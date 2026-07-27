Wadowicki Bon Edukacyjny. 500 zł dla uczniów. Wiadomo, komu przysługuje wsparcie

Wadowicki Bon Edukacyjny, zakładający jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. Jak poinformowała Małgorzata Targosz-Storch z wadowickiego magistratu, programem może zostać objętych około 2,8 tys. młodych mieszkańców.

Wadowicki Bon Edukacyjny. Do kiedy wnioski?

Targosz-Storch poinformowała, że rodzice od 1 sierpnia do końca października będą mogli składać wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak zaznaczyła, im szybciej zostanie złożony, tym prędzej pieniądze zostaną wypłacone. Całość będzie zrealizowana jeszcze w tym roku.

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W ubiegłym roku samorząd wypłacił blisko 2,8 tys. świadczeń o wartości niemal 1,4 mln zł.

Wadowicki Bon Edukacyjny. Bon bez kryterium dochodowego?

Rzecznik powiedziała, że bon jest przeznaczony dla uczniów z klas od pierwszej do ósmej szkół podstawowych, którzy są mieszkańcami gminy Wadowice.

Bon ma pomóc rodzicom w pokryciu kosztów poniesionych za zajęcia dodatkowe dla swoich pociech. Czy to będą korepetycje, zajęcia sportowe, artystyczne, czy rehabilitacyjne, to zależy od rodziców i ich dzieci. Urząd nie weryfikuje wydatków. Świadczenie nie jest opodatkowane. Przysługuje niezależnie od wysokości dochodów jednemu z rodziców dziecka, który jako pierwszy złożył wniosek.

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W gminie Wadowice mieszka 37,4 tys. osób.