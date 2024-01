Min. edukacji B. Nowacka zadeklarowała pomoc uczennicy niemającej 10 zł

Sprawa z Twittera: Uczennica poinformowała, że z powodu niewpłacenia 10 zł na „Szlachetną Paczkę”, otrzymała od nauczyciela pisemną, negatywną uwagę w kategorii „zaangażowanie społeczne”.

Dziewczyna opisała swoją sytuację na Twitterze 30 grudnia 2023 r. Informowała, że po prostu nie miała pieniędzy na koncie, a rodzice byli niedostępni. Do dyskusji włączyła się min. edukacji Barbara Nowacka, prosząc dziewczynę o emaila, wskazanie szkoły. I deklarując pomoc.

Powyższy wpis uczennicy zniknął z Twittera. Nie wiadomo więc jaką decyzję, co do powiadomienia ministerstwa, podejmą: uczennica i jej rodzice. Interwencja ministerstwa (prawdopodobnie za pośrednictwem kuratorium), to poważna sprawa w lokalnej społeczności, a tą jest wciąż wiele szkół. Więc jest możliwe, że żadnego emaila nie będzie. I brak kontynuacji tej sprawy.

Czy szkoły mogą przymuszać uczniów do akcji społecznych?

Z historią wiąże się pytanie - czy szkoły mogą zmuszać uczniów do wspierania akcji charytatywnych? Np. 300 uczniów danej szkoły dowiaduje się, że jutro mają przynieść 5 zł, 10 zł, 20 zł itd i wpłacić je na wskazany cel przez nauczyciela/dyrektora. Nie budzi wątpliwości prospołeczny sens takiej akcji. Ale odgórny, przymusowy charakter wraz z potencjalnymi sankcjami, może u młodzieży wywołać efekt odmienny od intencji dorosłych.