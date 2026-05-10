REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » Norowirus atakuje na urlopie. Wystarczy chwila nieuwagi

Norowirus atakuje na urlopie. Wystarczy chwila nieuwagi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 maja 2026, 21:36
Norowirus atakuje na urlopie. Wystarczy chwila nieuwagi
Norowirus atakuje na urlopie. Wystarczy chwila nieuwagi
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Norowirusy, przenoszone głównie przez skażoną żywność i kontakt fekalno-oralny, powodują silne wymioty oraz trwającą kilka dni biegunkę, potocznie określaną jako „jelitówka” lub niesłusznie „grypa żołądkowa”. Choć choroba zazwyczaj ma łagodny przebieg, sporadycznie może prowadzić do śmierci. Do zakażenia najczęściej dochodzi wskutek nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny, co szczególnie łatwo zdarza się podczas wyjazdów urlopowych.

Czym jest norowirus

W sobotę „New York Times”, powołując się na informację amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), podał, że na pokładzie amerykańskiego wycieczkowca Caribbean Princess 115 osób, w tym 102 pasażerów i 13 członków załogi, zostało zarażonych norowirusem i cierpi na objawy gastryczne.

REKLAMA

REKLAMA

Amerykański dziennik podkreślił, że norowirusa nie należy mylić z hantawirusem, znacznie rzadszym i bardziej niebezpiecznym, którym zakaziła się niedawno grupa pasażerów wycieczkowca MV Hondius.

Norowirusy (NoV) to grupa wirusów ssRNA z rodziny kaliciwirusów. Podobnie jak rotawirusy, norowirusy są bardzo częstą przyczyną wirusowego zakażenia przewodu pokarmowego.

Występują na całym świecie - w Polsce odnotowuje się około tysiąca zachorowań rocznie. Choć w klimacie umiarkowanym najwięcej infekcji zdarza się zimą, do zakażenia może dojść o każdej porze roku. Zachorować mogą osoby w każdym wieku, jednak w przypadku dorosłych i starszych dzieci norowirusy atakują częściej od rotawirusów.

REKLAMA

Gdzie najczęściej można się zarazić

Do wzrostu zachorowań dochodzi najczęściej podczas wakacji w miejscowościach wypoczynkowych, w okolicach świąt oraz innych uroczystości - w czasie, gdy ludzie zbierają się w większe grupy, co sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusów. Najczęściej zakażenia są odnotowywane w miejscach takich jak szkoły, szpitale czy domy opieki społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Główne objawy - bóle brzucha, wymioty i biegunka - występują zwykle po 12–48 godzinach od kontaktu z wirusem i utrzymują się od 1 do 3 dni, choć czasami mogą trwać dłużej. Źródłem zakażenia są osoby chore, które wydalają wielką liczbę cząstek wirusa jeszcze przez pewien czas po ustąpieniu objawów. Oprócz drogi pokarmowej istnieje także kropelkowa - wymioty są dość dynamiczne.

Szczepionka nie istnieje, a leczenie jest objawowe - chorego trzeba przede wszystkim dobrze nawadniać. W przypadku małych dzieci, osób starszych czy przewlekle chorych zakażenie norowirusem może być niebezpieczne dla życia, głownie z powodu odwodnienia.

Statki wycieczkowe, gromadzące w niewielkiej przestrzeni tysiące osób, są znakomitym środowiskiem dla rozprzestrzeniania się wirusa, także w przypadku chorób przenoszonych drogą pokarmową. W przypadku norowirusa wiele stale otwartych punktów gastronomicznych wydających ciepłe i zimne posiłki odwiedzanych jest przez licznych turystów, którzy często nakładają sobie potrawy nieumytymi rękami. Nie wszyscy właściwie korzystają przy tym ze sztućców czy szczypiec. Także personel może być źródłem zakażenia.

Higiena najlepszą profilaktyką

Profilaktyka polega na przestrzeganiu zasad higieny osobistej oraz higieny przygotowywania posiłków (mycie rąk, owoców, warzyw), a także dezynfekcji powierzchni, które mogły zostać zanieczyszczone wirusem, przede wszystkim toalet i umywalek. Warto unikać kontaktu z osobami zakażonymi.

Ponieważ norowirusy nie mają osłonki lipoproteinowej, są odporne na typowe detergenty, ale nie na środki zawierające podchloryn sodu. Także wysokie temperatury (powyżej 60 stopni) pozwalają się ich pozbyć, stąd raczej bezpieczne są świeżo przygotowane dania gorące, a bardziej ryzykowne dania w rodzaju sałatek.

Paweł Wernicki (PAP)

pmw/ bar/

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Powiązane
393 tys. uczniów, 187 arkuszy, jeden system. Tak wygląda egzamin ósmoklasisty 2026
393 tys. uczniów, 187 arkuszy, jeden system. Tak wygląda egzamin ósmoklasisty 2026
Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci – kiedy rodzic może żądać alimentów?
Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci – kiedy rodzic może żądać alimentów?
26 dni urlopu od razu, 29 dni po 10 latach, 32 dni po 20 latach. Zmiany w zasadach urlopów dla nowych i obecnych pracowników. Zapadła decyzja w sprawie
26 dni urlopu od razu, 29 dni po 10 latach, 32 dni po 20 latach. Zmiany w zasadach urlopów dla nowych i obecnych pracowników. Zapadła decyzja w sprawie
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Norowirus atakuje na urlopie. Wystarczy chwila nieuwagi
10 maja 2026

Norowirusy, przenoszone głównie przez skażoną żywność i kontakt fekalno-oralny, powodują silne wymioty oraz trwającą kilka dni biegunkę, potocznie określaną jako „jelitówka” lub niesłusznie „grypa żołądkowa”. Choć choroba zazwyczaj ma łagodny przebieg, sporadycznie może prowadzić do śmierci. Do zakażenia najczęściej dochodzi wskutek nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny, co szczególnie łatwo zdarza się podczas wyjazdów urlopowych.
Wyludniające się gminy z finansowym zastrzykiem. PIE o skutkach reformy
10 maja 2026

Reforma finansowania samorządów sprawiła, że największe wzrosty dochodów odnotowały gminy, które będą się najsilniej wyludniać – wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zmiany w finansowaniu samorządów mogą łagodzić skutki procesów demograficznych - zauważono.
Statek, na którym stwierdzono hantawirusa, przybył na Teneryfę
10 maja 2026

Pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył w niedzielę po godzinie 6 czasu lokalnego (7 w Polsce) do portu Granadilla na Teneryfie – poinformowała hiszpańska agencja EFE.
Zdrowie psychiczne wpływa na serce bardziej, niż wielu osobom się wydaje
10 maja 2026

W gabinetach kardiologicznych przybywa pacjentów z depresją czy przewlekłym stresem. Zdrowie psychiczne i sercowo-naczyniowe są ze sobą ściśle powiązane – powiedziała PAP kardiolog dr Marta Oleksy-Kałużna. W rok po rozpoznaniu zaburzenia psychicznego ryzyko chorób serca rośnie niemal dwukrotnie.

REKLAMA

Maj w Tatrach. Na Kasprowym ponad pół metra śniegu. Co z zagrożeniem lawinowym?
09 maja 2026

Mimo postępującej wiosny w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Intensywne topnienie oraz opady deszczu powodują wzrost poziomu wody w potokach, a część szlaków jest zalana – informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN).
System kaucyjny: sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta. Rabat na zakupy tylko jako dodatkowa możliwość [WYWIAD]
08 maja 2026

Czy wiesz, że w systemie kaucyjnym sklep musi wydać gotówkę na żądanie klienta? Rabat na zakupy może być dostępny tylko jako dodatkowa możliwość. Jak uprościć rozliczenie kaucji w małym sklepie? Czy trzeba kupić drogie zwrotomaty? Na wszystkie pytania odpowiada Magdalena Markiewicz, prezes zarządu PolKa – Polska Kaucja.
Dla tysięcy osób świadczenie wspierające obniżono od 395 zł do 1187 zł. W Polsce zaniża się świadczenia dla niepełnosprawnych 75+
09 maja 2026

Podzielono niepełnosprawność na dwa rodzaje. Pierwszy wynika z choroby, wypadku lub genetyki. I za tę niepełnosprawność państwo polskie zapłaci świadczenia (np. wspierające). Drugi wynika z wieku. I za skutki starości, takie jak demencja czy ograniczenia ruchowe, świadczeń nie będzie. W tej idei starość uznawana jest za „niepełnosprawność naturalną”, za którą państwo nie chce płacić takich samych pieniędzy jak za „nienaturalną” niepełnosprawność. Dla mnie to niebezpieczna idea. W artykule przedstawiam dwa jej przykłady.
Co z pożarem w Puszczy Solskiej?
07 maja 2026

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał w czwartek, że dzień określi, czy sytuacja pożarowa jest opanowana. Dodał, że nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone, a z uwagi na silny wiatr pożary wciąż mogą się rozprzestrzeniać. Szykowane są zrzuty wody, na miejscu pracuje kilkaset osób.

REKLAMA

Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital
05 maja 2026

Osiem specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości kupił bielski szpital wojewódzki. Trafiły one do Zakładu Rehabilitacji. Umożliwią one fizjoterapeutom pracę w ergonomicznych warunkach. Zakup sfinansowano m.in. z pieniędzy ZUS.
Nowa opłata turystyczna ma objąć całą Polskę. Nawet 11 zł za dobę pobytu
05 maja 2026

Wiele polskich miejscowości nie może pobierać opłat turystycznych głównie z powodu poziomów zanieczyszczenia powietrza. Rząd chce ujednolicić i uprościć zasady dotyczące opłat. Stawki mają pójść w górę, jednocześnie skorzystają samorządy, które do tej pory takich opłat nie pobierały.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA