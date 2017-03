Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2017 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 09 lutego 2017 r. (II FSK 3081/16) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Olsztynie z dnia 7 lipca 2016 r. (SA/Ol 322/16) w sprawie skargi na uchwałę rady gminy z dnia 10 lutego 2015 r. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.

W skardze na powyższą uchwałę rady gminy, Skarżąca zarzuciła naruszenie art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art.2, 32 oraz 76 Konstytucji RP przez brak zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od rodzaju zabudowy (tj. budownictwa jednorodzinnego oraz budownictwa wielorodzinnego).

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2016 r. (SA/Ol 322/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na powyższą uchwałę, a skargę kasacyjną odpowiednio oddalił Naczelny Sąd Administracyjny, zgadzając się z przytoczoną argumentacją WSA i rozszerzając ją.

WSA zauważył, że art. 6 ust. 1 i ust. 2a u.c.p.g. mówi, iż to radom gmin pozostawia się wybór, czy dokona zróżnicowania stawki opłat. Natomiast sama opłata ma charakter lokalny i nakłada się ją w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Pozwala to, co wskazał sąd pierwszej instancji, na podejście do zróżnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób elastyczny, dostosowany do miejscowych warunków występujących w danych gminach.

Według WSA nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady równości ustalenie w zaskarżonej uchwale stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za pojemniki o określonej pojemności tylko w zależności od tego, czy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dodatkowo Sąd zaznaczył, że do naruszenia konstytucyjnej zasady równości (art. 32 Konstytucji RP) nie doszło, gdyż opłatą obciążono tutaj właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy, ustalając stawkę opłaty w określonej wysokości w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz od zbierania odpadów w sposób selektywny.