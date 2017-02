Doktorat wdrożeniowy już w marcu 2017 r.

Możliwość uzyskania tytułu doktora na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych oraz uruchomienie programu "Doktorat wdrożeniowy" - to zmiany przewidziane w rządowym projekcie nowelizacji, którym zajmie się Sejm na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu.

Projekt nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

reklama reklama

Zawarte w projekcie ustawy nowe regulacje przewidują ustanowienie programu "Doktorat wdrożeniowy". Zgodnie z założeniami ma on ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

W programie tym będą uczestniczyć trzy grupy podmiotów. Po pierwsze - osoby z tytułem magistra lub równorzędnym, które chcą rozwijać karierę akademicką bazując m.in. na wdrożeniach wyników badań naukowych. Po drugie - najlepsze ośrodki akademickie w Polsce (z kategorią naukową A+ lub A). A po trzecie - przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy chcą rozwijać działalność badawczo-rozwojową, wdrażać nowe technologie i procesy organizacyjne lub uruchamiać produkcję innowacyjnych wyrobów i usług.

Uczestnik programu ma realizować doktorat w systemie dualnym. Oznacza to, że będzie pracował nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej (na uczelni lub w instytucie naukowo-badawczym), a jednocześnie będzie zatrudniony w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony.

Polecamy: Gazeta Samorządu i Administracji

Program przewiduje wsparcie finansowe dla doktoranta – stypendium w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej (obecnie - jak podaje Centrum Informacyjne Rządu to 2450 zł).

Każdego roku do programu "Doktorat wdrożeniowy" będzie mogło przystąpić pół tysiąca doktorantów. Pierwsi powinni rozpocząć studia doktoranckie już w październiku 2017 r.

Na sfinansowanie programu w pierwszym roku akademickim jego funkcjonowania zaplanowano 21 mln zł. Przewidziany maksymalny poziom wydatków, który będzie osiągnięty najwcześniej w czwartym roku funkcjonowania programu, oszacowano na ok. 85 mln zł rocznie.

Poza tym projekt ustawy zakłada, że wdrożeniowa ścieżka kariery akademickiej będzie mogła być kontynuowana przez osoby ze stopniem naukowym doktora, dzięki możliwości uzyskania uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego na podstawie prac wdrożeniowych. Proponowane przepisy dotyczą osób ze stopniem doktora, które przez co najmniej 5 lat prowadziły działalność badawczo-rozwojową, a także mają znaczące osiągnięcia wdrożeniowe. Poza tym muszą to być osoby zatrudnione w jednostce mającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Takie osoby będą mogły – na podstawie decyzji rektora uczelni lub dyrektora instytutu – pełnić funkcję promotora i recenzenta w przewodach doktorskich, zostać zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz korzystać z innych uprawnień doktora habilitowanego.

Projektowane przepisy umożliwią też naukowcom z zagranicy nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Decyzja o nadaniu uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego będzie podlegać kontroli Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (CK). Zadaniem CK jest zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganymi do uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego.

Projekt nowelizacji zakłada również, że przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (CK) będzie powoływać z grona jej członków prezes Rady Ministrów. Dotychczas rola premiera w wyborze przewodniczącego była mniejsza: szef rządu wybierał przewodniczącego CK spośród dwójki kandydatów przedstawionych przez CK.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, kandydatury przedstawione na mocy wcześniejszych przepisów nie zostaną rozpatrzone i przewodniczący CK zostanie wybrany w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowej ustawy.

Projekt przewiduje, że nowe rozwiązania wejdą w życie 31 marca 2017 r. (PAP)