likwidowane? Ekspert: reforma samorządowa może spotkać się z oporem społecznym

Czy gminy w Polsce będą likwidowane? Ekspert: reforma samorządowa może spotkać się z oporem społecznym

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 14:23
[Data aktualizacji 05 marca 2026, 14:28]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
wieś miasteczko małe miasto krajobraz panorama województwo gmina powiat jednostka samorządu terytorialnego JST likwidacja konsolidacja reforma samorządowa depopulacja wyludnianie
Czy gminy w Polsce będą likwidowane? Ekspert: reforma samorządowa może spotkać się z oporem społecznym
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W obliczu zmian demograficznych Polski nie stać na 2,5 tys. gmin i konieczna będzie ich konsolidacja. Na XI Europejskim Kongresie Samorządów odniesiono się do tej opinii. Czy zmiany demograficznie muszą zakładać likwidację gmin?

Konsolidacja gmin skutkiem zmian demograficznych

W dniach 2–3 marca 2026 r. w Mikołajkach odbył się XI Europejski Kongres Samorządów, poświęcony funkcjonowaniu samorządów terytorialnych oraz rozwojowi lokalnemu. Podczas kongresu prof. Paweł Swianiewicz, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST) odniósł się do słów szefa Rady Fiskalnej dr Sławomira Dudka, który stwierdził, że w obliczu zmian demograficznych „Polski nie stać na 2,5 tys. gmin” i konieczna będzie ich konsolidacja.

REKLAMA

REKLAMA

Zdaniem prof. Swianiewicza, zmiany demograficznie niekoniecznie muszą zakładać likwidację gmin.

- Ja się zgadzam z panem dr Dudkiem, że w dłuższej perspektywie przy tak silnej depopulacji takich gmin jakie mamy w tej chwili nie utrzymamy w liczbie 2,5 tys. Te gminy muszą się zmieniać, ale zmiana niekoniecznie musi polegać na likwidacji – powiedział szef NIST.

Reforma samorządów spotka się z oporem

Prof. Swianiewicz wyjaśnił, że kolejna reforma samorządowa i konsolidacja gmin mogłyby się spotkać z oporem społecznym.

REKLAMA

- Zwracam uwagę, że po pierwsze reforma polegająca na zmniejszaniu liczby gmin będzie szalenie trudna politycznie, będzie budziła bardzo silny opór, bardzo liczne protesty i nie bardzo widzę w perspektywie rządu, który byłby gotów zaryzykować taką zmianę ryzykować takie protesty – powiedział ekspert.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo zdaniem dyrektora NIST w małych gminach mieszkańcy są bardziej zadowoleni z funkcjonowania lokalnych władz, które mogą być blisko ludzi.

- Są liczne badania, które wskazują, że ludzie w mniejszych gminach są bardziej zadowoleni z funkcjonowania władz lokalnych, bardziej im ufają. To jest bardzo ważny aspekt. Samorząd nie jest tylko maszynką do wykonywania zadań publicznych – jest również ważną instytucją demokratycznego państwa – powiedział profesor.

Konieczne wsparcie dla najmniejszych gmin

Zdaniem dyrektora NIST w związku z depopulacją należy stworzyć specjalne instrumenty wsparcia dla najmniejszych gmin, które pozwolą na efektywną współpracę.

- Są możliwe różne rozwiązania, np. polegające na tym, żeby niektóre powiaty przejmowały niektóre zadania gmin. (…) Niektóre gminy, te które nie będą w stanie wykonywać niektórych zadań, mogą oddawać te zadania, ale nie muszą ulegać likwidacji, co by wywoływało konflikty społeczne, co by wywoływało opór i miało różne negatywne konsekwencje. A więc te gminy mogą pozostać z węższym zakresem zadań tych, które będą w stanie wykonywać samodzielnie. Trzeba się pogodzić, że nie wszystkie gminy muszą mieć ten sam zakres zadań. Musimy dopuścić coś co jest określane mianem „asymetrycznej decentralizacji” – wyjaśnił Paweł Swianiewicz.

Odnosząc się do kwestii finansów jednostek samorządu terytorialnego szef NIST zwrócił uwagę, że sposobem wsparcia najsłabszych i najszybciej wyludniających się gmin powinny być prawidłowo skonstruowane determinanty potrzeb wydatkowych.

- One pojawiają się w ustawie [o dochodach JST – red.], ale w naszym przekonaniu (…) te determinanty nie zostały prawidłowo skonstruowane. (…) Na przykład, obecne determinanty w ogóle nie wskazują obecnych potrzeb wydatkowych samorządów o bardzo rozproszonej siedzi osadniczej i małej gęstości zaludnienia. (…) Nie są także w wystarczający sposób uwzględnione zmienne o charakterze demograficznym powiedział prof. Swianiewicz.

Powiązane
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
Reforma wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jakie jest stanowisko rządu?
Reforma wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jakie jest stanowisko rządu?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Tysiące ton piasku na drogach po zimie. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?
05 mar 2026

Po srogiej zimie 2025/2026 na drogach leżą tysiące ton piasku. To zagraża bezpieczeństwu kierujących pojazdami, ale i pieszych. Wdychamy niebezpieczne frakcje PM 10, PM 2,5 oraz PM 1,0. Kto to posprząta?Dla przykładu w Gdyni wzrost zużycia soli w stosunku do poprzedniej zimy wyniósł w 2026 r. 46,6%. W Sopocie wzrost zużycia pisaku przekroczył 203%.
Polacy kończą studia i przestają się uczyć. Raport - publiczne programy szkoleniowe Polska vs UE
05 mar 2026

Polska jest w UE krajem o relatywnie niskim udziale dorosłych w uczeniu się. W danych Eurostatu (AES 2022) ok. 24,3% osób w wieku 25–64 lata uczestniczyło w edukacji lub szkoleniu w ostatnich 12 miesiącach, przy średniej UE 46,6%. To lokuje Polskę w grupie najniższych wyników w Unii.
IMGW wydał ostrzeżenia. Przekroczono stan alarmowy wód
04 mar 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia dla pięciu województw. Na trzech stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy wód, a na ośmiu ostrzegawczy.
AI w rękach wojny. Czy algorytm może zdecydować o ataku na szkołę? Eksperci ostrzegają
04 mar 2026

Eksperci ostrzegają, że świat stoi na krawędzi momentu, w którym człowiek przestaje mieć kontrolę nad autonomicznymi systemami broni, co może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Takie ostrzeżenia pojawiają się w kontekście rosnącego wykorzystania sztucznej inteligencji w wojnach.

REKLAMA

Polska potrzebuje 6 milionów min. Jedna firma nie wystarczy, aby zaspokoić potrzeby
04 mar 2026

Potrzebujemy 6 mln min, aby zabezpieczyć granicę z państwami, które mogą dokonać na nas agresji. Możliwości produkcyjne mamy jednak znacznie mniejsze. Miny produkuje tylko jedna firma – czytamy w „Rz.
Wojna na Bliskim Wschodzie: Poczta Polska wstrzymuje przesyłki. Oto lista krajów
03 mar 2026

Z uwagi na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie, a także wynikające z niej utrudnienia w transporcie przesyłek pocztowych, od 2 marca 2026 r. zostaje zawieszone przyjmowanie przesyłek pocztowych adresowanych do krajów regionu - poinformowała Poczta Polska.
Emerytura mundurowa w Polsce. Jak wypada na tle innych krajów?
03 mar 2026

W Polsce mundurowi mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. We Francji wiek emerytalny zależy od rodzaju wojsk i stopnia – niektórzy mogą przejść w stan spoczynku już w wieku 47 lat; w Czechach służba trwa do 65. roku życia, podobnie jest na Węgrzech, w Szwecji i Niemczech. Takie rozbieżności w systemach emerytalnych świadczą o różnorodności podejść do służb mundurowych w różnych częściach Europy.
Podlaskie samorządy dostaną miliony na budowę schronów i ochronę ludności
03 mar 2026

172 mln zł na modernizacje miejsc ukrycia i dalsze zakupy sprzętu do ochrony ludności w Podlaskiem będą przeznaczone z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2026 r. Ruszył nabór wniosków.

REKLAMA

Większość Polaków za programem SAFE, lecz z wątpliwościami [SONDAŻ]
02 mar 2026

Zgodnie z najnowszym sondażem CBOS, 52% Polaków popiera przystąpienie Polski do unijnego programu SAFE, 35% jest przeciwnych, a 8% twierdzi, że nie ma wiedzy na ten temat.
LOT odwołuje loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Sprawdź terminy zawieszenia rejsów
02 mar 2026

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA