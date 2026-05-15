Samorządy inwestują w szkolenia z obrony cywilnej i ochrony ludności. Czy wiedzą więcej niż my?

Jeszcze niedawno szkolenia z obrony cywilnej traktowano jako formalność lub relikt minionej epoki. Dziś, w obliczu wojny za wschodnią granicą, cyberzagrożeń i kryzysów infrastrukturalnych, samorządy coraz wyraźniej pokazują, że bezpieczeństwo lokalne zaczyna się od przygotowania ludzi, procedur i instytucji.

Dlaczego samorządy inwestują dziś w szkolenia kryzysowe?

Jeszcze kilka lat temu szkolenia z zakresu obrony cywilnej wielu osobom kojarzyły się z tematyką historyczną, ćwiczeniami na papierze albo obowiązkiem administracyjnym, który nie ma większego związku z codziennym funkcjonowaniem gminy, szkoły, urzędu czy przedsiębiorstwa. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wojna w Ukrainie, napięcia na wschodniej granicy, zagrożenia hybrydowe, ryzyko cyberataków, przerw w dostawach energii czy dezinformacji sprawiają, że odporność państwa i lokalnych społeczności staje się realnym tematem zarządczym.

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej jednostek samorządowych interesuje się szkoleniami z ochrony ludności i obrony cywilnej. Nie jest to przypadek ani chwilowa moda. To odpowiedź na zmianę rzeczywistości bezpieczeństwa oraz na nowe obowiązki wynikające z odbudowy systemu ochrony ludności w Polsce. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 ma uruchomić środki finansowe na zadania z tego zakresu, przede wszystkim dla samorządów, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Pytanie, które coraz częściej zadają sobie obywatele i przedsiębiorcy, brzmi: czy samorządy wiedzą coś, czego my nie wiemy?

Odpowiedź powinna być spokojna, ale jednoznaczna: samorządy nie muszą mieć tajnej wiedzy, aby inwestować w przygotowanie kryzysowe. Wystarczy, że widzą to, co widać już publicznie. Żyjemy w czasach, w których bezpieczeństwo nie kończy się na wojsku, policji i straży pożarnej. Bezpieczeństwo oznacza również zdolność urzędu do komunikacji z mieszkańcami, przygotowanie kadry do działania w sytuacji zagrożenia, znajomość procedur ewakuacji, organizację punktów pomocy, zabezpieczenie infrastruktury i umiejętność podejmowania decyzji pod presją.

REKLAMA

Ochrona ludności przestaje być teorią – nowe obowiązki dla urzędów i instytucji

Nowe przepisy jasno pokazują, że ochrona ludności ma być systemem praktycznym, a nie wyłącznie dokumentem w segregatorze. Rozporządzenie dotyczące programów szkoleń obejmuje m.in. osoby pełniące funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności, jednostki organizacyjne JST oraz podmioty ochrony ludności. To oznacza, że kompetencje kryzysowe przestają być wyłącznie domeną wyspecjalizowanych służb. Stają się elementem zarządzania publicznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla samorządów to ogromna zmiana. W praktyce oznacza ona konieczność odpowiedzi na bardzo konkretne pytania: kto podejmuje decyzję w pierwszej godzinie kryzysu? Jak urząd komunikuje się z mieszkańcami, gdy nie działa standardowa infrastruktura? Kto odpowiada za koordynację działań? Jak wygląda współpraca ze szkołami, jednostkami organizacyjnymi, służbami i organizacjami społecznymi? Czy pracownicy wiedzą, co robić, czy dopiero będą szukać instrukcji, kiedy kryzys już się wydarzy?

W tym sensie szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej nie są dziś dodatkiem. Są inwestycją w odporność instytucji. I nie chodzi tylko o scenariusz wojenny. Te same kompetencje mogą być potrzebne podczas powodzi, awarii energetycznej, skażenia, masowego wypadku, ataku cybernetycznego czy kryzysu informacyjnego. Samorząd, który szkoli pracowników, nie zakłada najgorszego. On po prostu przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialne zarządzanie wymaga przygotowania także na sytuacje niekomfortowe.

Warto też zauważyć, że zainteresowanie szkoleniami nie wynika wyłącznie z obaw społecznych. Jest ono powiązane z konkretnymi działaniami państwa. W wielu województwach odbywają się szkolenia dla włodarzy samorządowych oraz kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przykładowo Małopolski Urząd Wojewódzki informował o turach szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także o środkach przeznaczanych na realizację programu w regionie.

Szkolenie zamiast paniki

To ważny sygnał również dla firm i instytucji prywatnych. Jeżeli samorządy zaczynają traktować ochronę ludności jako realny priorytet, przedsiębiorcy nie powinni patrzeć na ten temat wyłącznie z boku. Firma także jest częścią lokalnego ekosystemu bezpieczeństwa. Zatrudnia ludzi, korzysta z infrastruktury, odpowiada za ciągłość działania, dane, komunikację, logistykę i bezpieczeństwo pracowników. Kryzys, który dotyka gminę, bardzo szybko dotyka również lokalny biznes.

Dlatego szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, komunikacji w sytuacjach zagrożenia, procedur bezpieczeństwa, pierwszych reakcji organizacyjnych czy ochrony ludności powinny interesować nie tylko administrację. Powinny interesować również szkoły, spółki komunalne, placówki medyczne, firmy produkcyjne, logistyczne, usługowe i wszystkich pracodawców, którzy rozumieją, że chaos kosztuje więcej niż przygotowanie.

Największym błędem byłoby jednak sprowadzenie tego tematu do strachu. Skuteczna edukacja z zakresu ochrony ludności nie polega na budowaniu paniki. Polega na budowaniu sprawczości. Osoba przeszkolona wie, gdzie szukać informacji, jak reagować, komu przekazać komunikat, jakie działania są priorytetowe, a czego nie robić. Organizacja przeszkolona działa spokojniej, szybciej i bardziej przewidywalnie.

Czy samorządy wiedzą więcej niż my? Być może nie. Ale coraz częściej zachowują się tak, jakby poważnie potraktowały to, co wszyscy widzimy. Świat stał się mniej stabilny, a lokalne wspólnoty muszą być lepiej przygotowane. Właśnie dlatego rośnie zainteresowanie szkoleniami z obrony cywilnej i ochrony ludności.

W czasach, w których bezpieczeństwo zaczyna się lokalnie, szkolenie nie jest kosztem. Jest formą odpowiedzialności.