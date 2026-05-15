REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Rząd ostrzega przed atakami na Signal. Hakerzy przejmują konta

Rząd ostrzega przed atakami na Signal. Hakerzy przejmują konta

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 maja 2026, 14:18
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ataki na Signal, przejęcie konta, phishing, komunikatory, rekomendacja Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwo, grupy APT, CSIRT NASK, zgłoszenie incydentu, incydent cyberbezpieczeństwa, blokada rejestracji, mSzyfr, SKR-Z, system łączności niejawnej, komunikator administracji
Używasz Signal? Rząd ostrzega przed phishingiem i przejmowaniem kont
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 14 maja 2026 r. wydał oficjalną rekomendację dotyczącą komunikatora Signal. Powodem są nasilone ataki phishingowe grup APT powiązanych z obcymi służbami. Celem hakerów jest przejmowanie kont polityków, urzędników i personelu wojskowego. CSIRT potwierdza, że kampania ma charakter zorganizowany i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

rozwiń >

Na czym polega atak na użytkowników Signal?

Zidentyfikowane incydenty pokazują, że atakujący nie wykorzystują złośliwego oprogramowania. Zamiast tego stosują:

REKLAMA

REKLAMA

  • socjotechnikę,
  • podszywanie się pod „Signal Support” lub „Signal Security Support Chatbot”,
  • fałszywe komunikaty o rzekomej blokadzie konta.

Ofiara otrzymuje wiadomość o „podejrzanej aktywności” lub „włamaniu na konto”. Następnie proszona jest o podanie:

  • kodu weryfikacyjnego SMS,
  • numeru PIN do aplikacji.

W rzeczywistości przekazanie tych danych oznacza pełne przejęcie konta przez atakującego. Według ustaleń CSIRT, działania przypisywane są grupom APT działającym w interesie Federacji Rosyjskiej.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - NOWE ZASADY I PROCEDURY

Dwa główne warianty ataku na komunikator

Przejęcie konta przez wyłudzenie kodu

To klasyczny phishing. Po zdobyciu kodu SMS i PIN-u napastnik:

REKLAMA

  • uzyskuje dostęp do kontaktów ofiary,
  • może czytać wiadomości,
  • w niektórych przypadkach – także wiadomości w grupach,
  • blokuje właścicielowi dostęp do konta.

Powiązanie dodatkowego urządzenia

W tym wariancie ofiara otrzymuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • link,
  • kod QR.

Wiadomość z linkiem lub QR kodem może wyglądać jak zaproszenie do grupy, ale w rzeczywistości powoduje podłączenie urządzenia atakującego do konta ofiary.

KALKULATOR DAT

Skutek:

  • napastnik czyta wszystkie czaty (często z historią),
  • może wysyłać wiadomości w imieniu ofiary,
  • właściciel konta nadal ma dostęp, ale nie wie, że ktoś go podgląda.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z komunikatora Signal

Pełnomocnik Rządu przypomina o bezwzględnym stosowaniu podstawowych zasad:

  • nie klikaj w linki z nieoczekiwanych SMS-ów i wiadomości,
  • nigdy nie podawaj kodów SMS ani PIN-u,
  • pamiętaj, że Signal nie kontaktuje się z użytkownikami przez komunikator,
  • skanuj kody QR wyłącznie w aplikacji Signal i tylko gdy sam łączysz urządzenie,
  • regularnie sprawdzaj listę powiązanych urządzeń,
  • włącz funkcję „Blokada rejestracji”,
  • ukryj numer telefonu i korzystaj z unikalnej nazwy użytkownika,
  • nie przesyłaj przez komunikator informacji niejawnych ani wrażliwych.

Co zrobić w razie incydentu?

W przypadku podejrzenia przejęcia konta należy:

  • na urządzeniu prywatnym zgłosić incydent do CSIRT NASK przez stronę: incydent.cert.pl,
  • na urządzeniu służbowym – zgłosić sprawę do wewnętrznej komórki ds. cyberbezpieczeństwa.
Ważne

Szybkie zgłoszenie zwiększa szansę na ograniczenie skutków ataku.

Administracja ma korzystać z krajowych narzędzi - zagraniczne komunikatory w urzędach to proszenie się o kłopoty

Ministerstwo Cyfryzacji zaleca, by organy publiczne w komunikacji służbowej ograniczały korzystanie z komercyjnych komunikatorów i używały rozwiązań krajowych. Rekomendowane systemy to:

  • mSzyfr - bezpieczny komunikator dla administracji publicznej i podmiotów KSC, zarządzany przez NASK-PIB.
  • SKR-Z - system łączności niejawnej (do klauzuli „Zastrzeżone”, „NATO Restricted”), działający w środowisku odseparowanym od Internetu.
Ważne

Oba rozwiązania pozostają pod jurysdykcją RP, a infrastruktura znajduje się w Polsce.

Dlaczego to ważne?

Rekomendacja została wydana na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ma na celu ochronę:

  • poufności komunikacji osób pełniących funkcje publiczne,
  • integralności systemów państwowych,
  • bezpieczeństwa obywateli.

Resort cyfryzacji zapowiada dalsze szkolenia dla kadry kierowniczej administracji (program SecureV) w zakresie higieny cyfrowej i ochrony przed phishingiem.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Powiązane
Pułapka w prawie budowlanym: Zadaszenie przydomowego tarasu nielegalne bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie?
Pułapka w prawie budowlanym: Zadaszenie przydomowego tarasu nielegalne bez pozwolenia na budowę w 2026 r. czy wystarczy samo zgłoszenie?
Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców
Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno: brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet jeśli pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno: brak zwolnienia z podatku od darowizny, nawet jeśli pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Rząd ostrzega przed atakami na Signal. Hakerzy przejmują konta
15 maja 2026

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa 14 maja 2026 r. wydał oficjalną rekomendację dotyczącą komunikatora Signal. Powodem są nasilone ataki phishingowe grup APT powiązanych z obcymi służbami. Celem hakerów jest przejmowanie kont polityków, urzędników i personelu wojskowego. CSIRT potwierdza, że kampania ma charakter zorganizowany i stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Samorządy inwestują w szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy wiedzą więcej niż my?
15 maja 2026

Jeszcze niedawno szkolenia z obrony cywilnej traktowano jako formalność lub relikt minionej epoki. Dziś, w obliczu wojny za wschodnią granicą, cyberzagrożeń i kryzysów infrastrukturalnych, samorządy coraz wyraźniej pokazują, że bezpieczeństwo lokalne zaczyna się od przygotowania ludzi, procedur i instytucji.
240 etatów mniej w zakładzie IKEA w Wielbarku. Pracownicy otrzymają pomoc
15 maja 2026

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oferuje pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia pracownikom zwalnianym z fabryki IKEA w Wielbarku. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia spadkiem zamówień i rosnącymi kosztami - poinformowała dyrektor PUP w Szczytnie, Beata Januszczyk.
AI a pisma urzędowe. Ważne zasady w samorządach
14 maja 2026

Samorządowcy coraz częściej korzystają z narzędzi generatywnych (np. ChatGPT, Gemini czy polskie modele językowe) do tworzenia i redakcji pism oraz komunikatów urzędowych. Przykładem mogą być decyzje, zawiadomienia i odpowiedzi dla mieszkańców. Jak używać AI, by nie naruszyć prawa, nie ujawnić danych i nie wysłać błędnego pisma?

REKLAMA

Dziedziczenie coraz większym problemem gmin. Samorządy postulują zmiany
14 maja 2026

Przepisy prawa spadkowego mają chronić samorządy, jednak praktyka pokazuje, że system działa niespójnie. W konsekwencji gminy coraz częściej dziedziczą po swoich mieszkańcach nie majątek, lecz problemy i zobowiązania.
200 mln osób mogłoby mieszkać w Polsce. Eksperci pokazują przyczyny miliardowych strat
13 maja 2026

Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 mln osób - zauważają eksperci. Rozrastają się kosztem łąk, lasów czy mokradeł. Kwestie niekontrolowanej zabudowy mają uregulować plany ogólne gmin. Eksperci zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy ich tworzeniu.
Rząd nie odbierze uzdrowiskom milionów? W planach nowa opłata turystyczna
13 maja 2026

Rząd nie zamierza pozbawiać gmin uzdrowiskowych wpływów od kuracjuszy. Planuje nową daninę turystyczną, która zastąpi opłatę miejscową. Ta nie sprawdziła się z powodu niejasnych przepisów – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Norowirus atakuje na urlopie. Wystarczy chwila nieuwagi
10 maja 2026

Norowirusy, przenoszone głównie przez skażoną żywność i kontakt fekalno-oralny, powodują silne wymioty oraz trwającą kilka dni biegunkę, potocznie określaną jako „jelitówka” lub niesłusznie „grypa żołądkowa”. Choć choroba zazwyczaj ma łagodny przebieg, sporadycznie może prowadzić do śmierci. Do zakażenia najczęściej dochodzi wskutek nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny, co szczególnie łatwo zdarza się podczas wyjazdów urlopowych.

REKLAMA

Wyludniające się gminy z finansowym zastrzykiem. PIE o skutkach reformy
10 maja 2026

Reforma finansowania samorządów sprawiła, że największe wzrosty dochodów odnotowały gminy, które będą się najsilniej wyludniać – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zmiany w finansowaniu samorządów mogą łagodzić skutki procesów demograficznych - zauważono.
Statek, na którym stwierdzono hantawirusa, przybył na Teneryfę
10 maja 2026

Pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył w niedzielę po godzinie 6 czasu lokalnego (7 w Polsce) do portu Granadilla na Teneryfie – poinformowała hiszpańska agencja EFE.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA