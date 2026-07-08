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Weterani Wojska Polskiego od dziś podróżują za darmo po stolicy w obu strefach biletowych

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08 lipca 2026, 11:15
Weterani Wojska Polskiego od dziś podróżują za darmo po stolicy
Weterani Wojska Polskiego od dziś podróżują za darmo po stolicy
Shutterstock

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Od 8 lipca weterani wojskowi mają prawo do bezpłatnych przejazdów warszawskim transportem publicznym. Mogą korzystać bez opłat z metra, autobusów, tramwajów, a także pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej – poinformowało Wojsko Polskie.

Darmowe przejazdy na podstawie legitymacji

Do darmowych przejazdów środkami należącymi do Warszawskiego Transportu Publicznego uprawnia legitymacja weterana i weterana poszkodowanego. Przepisy o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla weteranów wchodzą w życie 8 lipca i obowiązują w obu strefach biletowych.

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Poza żołnierzami mogą z nich korzystać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, o których mowa w art. 4 pkt 16-18a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

O bezpłatny transport dla weteranów w Warszawie zabiegało m.in. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Gdzie jeszcze obowiązują darmowe przejazdy dla weteranów

Szacunek dla weteranów najlepiej wyraża się poprzez konkretne działania. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską są właśnie takim działaniem – potrzebnym i mającym realne znaczenie dla osób, które służyły Polsce poza jej granicami – podkreśliła dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa ppłk dr Katarzyna Rzadkowska.

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Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.

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Źródło: PAP
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