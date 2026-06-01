Nawet 8 tys. zł na deszczówkę. NFOŚiGW wskazał datę startu programu
Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji, które pozwalają zbierać i wykorzystywać deszczówkę w domach i ogrodach, rozpocznie się 22 czerwca - poinformował w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w tym programie może wynieść maksymalnie 8 tys. zł.
Dofinansowanie obejmie: zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji do: zbierania wód opadowych i roztopowych z dachów, chodników, podjazdów; magazynowania wód opadowych w zbiornikach;; retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz wykorzystywania deszczówki, np. do podlewania ogrodu.
Kto może ubiegać się o wsparcie na deszczówkę?
Jak przekazał NFOŚiGW, o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych. Dotacji nie można jednak otrzymać na nieruchomość, która dostała już wsparcie z programu Moja Woda.
Jakie warunki musi spełnić inwestycja?
Aby inwestycja kwalifikowała się do wsparcia, projekt musi spełnić określone kryteria: łączna wartość kosztów kwalifikowanych musi wynieść co najmniej 2 tys. zł, suma pojemności zbiorników do magazynowania wody opadowej – minimum 2 m. sześc., a minimalna powierzchnia, z której retencjonowana jest woda - 50 mkw.
Ile wynosi maksymalne dofinansowanie na "deszczówkę"?
W ramach programu można otrzymać dotację do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 8 tys. zł. Dofinansowanie ma być udzielane na zakończone już przedsięwzięcia w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dotacja obejmie koszty poniesione od 1 lipca 2024 r.
Kto będzie prowadził nabór wniosków na "deszczówkę"?
Nabory wniosków poprowadzą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Na realizację projektów w całym kraju zapewniono 173 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.
