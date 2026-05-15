Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » 240 etatów mniej w zakładzie IKEA w Wielbarku. Pracownicy otrzymają pomoc

240 etatów mniej w zakładzie IKEA w Wielbarku. Pracownicy otrzymają pomoc

15 maja 2026, 08:35
oprac. Łucja Orzeł
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oferuje pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia pracownikom zwalnianym z fabryki IKEA w Wielbarku. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia spadkiem zamówień i rosnącymi kosztami - poinformowała dyrektor PUP w Szczytnie, Beata Januszczyk.

IKEA planuje zwolnić 240 pracowników

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie Beata Januszczyk poinformowała w czwartek PAP, że urząd dostał z Ikei informację o zamiarze zwolnień grupowych na 10 dni przed ich rozpoczęciem tj. 10 kwietnia 2026 r. Zwolnienia mają dotknąć 240 pracowników.

Fabryka IKEA do chwili ukazania się depeszy nie odpowiedziała PAP na pytania dot. wielkości zwolnień i powodów.

- Pracownicy, między 20 a 30 kwietnia, otrzymali wypowiedzenie miesięczne oraz trzymiesięczne w zależności od stażu pracy. Zwolnienia obejmą zarówno pracowników produkcji jak i administracji. Pracodawca tłumaczy je spadkiem zamówień na produkty wynikający z sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów oraz pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - powiedziała PAP dyrektor Januszczyk.

Działania Powiatowego Urządu Pracy w Szczytnie

Jak wyjaśniła, w Powiatowym Urząd Pracy w Szczytnie od czwartku rozpoczynają się z inicjatywy Urzędu spotkania ze zwolnionymi pracownikami Ikei.

Podkreśliła, że celem działania Urzędu Pracy jest pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia zwalnianym pracownikom.

- Pracownicy Urzędu przedstawią formy pomocy dostępne w tutejszym Urzędzie m.in. dofinansowanie kosztów pracy w ramach prac interwencyjnych, doposażenia nowych miejsc pracy i szkolenia dające poszukiwane na rynku kwalifikacje zawodowe oraz przyznanie funduszy na podjęcie własnej działalności gospodarczej - zaznaczyła.

Dodała, że doradcy zawodowi będą przedstawiać możliwości zatrudnienia analizując kwalifikacje i kompetencje osób. Pracownicy działu ewidencji i świadczeń przedstawią zasady rejestracji oraz katalog niezbędnych dokumentów, a także omówią zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnego. Na spotkaniu będą też obecni pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem zwalnianych pracowników. Pracownicy ZUS mają informować o uzyskaniu świadczeń przedemerytalnych.

Sytuacja na rynku pracy

Jak podkreśliła, w bazie PUP w Szczytnie jest aktualnie 61 ofert pracy na terenie powiatu.

W powiecie szczycieńskim zarejestrowanych jest ponad 2,3 tys. osób (co daje wzrost o ok. 17 proc. w stosunku do zeszłego roku), co przekłada się na stopę bezrobocia w powiecie - 11,3 proc.

Burmistrz Szczytna Stefan Ochman powiedział PAP, że zwolnienia w Ikei są zaskoczeniem, bo nie było wcześniejszych sygnałów od tego pracodawcy.

- Sytuacja budzi niepokój. Każde zwolnienie jest alertem. Samorząd jest po to, by tworzyć dogodne warunki do rozwoju biznesu- powiedział burmistrz. Dodał, że w Szczytnie i okolicach są inne zakłady produkcji meblarskiej lub drzewnej.

Jak podaje IKEA, fabryka w Wielbarku produkuje meble z litego drewna sosnowego. Działa tam tartak, przerabiający drewno pochodzące z lasów północno-wschodniej Polski. W skład firmy wchodzi również fabryka płyty klejonej z litego drewna i fabryka mebli, a także wytwórnia pelletu w tej samej lokalizacji.

Źródło: PAP
