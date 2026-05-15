Używasz Signal? Rząd ostrzega przed phishingiem i przejmowaniem kont

Rząd ostrzega przed atakami na Signal. Hakerzy przejmują konta
Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 14 maja 2026 r. wydał oficjalną rekomendację dotyczącą komunikatora Signal. Powodem są nasilone ataki phishingowe grup APT powiązanych z obcymi służbami. Celem hakerów jest przejmowanie kont polityków, urzędników i personelu wojskowego. CSIRT potwierdza, że kampania ma charakter zorganizowany i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Na czym polega atak na użytkowników Signal?
Zidentyfikowane incydenty pokazują, że atakujący nie wykorzystują złośliwego oprogramowania. Zamiast tego stosują:
- socjotechnikę,
- podszywanie się pod „Signal Support” lub „Signal Security Support Chatbot”,
- fałszywe komunikaty o rzekomej blokadzie konta.
Ofiara otrzymuje wiadomość o „podejrzanej aktywności” lub „włamaniu na konto”. Następnie proszona jest o podanie:
- kodu weryfikacyjnego SMS,
- numeru PIN do aplikacji.
W rzeczywistości przekazanie tych danych oznacza pełne przejęcie konta przez atakującego. Według ustaleń CSIRT, działania przypisywane są grupom APT działającym w interesie Federacji Rosyjskiej.
Dwa główne warianty ataku na komunikator
Przejęcie konta przez wyłudzenie kodu
To klasyczny phishing. Po zdobyciu kodu SMS i PIN-u napastnik:
- uzyskuje dostęp do kontaktów ofiary,
- może czytać wiadomości,
- w niektórych przypadkach – także wiadomości w grupach,
- blokuje właścicielowi dostęp do konta.
Powiązanie dodatkowego urządzenia
W tym wariancie ofiara otrzymuje:
- link,
- kod QR.
Wiadomość z linkiem lub QR kodem może wyglądać jak zaproszenie do grupy, ale w rzeczywistości powoduje podłączenie urządzenia atakującego do konta ofiary.
Skutek:
- napastnik czyta wszystkie czaty (często z historią),
- może wysyłać wiadomości w imieniu ofiary,
- właściciel konta nadal ma dostęp, ale nie wie, że ktoś go podgląda.
Najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z komunikatora Signal
Pełnomocnik Rządu przypomina o bezwzględnym stosowaniu podstawowych zasad:
- nie klikaj w linki z nieoczekiwanych SMS-ów i wiadomości,
- nigdy nie podawaj kodów SMS ani PIN-u,
- pamiętaj, że Signal nie kontaktuje się z użytkownikami przez komunikator,
- skanuj kody QR wyłącznie w aplikacji Signal i tylko gdy sam łączysz urządzenie,
- regularnie sprawdzaj listę powiązanych urządzeń,
- włącz funkcję „Blokada rejestracji”,
- ukryj numer telefonu i korzystaj z unikalnej nazwy użytkownika,
- nie przesyłaj przez komunikator informacji niejawnych ani wrażliwych.
Co zrobić w razie incydentu?
W przypadku podejrzenia przejęcia konta należy:
- na urządzeniu prywatnym zgłosić incydent do CSIRT NASK przez stronę: incydent.cert.pl,
- na urządzeniu służbowym – zgłosić sprawę do wewnętrznej komórki ds. cyberbezpieczeństwa.
Szybkie zgłoszenie zwiększa szansę na ograniczenie skutków ataku.
Administracja ma korzystać z krajowych narzędzi - zagraniczne komunikatory w urzędach to proszenie się o kłopoty
Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, by organy publiczne w komunikacji służbowej ograniczały korzystanie z komercyjnych komunikatorów i używały rozwiązań krajowych. Rekomendowane systemy to:
- mSzyfr - bezpieczny komunikator dla administracji publicznej i podmiotów KSC, zarządzany przez NASK-PIB.
- SKR-Z - system łączności niejawnej (do klauzuli „Zastrzeżone”, „NATO Restricted”), działający w środowisku odseparowanym od Internetu.
Oba rozwiązania pozostają pod jurysdykcją RP, a infrastruktura znajduje się w Polsce.
Dlaczego to ważne?
Rekomendacja została wydana na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ma na celu ochronę:
- poufności komunikacji osób pełniących funkcje publiczne,
- integralności systemów państwowych,
- bezpieczeństwa obywateli.
Resort cyfryzacji zapowiada dalsze szkolenia dla kadry kierowniczej administracji (program SecureV) w zakresie higieny cyfrowej i ochrony przed phishingiem.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
