Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje

O kolejne 90 dni ma zostać przedłużony czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią - na czerwiec, lipiec i sierpień - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.

Zamknięty obszar nie ulegnie zmianie

Obecnie obowiązujące rozporządzenie o strefie objętej zakazem przebywania wzdłuż ponad 78 km granicy kończy się 2 czerwca. Od 3 czerwca zakaz ma zostać przedłużony - przewiduje to projekt opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie - zakłada resort.

REKLAMA

REKLAMA

Celem zakazu jest zapewnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej - jej nienaruszalności, bezpieczeństwa oraz porządku w strefie nadgranicznej, a także bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników sił zbrojnych wykonujących tam zadania.

Zakaz nadal ma obejmować pas 200 m od granicy na większości odcinka - 59,24 km, ok. 2 km w rejonie rezerwatów przyrody (15,26 km) i ok. 4 km w głąb kraju na 3,79 km w rejonie podmokłym.

Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych - ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów, czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

REKLAMA

Spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy

W ocenie Straży Granicznej dotychczasowe ograniczenia przyniosły pozytywne efekty w przeciwdziałaniu wciąż utrzymującej się presji migracyjnej na granicy z Białorusią. Zimą ta presja zmniejszyła się, ale w okresie wiosenno-letnim sytuacja może ulec istotnej zmianie i skokowo wzrosnąć - uzasadniło projekt MSWiA.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„W 2026 r. odnotowano spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w stosunku do 2025 r., należy jednak zaznaczyć, że spadek ten nie oznacza trwałego ustania zagrożenia, a jedynie zmianę wektorów i metod działania strony białoruskiej" - zaznaczył resort.

Przesunięcie aktywności notowane na odcinek granicy litewsko- i łotewsko-białoruskiej wymaga zachowania najwyższej czujności operacyjnej oraz stałego monitorowania szczelności systemu ochrony granicy państwowej - zastrzegło MSWiA.

Zakaz obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy tej części woj. podlaskiego, która przylega do granicy z Białorusią - zewnętrznej granicy strefy Schengen.(PAP)