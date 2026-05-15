Używasz Signal? Rząd ostrzega przed phishingiem i przejmowaniem kont

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 14 maja 2026 r. wydał oficjalną rekomendację dotyczącą komunikatora Signal. Powodem są nasilone ataki phishingowe grup APT powiązanych z obcymi służbami. Celem hakerów jest przejmowanie kont polityków, urzędników i personelu wojskowego. CSIRT potwierdza, że kampania ma charakter zorganizowany i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

rozwiń >

Na czym polega atak na użytkowników Signal?

Zidentyfikowane incydenty pokazują, że atakujący nie wykorzystują złośliwego oprogramowania. Zamiast tego stosują:

REKLAMA

REKLAMA

socjotechnikę ,

, podszywanie się pod „Signal Support” lub „Signal Security Support Chatbot”,

pod „Signal Support” lub „Signal Security Support Chatbot”, fałszywe komunikaty o rzekomej blokadzie konta.

Ofiara otrzymuje wiadomość o „podejrzanej aktywności” lub „włamaniu na konto”. Następnie proszona jest o podanie:

kodu weryfikacyjnego SMS,

numeru PIN do aplikacji.

W rzeczywistości przekazanie tych danych oznacza pełne przejęcie konta przez atakującego. Według ustaleń CSIRT, działania przypisywane są grupom APT działającym w interesie Federacji Rosyjskiej.

Dwa główne warianty ataku na komunikator

Przejęcie konta przez wyłudzenie kodu

To klasyczny phishing. Po zdobyciu kodu SMS i PIN-u napastnik:

REKLAMA

uzyskuje dostęp do kontaktów ofiary,

może czytać wiadomości,

w niektórych przypadkach – także wiadomości w grupach,

blokuje właścicielowi dostęp do konta.

Powiązanie dodatkowego urządzenia

W tym wariancie ofiara otrzymuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

link,

kod QR.

Wiadomość z linkiem lub QR kodem może wyglądać jak zaproszenie do grupy, ale w rzeczywistości powoduje podłączenie urządzenia atakującego do konta ofiary.

Skutek:

napastnik czyta wszystkie czaty (często z historią),

czaty (często z historią), może wysyłać wiadomości w imieniu ofiary ,

, właściciel konta nadal ma dostęp, ale nie wie, że ktoś go podgląda.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z komunikatora Signal

Pełnomocnik Rządu przypomina o bezwzględnym stosowaniu podstawowych zasad:

nie klikaj w linki z nieoczekiwanych SMS-ów i wiadomości,

w linki z nieoczekiwanych SMS-ów i wiadomości, nigdy nie podawaj kodów SMS ani PIN-u,

kodów SMS ani PIN-u, pamiętaj , że Signal nie kontaktuje się z użytkownikami przez komunikator,

, że Signal nie kontaktuje się z użytkownikami przez komunikator, skanuj kody QR wyłącznie w aplikacji Signal i tylko gdy sam łączysz urządzenie,

Signal i tylko gdy sam łączysz urządzenie, regularnie sprawdzaj listę powiązanych urządzeń,

powiązanych urządzeń, włącz funkcję „Blokada rejestracji” ,

, ukryj numer telefonu i korzystaj z unikalnej nazwy użytkownika,

numer telefonu i korzystaj z użytkownika, nie przesyłaj przez komunikator informacji niejawnych ani wrażliwych.

Co zrobić w razie incydentu?

W przypadku podejrzenia przejęcia konta należy:

na urządzeniu prywatnym zgłosić incydent do CSIRT NASK przez stronę: incydent.cert.pl ,

, na urządzeniu służbowym – zgłosić sprawę do wewnętrznej komórki ds. cyberbezpieczeństwa.

Ważne Szybkie zgłoszenie zwiększa szansę na ograniczenie skutków ataku.

Administracja ma korzystać z krajowych narzędzi - zagraniczne komunikatory w urzędach to proszenie się o kłopoty

Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, by organy publiczne w komunikacji służbowej ograniczały korzystanie z komercyjnych komunikatorów i używały rozwiązań krajowych. Rekomendowane systemy to:

mSzyfr - bezpieczny komunikator dla administracji publicznej i podmiotów KSC, zarządzany przez NASK-PIB.

- bezpieczny komunikator dla administracji publicznej i podmiotów KSC, zarządzany przez NASK-PIB. SKR-Z - system łączności niejawnej (do klauzuli „Zastrzeżone”, „NATO Restricted”), działający w środowisku odseparowanym od Internetu.

Ważne Oba rozwiązania pozostają pod jurysdykcją RP, a infrastruktura znajduje się w Polsce.

Dlaczego to ważne?

Rekomendacja została wydana na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ma na celu ochronę:

poufności komunikacji osób pełniących funkcje publiczne,

komunikacji osób pełniących funkcje publiczne, integralności systemów państwowych,

systemów państwowych, bezpieczeństwa obywateli.

Resort cyfryzacji zapowiada dalsze szkolenia dla kadry kierowniczej administracji (program SecureV) w zakresie higieny cyfrowej i ochrony przed phishingiem.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji