Sektor publiczny » Wiadomości » Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje

Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje

18 maja 2026, 21:04
Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje
Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje
O kolejne 90 dni ma zostać przedłużony czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią - na czerwiec, lipiec i sierpień - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.

Zamknięty obszar nie ulegnie zmianie

Obecnie obowiązujące rozporządzenie o strefie objętej zakazem przebywania wzdłuż ponad 78 km granicy kończy się 2 czerwca. Od 3 czerwca zakaz ma zostać przedłużony - przewiduje to projekt opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Obszar objęty zakazem nie ulegnie zmianie - zakłada resort.

Celem zakazu jest zapewnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej - jej nienaruszalności, bezpieczeństwa oraz porządku w strefie nadgranicznej, a także bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników sił zbrojnych wykonujących tam zadania.

Zakaz nadal ma obejmować pas 200 m od granicy na większości odcinka - 59,24 km, ok. 2 km w rejonie rezerwatów przyrody (15,26 km) i ok. 4 km w głąb kraju na 3,79 km w rejonie podmokłym.

Strefa co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych - ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów, czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

Spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy

W ocenie Straży Granicznej dotychczasowe ograniczenia przyniosły pozytywne efekty w przeciwdziałaniu wciąż utrzymującej się presji migracyjnej na granicy z Białorusią. Zimą ta presja zmniejszyła się, ale w okresie wiosenno-letnim sytuacja może ulec istotnej zmianie i skokowo wzrosnąć - uzasadniło projekt MSWiA.

„W 2026 r. odnotowano spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w stosunku do 2025 r., należy jednak zaznaczyć, że spadek ten nie oznacza trwałego ustania zagrożenia, a jedynie zmianę wektorów i metod działania strony białoruskiej" - zaznaczył resort.

Przesunięcie aktywności notowane na odcinek granicy litewsko- i łotewsko-białoruskiej wymaga zachowania najwyższej czujności operacyjnej oraz stałego monitorowania szczelności systemu ochrony granicy państwowej - zastrzegło MSWiA.

Zakaz obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i dotyczy tej części woj. podlaskiego, która przylega do granicy z Białorusią - zewnętrznej granicy strefy Schengen.(PAP)

Sektor publiczny
Czy strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie przedłużona? MSWiA planuje
18 maja 2026

O kolejne 90 dni ma zostać przedłużony czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią - na czerwiec, lipiec i sierpień - zakłada opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie.
Warszawa: Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
18 maja 2026

Po kontrowersyjnej imprezie techno w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, minister kultury odwołał dyrektora Pawła Jaskanisa. Na jego miejsce powołano p.o. Piotra Górajca, który już zapowiada pierwsze zmiany: nieodpłatne otwarcie dziedzińca dla publiczności i odbudowę zaufania mieszkańców.
Nowe busy do Morskiego Oka. Konie zostają, elektryki mają je tylko odciążyć
17 maja 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że elektryczne busy na trasie do Morskiego Oka nie mają zastąpić konnych zaprzęgów. Resort przekonuje, że rozwój transportu elektrycznego ma odciążyć konie, poprawić dostępność dla turystów i ograniczyć ruch spalinowy w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Polacy masowo podróżują koleją. PKP Intercity bije rekordy
16 maja 2026

PKP Intercity zanotowało rekordowy kwiecień 2026 roku. Z usług narodowego przewoźnika skorzystało 7,63 mln pasażerów — o blisko 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka prognozuje, że w całym roku liczba podróżnych sięgnie 96 mln.

Od 25 maja całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka
16 maja 2026

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że szlak prowadzący do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięty dla turystów w dniach 25–29 maja z powodu prac remontowych. W tym okresie nie będzie można pieszo przejść od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, a kursy e-busów oraz transport konny zostaną wstrzymane.
Rząd ostrzega przed atakami na Signal. Hakerzy przejmują konta
15 maja 2026

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 14 maja 2026 r. wydał oficjalną rekomendację dotyczącą komunikatora Signal. Powodem są nasilone ataki phishingowe grup APT powiązanych z obcymi służbami. Celem hakerów jest przejmowanie kont polityków, urzędników i personelu wojskowego. CSIRT potwierdza, że kampania ma charakter zorganizowany i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Samorządy inwestują w szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy wiedzą więcej niż my?
15 maja 2026

Jeszcze niedawno szkolenia z obrony cywilnej traktowano jako formalność lub relikt minionej epoki. Dziś, w obliczu wojny za wschodnią granicą, cyberzagrożeń i kryzysów infrastrukturalnych, samorządy coraz wyraźniej pokazują, że bezpieczeństwo lokalne zaczyna się od przygotowania ludzi, procedur i instytucji.
240 etatów mniej w zakładzie IKEA w Wielbarku. Pracownicy otrzymają pomoc
15 maja 2026

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oferuje pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia pracownikom zwalnianym z fabryki IKEA w Wielbarku. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia spadkiem zamówień i rosnącymi kosztami - poinformowała dyrektor PUP w Szczytnie, Beata Januszczyk.

AI a pisma urzędowe. Ważne zasady w samorządach
14 maja 2026

Samorządowcy coraz częściej korzystają z narzędzi generatywnych (np. ChatGPT, Gemini czy polskie modele językowe) do tworzenia i redakcji pism oraz komunikatów urzędowych. Przykładem mogą być decyzje, zawiadomienia i odpowiedzi dla mieszkańców. Jak używać AI, by nie naruszyć prawa, nie ujawnić danych i nie wysłać błędnego pisma?
Dziedziczenie coraz większym problemem gmin. Samorządy postulują zmiany
14 maja 2026

Przepisy prawa spadkowego mają chronić samorządy, jednak praktyka pokazuje, że system działa niespójnie. W konsekwencji gminy coraz częściej dziedziczą po swoich mieszkańcach nie majątek, lecz problemy i zobowiązania.
