REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Gminy oceniły program "Czyste Powietrze". Wskazują, co trzeba zmienić

Gminy oceniły program "Czyste Powietrze". Wskazują, co trzeba zmienić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lipca 2026, 15:21
Gminy oceniły program
Gminy oceniły program "Czyste Powietrze". Wskazują, co trzeba zmienić
stock.adobe.com

REKLAMA

REKLAMA

Gminy mają podzielone zdanie na temat programu "Czyste Powietrze" - 25 proc. samorządów ocenia jego obecną formę pozytywnie, 34 proc. negatywnie, a 38 proc. wystawia ocenę pośrednią – jak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Samorządy wskazują, że program nadal wymaga zmian i usprawnień, które mają poprawić jego funkcjonowanie.

„Program »Czyste Powietrze« znalazł się w głębokim kryzysie, który zażegnać mogą tylko dobrze przemyślane reformy, idące zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów programu i gmin wspierających jego realizację – to główny wniosek z badania opinii prawie 1500 gmin. Aż 72 proc. z nich ocenia aktualną wersję Czystego Powietrza źle lub średnio, a tylko co czwarta gmina ma na jego temat pozytywną opinię” - podano w informacji.

REKLAMA

REKLAMA

Jak działa program "Czyste powietrze"?

Z programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotacje do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne, np. pompy ciepła, a także do termomodernizacji budynku. Ankietę na temat jego funkcjonowania Polski Alarm Smogowy wysłał do wszystkich 2479 gmin w Polsce, a odpowiedzi odesłało 1469 z nich. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 24 czerwca 2026 r.

Mieszkańcy mają trudności ze zrozumieniem zasad programu

Według 44 proc. gmin zasady programu są niezrozumiałe dla mieszkańców, a przeciwnego zdania jest 25 proc. gmin. Natomiast 71 proc. samorządów wskazało, że zasady są przejrzyste dla urzędników, podczas gdy przeciwną odpowiedź wskazało 8 proc. Trafność programu pozytywnie oceniło 30 proc. gmin, a negatywnie - 33 proc. Na pytanie, czy program jest skutecznym narzędziem wymiany źródeł ciepła dla ubogich mieszkańców, twierdząco odpowiedziało 26 proc. gmin, a przecząco - 47 proc.

Wśród głównych przeszkód skutecznego działania programu wymieniono: długi czas oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów (81 proc.), wymóg przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji (79 proc.) oraz konieczność opłacenia z góry kosztów audytu energetycznego (74 proc.).

REKLAMA

Jesienią 2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiesił przyjmowanie wniosków w ramach „Czystego Powietrza”, uzasadniając to wykrytymi nieprawidłowościami. Nowa wersja programu została uruchomiona pod koniec marca 2025 r. Respondenci badania Polskiego Alarmu Smogowego wskazali, że po wznowieniu spadło zainteresowanie mieszkańców programem - taką odpowiedź zaznaczyło 82 proc. gmin. Z kolei 6 proc. zwróciło uwagę na wzrost zainteresowania, a 10 proc. - brak zmian w tym zakresie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gminy chcą prostszych zasad i darmowych audytów dla beneficjentów

W tym roku NFOŚiGW rozpoczął konsultacje kolejnych zmian w programie. Według Funduszu mają one zwiększyć dostępność programu, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do potrzeb mieszkańców. Pozytywnie oceniło te propozycje 40 proc. gmin, a negatywnie - 14 proc. Jednocześnie 23 proc. gmin uważa, że zmiany te zwiększą zainteresowanie programem, a 35 proc. sądzi, że tak się nie stanie.

Z badania wynika, że najważniejszym postulatem gmin jest wprowadzenie darmowego bonu na audyt energetyczny dostępnego dla każdego potencjalnego beneficjenta. Niestety, taką zmianę NFOŚiGW zapowiedział dopiero na koniec tego roku i co więcej, z przedstawionych dotychczas informacji wynika, że bon nie będzie dostępny dla wszystkich, a jedynie dla najuboższych” - wskazano.

Gminy oczekują również umożliwienia częściowej termomodernizacji oraz złagodzenia wymogu trzyletniej własności budynku. „Wydaje się, że spełnienie postulatów gmin dotyczących naprawy programu jest kluczowe do jego odblokowania. To pracownicy gmin jako pierwsi kontaktują się z beneficjentami i należy traktować ich głos jako odzew płynący ze społeczeństwa” - ocenił rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej, cytowany w komunikacie.

W połowie czerwca br. ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podała, że ponad 556 tys. domów jednorodzinnych przeszło termomodernizację w latach 2024-2025 dzięki programowi „Czyste Powietrze”.

Powiązane
Strefa czystego transportu w Warszawie działa dwa lata. Stężenie dwutlenku azotu spadło o 18% w centrum, ale czy to dzięki SCT?
Strefa czystego transportu w Warszawie działa dwa lata. Stężenie dwutlenku azotu spadło o 18% w centrum, ale czy to dzięki SCT?
Co drugi urzędnik korzysta już z AI. Ekspert wskazuje 5 dobrych praktyk dla urzędów
Co drugi urzędnik korzysta już z AI. Ekspert wskazuje 5 dobrych praktyk dla urzędów
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Gminy oceniły program "Czyste Powietrze". Wskazują, co trzeba zmienić
07 lip 2026

Gminy mają podzielone zdanie na temat programu "Czyste Powietrze" - 25 proc. samorządów ocenia jego obecną formę pozytywnie, 34 proc. negatywnie, a 38 proc. wystawia ocenę pośrednią – jak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Samorządy wskazują, że program nadal wymaga zmian i usprawnień, które mają poprawić jego funkcjonowanie.
Strefa czystego transportu w Warszawie działa dwa lata. Stężenie dwutlenku azotu spadło o 18% w centrum, ale czy to dzięki SCT?
07 lip 2026

Dwa lata po uruchomieniu warszawskiej strefy czystego transportu stężenie dwutlenku azotu (NO2) spadło w jej granicach o 18%, podczas gdy poza strefą jedynie o 5%. Pierwsze dane pomiarowe wskazują na szybszy spadek zanieczyszczeń w centrum miasta, choć eksperci podkreślają, że za wcześnie jeszcze na jednoznaczne przypisanie tej zmiany wyłącznie SCT. Skąd zatem czystsze powietrze w stolicy?
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
06 lip 2026

Choć łączna pula środków dla samorządów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2027 r. wzrośnie, większość województw otrzyma mniejsze finansowanie. MSWiA zapowiada korektę – podaje w poniedziałek „DGP”.
Co drugi urzędnik korzysta już z AI. Ekspert wskazuje 5 dobrych praktyk dla urzędów
06 lip 2026

Jak wynika z raportu „Polskie miasta wobec sztucznej inteligencji”, przygotowanego przez Fundację Miasto i Związek Miast Polskich, już co drugi urzędnik korzysta z narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Copilot czy Claude. Jednocześnie 27,5 proc. badanych samorządów wdrożyło sztuczną inteligencję w sposób systemowy, a większość urzędów nadal nie posiada wewnętrznych zasad korzystania z tych rozwiązań.

REKLAMA

Tylko 58% Polaków dobrze segreguje kartony po mleku i sokach. Dlaczego właściwe sortowanie i przetwarzanie kartonów wielomateriałowych jest bardzo ważne? [WYWIAD]
06 lip 2026

Z badania wynika, że tylko 58% Polaków dobrze segreguje kartony po mleku i sokach. Tymczasem dla kartonów wielomateriałowych właściwe sortowanie i przetwarzanie ma kluczowe znaczenie. Jaką odgrywają rolę w systemie gospodarki odpadami? Tłumaczy Katarzyna Głownia, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju Tetra Pak.
Lokalna żywność na pierwszym planie. Polacy wskazują nowy kierunek dla handlu
03 lip 2026

Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76 proc. Polaków, a 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
Wiadomo, kto został nowym prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
01 lip 2026

Premier Donald Tusk powołał Liwiusza Laskę na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Laska był dotychczas przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i dyrektorem generalnym w MRPiPS. Zastąpił na tym stanowisku Zbigniewa Derdziuka, który został odwołany z powodu ciężkiej choroby.
Dziecko jedzie na kolonie? Można sprawdzić, czy autokar jest bezpieczny
30 cze 2026

Autokar wiozący dzieci na kolonię albo miejski autobus, który codziennie wozi pasażerów do pracy można sprawdzić. Jak to zrobić? Co trzeba przygotować? Usługa działa łatwo i szybko.

REKLAMA

Samorządy alarmują – z powodu upałów może zabraknąć wody w kranach
30 cze 2026

Od kilku dni mamy upalną pogodę. Mimo że w tym tygodniu temperatury powinny się obniżyć, to jednak niewykluczone, że upały powrócą. Samorządy alarmują, że ze względu na rekordowe zużycie wody związane z upalną pogodą, pogorszyła się sytuacja hydrologiczna. Sytuacja jest tak zła, że w niektórych gminach może zabraknąć wody w kranach.
Samorząd terytorialny: cyfrowa legitymacja samorządowca w aplikacji mObywatel?
30 cze 2026

Bezpłatna aplikacja mObywatel coraz bardziej się rozwija. Nieustannie zwiększa się ilość dokumentów i legitymacji dostępnych w ramach aplikacji. Czy do tych dokumentów dołączy cyfrowa legitymacja samorządowca?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA