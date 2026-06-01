Gdzie wyrzucić stare buty skórzane, a gdzie kalosze? Błąd może kosztować

Gdzie można legalnie wyrzucić stare buty? Czasami będą to buty zniszczone, nienadające się do ponownego noszenia, a czasami mogą być wykorzystane w drugim obiegu. Przepisy dotyczące segregacji ubrań, butów i tekstyliów zmieniły się od stycznia 2025 r.

Czy stare buty można wyrzucić do zmieszanych?

Nie, zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od stycznia 2025 r. odzieży, butów i tekstyliów nie wyrzuca się do odpadów zmieszanych. Za niewłaściwą segregację śmieci grozi podwyżka opłaty za wywóz śmieci. Może być nawet 4-krotnie wyższa.

Gdzie wyrzucić stare buty w 2026 r.?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami segregacji odpadów stare buty oddaje się do PSZOK i MPSZOK. Najlepiej wyrzucać tu tylko te buty, które nie nadają się już do noszenia. Obuwie w dobrym stanie warto oddać na zbiórkę dla osób potrzebujących. Często w różnych miejscach, np. przy dużych sklepach gminy ustawiają dedykowane kontenery na zbiórkę ubrań i butów. Przez 10 ostatnich lat było wiele pojemników PCK (Polski Czerwony Krzyż) na odzież używaną. Niestety w listopadzie 2025 r. zakończono tę działalność w skali całego kraju. Jak informuje PCK zbiórka nadających się do ponownego użycia tekstyliów będzie nadal realizowana przy wybranych oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża, a także w przestrzeni publicznej, ale tylko w województwach podkarpackim i zachodniopomorskim. Natomiast wciąż można znaleźć inne kontenery przeznaczone do zbiórki czystych, nadających się do ponownego użytku ubrań i obuwia, z których warto korzystać. Warszawa zachęca również do oddawania niezniszczonego obuwia na zbiórkę ubrań „Coś dobrego”, by wesprzeć leczenie bezdomnych zwierząt.

Ważne Brudne, zniszczone buty, ubrania i tekstylia oddajemy do PSZOK.