AI wkracza do polskich urzędów. Powstał pierwszy w kraju przewodnik po sztucznej inteligencji dla administracji

Sztuczna inteligencja w urzędach przestaje być abstrakcją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało pierwszy kompleksowy przewodnik po AI dla administracji publicznej i ruszyło z bezpłatnymi szkoleniami dla urzędników. Na premierowej konferencji pojawiło się blisko 1700 samorządowców z całej Polski. AI w sektorze publicznym to już nie pytanie „czy", ale „jak".

Blisko 1700 urzędników chce zrozumieć sztuczną inteligencję

Skala zainteresowania zaskoczyła chyba samych organizatorów. Ogólnopolskie spotkanie poświęcone wykorzystaniu sztucznej inteligencji w administracji publicznej, które odbyło się 5 marca 2026 roku, zgromadziło przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego ze wszystkich regionów kraju. To nie była kolejna teoretyczna debata o przyszłości - uczestnicy przyjechali po konkretne narzędzia i odpowiedzi na pytanie, jak bezpiecznie wdrażać AI w codziennej pracy urzędów.

Spotkanie otworzył wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, który postawił sprawę jasno: sama technologia niczego nie zmieni, jeśli nie pójdą za nią kompetencje. - To w codziennej pracy urzędów rozstrzygnie się, czy sztuczna inteligencja stanie się realnym wsparciem dla administracji i mieszkańców - podkreślił wiceminister, zapowiadając jednocześnie serię regionalnych spotkań z samorządami w najbliższych miesiącach.

Przewodnik po AI dla administracji publicznej - co zawiera?

Kluczowym wydarzeniem konferencji była premiera „Przewodnika po AI dla administracji publicznej". To pierwsza w Polsce publikacja przygotowana z myślą o urzędach, które chcą świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze sztucznej inteligencji. Nie jest to kolejny dokument pisany hermetycznym językiem - materiał w przystępny sposób tłumaczy, czym jest AI w kontekście realnej pracy administracji.

Przewodnik obejmuje kilka kluczowych obszarów. Znajdziemy w nim wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze sztuczną inteligencją, konkretne przykłady zastosowań AI w administracji publicznej, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego wdrażania nowych technologii. Osobny blok stanowią rekomendacje dotyczące budowania kompetencji cyfrowych w urzędach - bo jak pokazuje praktyka, to właśnie brak wiedzy i umiejętności jest dziś największą barierą dla cyfrowej transformacji sektora publicznego.

Urzędnicy dostaną darmowe szkolenia z AI

Przewodnik to nie jedyna nowość. Równolegle z jego premierą Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło ogólnopolski program bezpłatnych szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji dla pracowników administracji publicznej. Program ma budować praktyczne kompetencje cyfrowe i pomagać urzędnikom zrozumieć zarówno potencjał, jak i ograniczenia nowych technologii. Tego samego dnia swój debiut miało także szkolenie online „Administracja przyszłości - kompetencje i odpowiedzialność w erze AI", przygotowane w ramach platformy AI HUB Poland.

Dotychczas urzędnicy zainteresowani tematem sztucznej inteligencji w administracji byli w dużej mierze zdani na siebie. Teraz ma się to zmienić - ministerstwo planuje też spotkania w regionach, żeby dotrzeć do mniejszych samorządów.

AI w polskich samorządach - kto już wdraża?

Konferencja nie ograniczyła się do teorii. Swoimi doświadczeniami z praktycznych wdrożeń sztucznej inteligencji podzielili się przedstawiciele Gdyni i Międzyzdrojów - samorządów, które już testują rozwiązania oparte na AI. Uczestnicy mogli też poznać projekt PLLuM, który wspiera wykorzystanie dużych modeli językowych w administracji publicznej. To pokazuje, że AI w urzędach to nie odległa wizja, ale coś, co dzieje się tu i teraz.

Kontekst dla tych wdrożeń daje raport badawczy „AI w e-administracji", przygotowany przez NASK na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Objął on pracowników urzędów centralnych i samorządowych z całego kraju, a jego celem było zidentyfikowanie wyzwań związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji i wskazanie rozwiązań, które realnie mogą usprawnić procesy administracyjne.

Co dalej ze sztuczną inteligencją w administracji?

Premiera przewodnika i start programu szkoleń to - jak zaznaczył wiceminister Standerski - dopiero początek. W najbliższych miesiącach resort cyfryzacji planuje cykl spotkań regionalnych z samorządami. Cel jest prosty: dotrzeć z wiedzą o sztucznej inteligencji nie tylko do dużych miast, ale też do mniejszych gmin, które często mają najmniej zasobów, a jednocześnie mogłyby najwięcej zyskać na automatyzacji powtarzalnych procesów.

Jedno jest pewne - sztuczna inteligencja w administracji publicznej w Polsce wchodzi w fazę, w której od dyskusji przechodzimy do działania. Pytanie, jak szybko poszczególne urzędy będą w stanie nadążyć za tym tempem.

Źrodło: Ministerstwo Cyfryzacji