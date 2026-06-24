Będzie bardzo gorąco. IMGW ostrzega przed upałami
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Trzeba przygotować się na bardzo wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla dziesięciu województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju.
IMGW ostrzega przed upałami
Ostrzeżenia dotyczą aż 10 województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.
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Według IMGW temperatura maksymalna w dzień w tej części kraju wyniesie od 30 do 34 st. C, a temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek od 16 do 20 st. C.
Alerty obowiązują do czwartku, 27 czerwca do godz. 10.
O czym pamiętać w czasie upałów
Instytut we wpisie na platformie X przypomniał, aby w trakcie upałów pamiętać o lekkiej, przewiewnej odzieży, nakryciu głowy, regularnym nawadnianiu oraz przebywaniu w cieniu.
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Ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
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