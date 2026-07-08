Weterani Wojska Polskiego od dziś podróżują za darmo po stolicy w obu strefach biletowych

Od 8 lipca weterani wojskowi mają prawo do bezpłatnych przejazdów warszawskim transportem publicznym. Mogą korzystać bez opłat z metra, autobusów, tramwajów, a także pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej – poinformowało Wojsko Polskie.

Darmowe przejazdy na podstawie legitymacji

Do darmowych przejazdów środkami należącymi do Warszawskiego Transportu Publicznego uprawnia legitymacja weterana i weterana poszkodowanego. Przepisy o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla weteranów wchodzą w życie 8 lipca i obowiązują w obu strefach biletowych.

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Poza żołnierzami mogą z nich korzystać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, o których mowa w art. 4 pkt 16-18a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

O bezpłatny transport dla weteranów w Warszawie zabiegało m.in. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Gdzie jeszcze obowiązują darmowe przejazdy dla weteranów

– Szacunek dla weteranów najlepiej wyraża się poprzez konkretne działania. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską są właśnie takim działaniem – potrzebnym i mającym realne znaczenie dla osób, które służyły Polsce poza jej granicami – podkreśliła dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa ppłk dr Katarzyna Rzadkowska.

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Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.