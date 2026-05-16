Polacy masowo podróżują koleją. PKP Intercity bije rekordy

PKP Intercity zanotowało rekordowy kwiecień 2026 roku. Z usług narodowego przewoźnika skorzystało 7,63 mln pasażerów — o blisko 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka prognozuje, że w całym roku liczba podróżnych sięgnie 96 mln.

Rekordowy kwiecień na kolei

Czyżby ceny paliwa sprawiły, że Polacy zaczęli coraz częściej wybierać inne środki transportu? „Rekordowy kwiecień 2026 w PKP Intercity. Narodowy przewoźnik nie zwalnia tempa! Kwiecień przyniósł kolejny rekordowy wynik - z pociągów skorzystało aż 7,63 mln pasażerów!” - napisał Klimczak we wpisie na platformie X. Jak dodał, to wzrost o 12,7 proc. względem 2025 roku, 22,4 proc. względem 2024 roku oraz o 45,8 proc. względem 2023 roku.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W całym ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln podróżnych. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób. (PAP)